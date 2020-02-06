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 Государственный аграрный реестр в пилотном режиме заработал в 6 областях, - Милованов

Государственный аграрный реестр в пилотном режиме заработал в шести областях Украины.

Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Стартует пилот аграрного реестра в 6 областях ... Этот реестр ключевое звено в государственной финансовой поддержке аграриев, включая покупку земли после запуска рынка", - написал Милованов.

Он отметил, что сейчас функционал реестра позволяет подавать заявки в Госгеокадастр о выявленных ошибках в кадастре и необходимость их исправления. Через полную версию системы можно будет подавать заявки на получение государственной поддержки онлайн.

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"Мобильные группы операторов едут в ОТГ Киевской, Черкасской, Одесской, Львовской, Волынской и Николаевской областей. Они будут помогать аграриям вносить данные о себе в реестр, собирать отзывы, чтобы потом усовершенствовать работу сервиса, консультировать по земельным и правовым вопросам", - подчеркнул министр.

Государственный аграрный реестр - это новый бесплатный онлайн-сервис для аграриев. Он объединяет информацию из четырех документов: Государственного земельного кадастра, Реестр юридических и физических лиц, Реестр имущественных прав и Реестр животных. Бесплатно зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре могут все без исключения аграрии, даже если они не зарегистрированы как сельскохозяйственные производители.

Государственный аграрный реестр в пилотном режиме заработал в 6 областях, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174141
 
 
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10 тыс гектар в одни руки = смерть села

Снижение во втором чтении закона о продажи земли в одни руки с 200,000 га до 10,000 га это не компромисс с фермерами. Это просто досадное неудобство для распродажи 7 млн госземель, чтобы хоть как-то заполнить бюджет обанкротившегося государства. О фермере как никто не думал, так и не думает.

10,000 га это один барин и 5-6 сел холопов\батраков. Но у нас не 19 век. Просто батраки уедут в город, так что из 5 сел останется одно. Все остальные села просто исчезнут.

У кого есть 10,000 га не нужны сельские школы, больницы, дороги. У таких вся прибыль уходит в Швейцарию, на покупку яхт и квартиры в Лондоне.

Сегодняшние бездарные и некомпетентные законодатели так и не услышали фермеров. Пора это все прекратить.

Нам не нужны латифундии-агрохолдинги, высасывающие соки из земли, не нужны бабки-рантье с 2 га, которые не могут обрабатывать землю и готовые продать землю за любые деньги, не нужны инвесторы-спекулянты для создания очередного пузыря, не нужны местные депутатики-феодалы, судьишки и всякие прохиндеи, наворовавшие себе земли за годы госслужбы и ждущие с нетерпением возможности обналичить украденное. Это все результаты 28 летнего бездарства, коррупции и бездеятельности государства в аграрной политике. Это нужно исправлять, лечить и искоренять, а не приспосабливаться или подыгрывать этому как делает сегодняшняя Рада.

Селам нужны зажиточные фермеры, которые могут обрабатывать по 50-100 га, объединённые в кооперативы. Это самые эффективные собственники земли, что доказано Европой и Америкой. Это должно быть основой основ агро госполитики Украины. Государство должно заниматься не распродажей земли, а развитием малого и среднего фермерства и вкладывать в это в 10-20 раз больше сегодняшних бюджетных копеек. Компенсационные программы не работают. Государство должно помогать людям начать агро бизнес с нуля, потому как у 99% сегодняшних малых и средних предпринимателей которые хотят стать фермерами нет капитала вообще.
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агрохолдинги грабят государство, используя множество способов. Один из них: с осени рабочих отправляют на службу занятости, но, получая там пособие, люди ходят всю зиму на работу в агрохолдинг, работая там без зарплаты, за пособие...
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А как в одни руки сотни га в аренду? или нам нужны латифундии - агрохолдинги нынешние, а может скажешь, что их нет? а теми, у кого по 2 га не надо прикрываться, это их право. А вымирание сел и так идет, не зависимо будет рынок или нет. Все наше, но фактически не наше, это уже было.
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От падлюки зелені! Реєстр землі ще не працює, а вони вже прочавлюють закон про ринок землі! Та насипте їм туєї землі в рота по самий анус, щоб вже заспокоїлись!
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Интересно как это реестр будет решать проблемы двойных паев (т.е. когда один пай принадлежит 2м владельцам) или как будет решать наслоение границ т.е. когда граница одного пая находится в пределах другого! КАК ВЫ ЭТО БУДИТЕ РЕШАТЬ! ИЛИ СКАЖИТЕ ЧТО ТАКОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!
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Землі не маю, вопрос не понімаю. Але те остервеніння, з яким Зє!льона плєсєнь продавлює тєму, вказує на небезпеку - саме зараз, в цих умовах. Загалом, із принципу демократії та вільного ринку земля має продаватись і купуватись, та я відчуваю шо саме зараз Зє!льона плєсєнь якось махлює. Бо принципи вільної конкуренції в нас порушено. Соціально-економічна ситуація деформована, продаж землі перетвориця в наглий грабунок
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