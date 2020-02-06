 События 2014-го в Украине мы спрогнозировали за 2 года до их начала, - Генштаб Беларуси

Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — начальник главного оперативного управления Павел Муравейко в интервью "Беларусь сегодня", информирует Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос журналиста относительно Плана обороны Беларуси и Концепции строительства и развития ВС, он сказал при их подготовке изучали, в частности, ситуацию в Украине.
"При их разработке анализировались военно-политическая обстановка вокруг нашей страны и в мире в целом, успехи и неудачи в вооруженных конфликтах в Украине, Сирии и других странах, основные тенденции развития науки", - отметил он.
По его словам, план обороны Беларуси направлен не на классическую оборону, а предотвращение возможной агрессии и войны.
"Скажем, те события, которые произошли в соседней Украине, мы спрогнозировали и оценили за два года до их начала. Оценив, откуда может исходить угроза, мы пытаемся минимизировать ее на ранней стадии. А это разведка, радиоэлектронная борьба, информационное противоборство, маскировка и другие элементы. Мы, словно в шахматной партии, просчитали и смоделировали самые актуальные, сложные, быть может, даже невероятные ситуации, которые могут возникнуть, и определили способы и формы защиты страны", - заявил представитель Генштаба.
и оккупированный крым и всё остальное
псы. у Баканова жена до сих гражданка РФ?
никто не в курсе?
немало граждан РФ воюет за Украину на Донбассе
ни на что не намекаю - может жена баканова как раз лютая ватница (не знаю)
Урюпинск - на границе Воронежской области, а Воронеж - це вже Україна.
Эта шняга появилась в 2004 году после Оранжевой революции в Украине. До 2004 года нет ни одного упоминания.
Итак,"анализируя успехи и неудачи войны в Сирии"- он на стороне Асада.
"Оценив, откуда может исходить угроза, мы пытаемся минимизировать ее на ранней стадии" - это запугивание гражданского общества,превентивные аресты лидеров оппозиции и нейтрализация общественных активистов.
"Радиоэлектронная борьба" - прослушка
"Информационное противоборство" - ботофермы, по примеру ваших порохоботских.
За год до выборов тут обосновались сегодняшние завсегдатаи со своим срачем про "анализы, пианино, кловунов". Но Зеленского они заметили только тогда, когда опросы показали его рейтинг и реальную возможность выиграть выборы. До этого они занимались обсиранием других (более значимых с точки зрения Порошенко) кандидатов. Вы меня призываете не верить собственным глазам? Собственной памяти?
А какому-то незнакомому мне Раимову...
Вы все прекрасно знали, потому что недоимперия во главе с ****** планировали, аннексию не только Крыма, ну и пол Украины! И неудивительно, что беркут,которые расстреливали людей на Майдане, были в курсе многих дел, недаром ***** их обменял, а Вова Янелох Оманский, быстро избавился от главных сведетелей расстрела людей! Я думаю, эти действия зеленского, должны рассматриваться в суде!
-Эх, если бы я был такой умный ДО, как моя Сара ПОСЛЕ...