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Все про:Беларусь (2955) война (3725) Донбасс (20614)

 События 2014-го в Украине мы спрогнозировали за 2 года до их начала, - Генштаб Беларуси

Беларусь спрогнозировала войну в Украине за два года до ее начала.

Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — начальник главного оперативного управления Павел Муравейко в интервью "Беларусь сегодня", информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос журналиста относительно Плана обороны Беларуси и Концепции строительства и развития ВС, он сказал при их подготовке изучали, в частности, ситуацию в Украине.

"При их разработке анализировались военно-политическая обстановка вокруг нашей страны и в мире в целом, успехи и неудачи в вооруженных конфликтах в Украине, Сирии и других странах, основные тенденции развития науки", - отметил он.

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По его словам, план обороны Беларуси направлен не на классическую оборону, а предотвращение возможной агрессии и войны.

"Скажем, те события, которые произошли в соседней Украине, мы спрогнозировали и оценили за два года до их начала. Оценив, откуда может исходить угроза, мы пытаемся минимизировать ее на ранней стадии. А это разведка, радиоэлектронная борьба, информационное противоборство, маскировка и другие элементы. Мы, словно в шахматной партии, просчитали и смоделировали самые актуальные, сложные, быть может, даже невероятные ситуации, которые могут возникнуть, и определили способы и формы защиты страны", - заявил представитель Генштаба.

