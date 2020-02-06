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Все про:избиение (9369) Львовщина (1825) патрульная полиция (1379) ГБР (929)

 Троим патрульным сообщено о подозрении в избиении супругов на Львовщине, - ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении временно исполняющему обязанности заместителя командира взвода и двум патрульным Управления патрульной полиции в Закарпатской области в превышении власти, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, 7 января 2020 и.о. заместителя командира взвода совместно с коллегой по службе осуществляли патрулирование в городе Мукачево и остановили автомобиль "Citroen", в котором находились трое пассажиров. Заместитель командира без предупреждения неправомерно применил слезоточивое вещество "Терен 4" к одному из пассажиров автомобиля, после чего повалил потерпевшего на землю и ногами наносил удары по телу.

Через 5 минут на место происшествия прибыли еще двое патрульных и присоединились к избиению гражданина. Один из правоохранителей нанес удар ногой в живот супруге пассажира, вышедшей из автомобиля. В результате избиения потерпевшие получили телесные повреждения.

Врио заместителя командира взвода патрульной полиции и двух его подчиненных отстранили от службы, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двух полицейских на Одесчине отстранили от должностей из-за подозрения в избиении людей, - Офис Генпрокурора

Источник: https://censor.net.ua/n3174144
 
 
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У меня зреет подозрение, что кто-то хочет избавиться от "попутчика" зелёного переворота кваквакова.... Троим патрульным сообщено о подозрении в избиении супругов на Львовщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 8011
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у тя вроде норм. логическое мышление, сэр...(завидует, просит Олаха шоб тоже таким же так же быть)
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Мілко мислите...Авакова скоріше б дістали через сина - казнокрада,аніж через якихось копів-гуцулів...Або через фальсифікат справи Шеремета...Але навіть і цього не потрібно...Тупо "зелень" проголосує за його зняття,а посадка Авакяна ще на пару відсотків збільшить рейтинг "не лоха"...
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Может быковали, но есть типо "закон"
за такое - на общую зону мусорам надо бы заехать на лет 5.
правда выйдут оттуда уже натуральные бандиты Троим патрульным сообщено о подозрении в избиении супругов на Львовщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 3220
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Патрульна поліція і слова садизм, розбій, катування, хабар, шахрайство, грабіж це синоніми. ДКажу хабарник подразумеваю патрульна полюція, кажу садист-********* полюція, кат- працівник патрульної поліції..Нічого дивного авакіська реХформа.
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Хай деталі затримання повідомлять. Так одразу Тeрeном після зупинки авто чи щось цьому пeрeдувало? Наша поліція як ті раби- ноги всі витирають
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Наша поліція це є ОЗУ аваківське. До речи там зосереджене все лайно і непотріб суспільства. Ти хто не хоче працювати чесно наплодили цюустанову до ганебного стану яку довів Аваков. і його оточення. Йму не потрібні порядні, розумні полицейски..така відповідь влаштує?
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Так и не понял, а при чем здесь Львовщина, если проишествие было в Мукачево
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Стоп, а когда Мукачево перепрыгнуло во Львовщину ?
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..без предупреждения, применил газ....
НЕ верю!!! (с)

хлопцы - менты, увольняйтесь!!! пускай будет разгул в стране (он и так уже есть)!!!
никто вам спасибо не скажет..
зато, будете на свободе!
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Херня какая-то....
А кровь невинной жертвы без предупреждения он не выпил?
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