 Троим патрульным сообщено о подозрении в избиении супругов на Львовщине, - ГБР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, 7 января 2020 и.о. заместителя командира взвода совместно с коллегой по службе осуществляли патрулирование в городе Мукачево и остановили автомобиль "Citroen", в котором находились трое пассажиров. Заместитель командира без предупреждения неправомерно применил слезоточивое вещество "Терен 4" к одному из пассажиров автомобиля, после чего повалил потерпевшего на землю и ногами наносил удары по телу.

Через 5 минут на место происшествия прибыли еще двое патрульных и присоединились к избиению гражданина. Один из правоохранителей нанес удар ногой в живот супруге пассажира, вышедшей из автомобиля. В результате избиения потерпевшие получили телесные повреждения.

Врио заместителя командира взвода патрульной полиции и двух его подчиненных отстранили от службы, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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