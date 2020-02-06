 Государственный аграрный реестр в пилотном режиме заработал в 6 областях, - Милованов

Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Стартует пилот аграрного реестра в 6 областях ... Этот реестр ключевое звено в государственной финансовой поддержке аграриев, включая покупку земли после запуска рынка", - написал Милованов.
Он отметил, что сейчас функционал реестра позволяет подавать заявки в Госгеокадастр о выявленных ошибках в кадастре и необходимость их исправления. Через полную версию системы можно будет подавать заявки на получение государственной поддержки онлайн.
"Мобильные группы операторов едут в ОТГ Киевской, Черкасской, Одесской, Львовской, Волынской и Николаевской областей. Они будут помогать аграриям вносить данные о себе в реестр, собирать отзывы, чтобы потом усовершенствовать работу сервиса, консультировать по земельным и правовым вопросам", - подчеркнул министр.
Государственный аграрный реестр - это новый бесплатный онлайн-сервис для аграриев. Он объединяет информацию из четырех документов: Государственного земельного кадастра, Реестр юридических и физических лиц, Реестр имущественных прав и Реестр животных. Бесплатно зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре могут все без исключения аграрии, даже если они не зарегистрированы как сельскохозяйственные производители.
Снижение во втором чтении закона о продажи земли в одни руки с 200,000 га до 10,000 га это не компромисс с фермерами. Это просто досадное неудобство для распродажи 7 млн госземель, чтобы хоть как-то заполнить бюджет обанкротившегося государства. О фермере как никто не думал, так и не думает.
10,000 га это один барин и 5-6 сел холопов\батраков. Но у нас не 19 век. Просто батраки уедут в город, так что из 5 сел останется одно. Все остальные села просто исчезнут.
У кого есть 10,000 га не нужны сельские школы, больницы, дороги. У таких вся прибыль уходит в Швейцарию, на покупку яхт и квартиры в Лондоне.
Сегодняшние бездарные и некомпетентные законодатели так и не услышали фермеров. Пора это все прекратить.
Нам не нужны латифундии-агрохолдинги, высасывающие соки из земли, не нужны бабки-рантье с 2 га, которые не могут обрабатывать землю и готовые продать землю за любые деньги, не нужны инвесторы-спекулянты для создания очередного пузыря, не нужны местные депутатики-феодалы, судьишки и всякие прохиндеи, наворовавшие себе земли за годы госслужбы и ждущие с нетерпением возможности обналичить украденное. Это все результаты 28 летнего бездарства, коррупции и бездеятельности государства в аграрной политике. Это нужно исправлять, лечить и искоренять, а не приспосабливаться или подыгрывать этому как делает сегодняшняя Рада.
Селам нужны зажиточные фермеры, которые могут обрабатывать по 50-100 га, объединённые в кооперативы. Это самые эффективные собственники земли, что доказано Европой и Америкой. Это должно быть основой основ агро госполитики Украины. Государство должно заниматься не распродажей земли, а развитием малого и среднего фермерства и вкладывать в это в 10-20 раз больше сегодняшних бюджетных копеек. Компенсационные программы не работают. Государство должно помогать людям начать агро бизнес с нуля, потому как у 99% сегодняшних малых и средних предпринимателей которые хотят стать фермерами нет капитала вообще.