Источник: https://censor.net.ua/n3174139
 
 
 Топ комментарии
 
Дудаев это предсказывал еще в 1995-ом
и оккупированный крым и всё остальное
псы. у Баканова жена до сих гражданка РФ?
никто не в курсе?
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Ви їх не спрогнозували, а розробляли, та були частиною того плану!
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А как же рука госдепа? Если всё им было очевидно, то не ужели вместо руки госдепа была батькина рука? Ещё один гениальный многоходовочник?
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Дудаев это предсказывал еще в 1995-ом
и оккупированный крым и всё остальное
псы. у Баканова жена до сих гражданка РФ?
никто не в курсе?
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Вроде бы Андрей Богдан утверждал, что она не гражданка РФ, а гражданин. Но Баканов избил Богдана со словами "За пи*ора ответишь!"
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просто замечание:
немало граждан РФ воюет за Украину на Донбассе
ни на что не намекаю - может жена баканова как раз лютая ватница (не знаю)
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Черновол в начале 90-х в разговоре с кем-то говорил, что рано или поздно они всё равно заберут Крым. При Ельцине была не одна попытка провернуть это дельце, но тогда нацгвардия быстро угомонила кацапьё. Кто хочет, все эти факты может найти в инете. К сожалению, в последующие годы выводы сделаны не были, государственные мужи были заняты грабежом страны и барыжничеством и им не было дела до всего этого. Даже события на Тузле их не отрезвили. Итог всего этого закономерный - имеем войну, аннексированные территории, десятки тысяч погибших граждан.
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Он слишком высокого мнения о себе.Стократ преувеличивает опосля..
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Вассали заквакали . Меле якусь нісенітницю. Прєдсказатєль в бабиній кофті.
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Ви їх не спрогнозували, а розробляли, та були частиною того плану!
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А себе чего напрогнозировали? Хотя я вам и так скажу. Войны не будет. Будет Белорусская автономная республика в составе РФ. Токо гауляйтера вам пришлют не из Иркутска. а из Урюпинска.
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Не, все таки из Иркутска пришлют.
Урюпинск - на границе Воронежской области, а Воронеж - це вже Україна.
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Бульбаш, ти краще спрогнозуй в якій ямі тебе прикопають московські нелюди.
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Є історична подія - Революція Гідности,після якої Україна втратила територіі,стабільність і частково незалежність...І хоча "після того не означає внаслідок того" поки ми детально не розберемось з причинами цієї революціі говорити про наш наступний розвиток нема сенсу...Тому що тому,хто заблукав краще стояти на місці...і нікуди не рухатись...
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"Беларусь спрогнозировала войну в Украине за два года до ее начала." - война в Украине была запланирована за двадцать лет до ее начала. - «Постараемся эти страны стравить между собой. Втянуть их в междоусобные войны с целью взаимоуничтожения. Украинец будет думать, что борется против экспансионистской России, борется за свою самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрёл свою свободу, в то время, как полностью попадает в зависимость от нас. То же самое будут считать и русские, будто отстаивают они свои национальные интересы, возвращают «незаконно» отобранные у них земли и прочее. Всё это мы будем делать под предлогом разных суверенитетов, борьбы за свои национальные идеалы. ...». Ещё запланировано сокращение численности украинцев - «это семя подлежит ликвидации, а на первых порах - резкому сокращению в своей численности.». И высокие тарифы тогда же были запланированы. - «Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведет к полному упадку промышленности, которую сузим до производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырье. Среди горожан много инженеров, квалифицированных рабочих, учителей. Мы создадим им такие условия выживания (без места работы, высокая квартплата, плата за коммунальные услуги, проезд), что они будут сами бежать».
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Новые "Протоколы сионских мудрецов"? Хочешь расскажу тебе, что показал расширенный поиск в гугле по периодам времени?
Эта шняга появилась в 2004 году после Оранжевой революции в Украине. До 2004 года нет ни одного упоминания.
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Это сохранено у меня на компьютере в 2003 году, в газете оно появилось в 2001 году.
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Розумний... як жінка Абрама після всього скоєного...
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вы свою анексию проезевали..а с Украиной умничаете....
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Если форумчане на секунду вспомнят, что Лукашенко диктатор, узурпатор и его заботит лишь сохранение собственной власти - все станет на свои места.
Итак,"анализируя успехи и неудачи войны в Сирии"- он на стороне Асада.
"Оценив, откуда может исходить угроза, мы пытаемся минимизировать ее на ранней стадии" - это запугивание гражданского общества,превентивные аресты лидеров оппозиции и нейтрализация общественных активистов.
"Радиоэлектронная борьба" - прослушка
"Информационное противоборство" - ботофермы, по примеру ваших порохоботских.
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Политтехнолог Дмитрий Раимов признал, что во время президентской избирательной кампании 2019 года в интересах Владимира Зеленского работали ботофермы. Армия ботов должна была нивелировать негатив после скандала со сдачей анализов тогда еще кандидатом в президенты.
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Взять года три назад - форум Цензора был совершенно другой.
За год до выборов тут обосновались сегодняшние завсегдатаи со своим срачем про "анализы, пианино, кловунов". Но Зеленского они заметили только тогда, когда опросы показали его рейтинг и реальную возможность выиграть выборы. До этого они занимались обсиранием других (более значимых с точки зрения Порошенко) кандидатов. Вы меня призываете не верить собственным глазам? Собственной памяти?
А какому-то незнакомому мне Раимову...
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Кого ты лечишь? За полгода до выборов за кривое слово против Шмаркли на Цензоре банили на раз-два. И Пороха обсирали, практически, с самого начала его президентства. Припоминали ему обещание быстро закончить войну, потом пошла российская мулька про то, что он алкаш, потом вплели отдых на Мальдивах. Я уже молчу про украинское телевидение, где его мочили целенаправлено и со вкусом. И все это под вой про минстець и мнимые "ботофермы" Пороха, которые до сих пор никто не обнаружил.
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У тебя есть доказательства про ботофермы Порохоботов?
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Да. Те 20-30 ников, сутками зависающих на Цензоре, оставляющих до 100 высеров в день, корпоративно спамящих другое мнение - не могут быть просто городскими сумасшедшими. Будь это так, они были бы разных политических пристрастий. А они по "случайному совпадению" все за Порошенко - и это при рейтинге 15% максимум.
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интересно, а события 2020-го года в Беларуси они когда спрогнозировали?
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Так, а как же Майдан проплаченный США, как же печеньки?))
Вы все прекрасно знали, потому что недоимперия во главе с ****** планировали, аннексию не только Крыма, ну и пол Украины! И неудивительно, что беркут,которые расстреливали людей на Майдане, были в курсе многих дел, недаром ***** их обменял, а Вова Янелох Оманский, быстро избавился от главных сведетелей расстрела людей! Я думаю, эти действия зеленского, должны рассматриваться в суде!
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Що воно там крякає , щчоки надуває , хто там буде у своіх братів стріляти у той Біларусі ?З хлібом сілью вийдуть зустричати адиннарод
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Рабинович:
-Эх, если бы я был такой умный ДО, как моя Сара ПОСЛЕ...
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Еще бы! Кацарылые могли поделиться своим планом и 10 лет назад,со своими союзниками по блоку.Предсказатель,смоделировал он.
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Значит вы Вместе с русскими и планирували ,мышебратья , - когда закрома полны , то и мышебратья , а когда пусты то едите друг друга.
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