EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  4933  39
Все про:обыск (1419) СБУ (14327) 1+1 (107) Качура (24)

 Зеленский поручил СБУ разобраться с вопросом обысков на "1+1" и провести пресс-конференцию, - "слуга народа" Качура

На фракции "Слуги народа" сегодня, 6 февраля, президент Владимир Зеленский, в частности, обсуждал обыски на телеканале "1+1".

 Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Говорили об этом вопросе (рынок земли. - Ред.), он просил поддержать. Говорил, что это позиции, которые были у нас указаны в программных целях. Говорили также об обысках на "1+1". Он поручил СБУ разобраться с этим вопросом, что произошло, и чтобы они вышли на пресс-конференцию сегодня ", - сказал нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На "1+1" идет обыск СБУ. ВИДЕО

5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. Там заявили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала.

Глава СБУ Иван Баканов призвал представителей телеканала "1+1" не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением, освещая расследования дела о незаконном прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/n3174143
 
 
 Топ комментарии
 
СБУ, которое проводило обыск, должно провести расследование против СБУ, которое проводило обыск, и само себя примерно наказать...

Мудрость "величайшего и светлейшего отца, вождя и учителя с ногой на небе и на земле" - попросту невероятна.
 показать весь комментарий
 
та всім насрати на ваші гівношоу, зебіли!
ви краще українську землю залиште у спокої, еге ж?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
та всім насрати на ваші гівношоу, зебіли!
ви краще українську землю залиште у спокої, еге ж?
 показать весь комментарий
 
 
Будем смотреть только русскоязычные сериалы ?
 показать весь комментарий
 
 
СБУ, которое проводило обыск, должно провести расследование против СБУ, которое проводило обыск, и само себя примерно наказать...

Мудрость "величайшего и светлейшего отца, вождя и учителя с ногой на небе и на земле" - попросту невероятна.
 показать весь комментарий
 
 
Клоунов лучше сего характеризует фраза из Гайдая:
"Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое впечатление что вы бредите".
 показать весь комментарий
 
Окончательное решение телевизионного вопроса и новая отмазка школоты: - Ты почему уроки не выучил? - У нас был обыск СБУ
 показать весь комментарий
 
 
Та хоть бы этот пророссийский говноканал и прикрыли, ничего бы не случилось
 показать весь комментарий
 
 
Та ви шо! Як можна?!? Тоді у виборців ЗЕ! ломка почнеться без "сватів" та кварталу! І де ж вони ще знайдуть інформацію про програму СН, як не всеріалі про Голобородька! Ви просто хфашист!
 показать весь комментарий
 
 
баканова разжаловать до прапорщика! Пускай заведует складом! из-за таких, как он! Это всё они! Оборзел баканов! Щас_позвоню_шо_он_скажет_я_ж_ничо_не_знал_зуб_даю!!!
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас ефрейторов нет. Старший солдат.
 показать весь комментарий
 
так у нас й не назначали людей з вулиці на важливі силові посади, та не давали їм "государєвим повєлєнієм" офіцерських звань
 показать весь комментарий
 
 
ехрентум иногда такого наворотить может... вон, был у немцев как-то один некто...
 показать весь комментарий
 
у них там какие-то брачные игры между собой ...
 показать весь комментарий
 
 
Опять пресс-конференция) Транслировать будет 1+1.
 показать весь комментарий
 
 
Дубинский уже разобрался.)
Говорит Сытнику должны были сегодня под сраку дать в ВР
И чтобы прикрыть или похоронить это событие нужна была информационная завеса.
Вот Беня и решил сам себя за ухо дернуть.
Беня же реально рулит сегодня Украиной?
 показать весь комментарий
 
 
"А какая разница" коли той говноканал Г+Г дивляться лише клінічні ідіоти? 😕
 показать весь комментарий
 
 
Это тот стукач, который на волонтеров писал доносы.
 показать весь комментарий
 
 
Каждые выборы - грабли . Может проблема в нас ? Зеленский поручил СБУ разобраться с вопросом обысков на "1+1" и провести пресс-конференцию, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 4279
 показать весь комментарий
 
 
ні
справа у тому, що люди думають, що роблять вибір самі, а насправді їх до нього підводять
бачили, як висококласні фокусники підводять людей до вибору потрібної їм карти?
і участь фсбшників у тих маніпуляціях безсумнівна, тому вони зараз прагнуть контролювати як мога більше ЗМІ
 показать весь комментарий
 
Какая скорость реакции сегодня к Зёслика! Надо слугам показать, что с беней по кругу дружба. Это тебе не какой-то сбитый самолет.
 показать весь комментарий
 
 
Догори ногами. Гадюка плакала, а жаба квакала.
 показать весь комментарий
 
 
Привычная картина в стиле зеленизма. СБУ запустили "флешмоб", чтобы отвлечь внимание от земельного вопроса.
 показать весь комментарий
 
 
А шо там,С земельным вопросом? Заседания Рады перенесли на пполночь?
 показать весь комментарий
 
 
нене,рыги -это не те же зеленые...абсолюно.то вам показалось Зеленський доручив СБУ розібратися з питанням обшуків на "1+1" і провести пресконференцію, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 1612

24 канал

Обшуки СБУ на 1+1: Шуфрич скликатиме термінове засідання Комітету з питань свободи слова

Зеленський доручив СБУ розібратися з питанням обшуків на "1+1" і провести пресконференцію, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 5427
 показать весь комментарий
 
Так,обшук "плюсів" то елементарна вистава,яка мусить показати,що у Зєлі,якого ті самі плюси зробили президентом нема любимчиків і принциповість понад усе...Вистава ця нічим не закінчиться,так хочеться сподіватись що суспільство розкусить ці "єврейські ігри"...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх