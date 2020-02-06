 Зеленский поручил СБУ разобраться с вопросом обысков на "1+1" и провести пресс-конференцию, - "слуга народа" Качура

Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура.
"Говорили об этом вопросе (рынок земли. - Ред.), он просил поддержать. Говорил, что это позиции, которые были у нас указаны в программных целях. Говорили также об обысках на "1+1". Он поручил СБУ разобраться с этим вопросом, что произошло, и чтобы они вышли на пресс-конференцию сегодня ", - сказал нардеп.
5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. Там заявили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала.
Глава СБУ Иван Баканов призвал представителей телеканала "1+1" не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением, освещая расследования дела о незаконном прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
ви краще українську землю залиште у спокої, еге ж?
Мудрость "величайшего и светлейшего отца, вождя и учителя с ногой на небе и на земле" - попросту невероятна.
"Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое впечатление что вы бредите".
Говорит Сытнику должны были сегодня под сраку дать в ВР
И чтобы прикрыть или похоронить это событие нужна была информационная завеса.
Вот Беня и решил сам себя за ухо дернуть.
Беня же реально рулит сегодня Украиной?
справа у тому, що люди думають, що роблять вибір самі, а насправді їх до нього підводять
бачили, як висококласні фокусники підводять людей до вибору потрібної їм карти?
і участь фсбшників у тих маніпуляціях безсумнівна, тому вони зараз прагнуть контролювати як мога більше ЗМІ
24 канал
Обшуки СБУ на 1+1: Шуфрич скликатиме термінове засідання Комітету з питань свободи слова