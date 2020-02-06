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 Непогода в Украине: на автодороге "Одесса - Рени" ограничено движение транспорта

В связи с осложнением погодных условий ограничено движение для проезда многоосных грузовых транспортных средств на автомобильной дороге государственного значения М-15 "Одесса - Рени" (на Бухарест).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

В полиции также сообщили, что из-за сильного снега и заносов в районе с. Спасское Татарбунарского района закрыто движение между городами Татарбунары и Измаил.

"Призываем водителей быть осторожными и внимательными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не создавать препятствий для спецтехники, работающей на автодорогах.

Если вы попали в затруднительное положение и нуждаетесь в помощи, звоните в полицию или экстренные службы, или воспользуйтесь бесплатным мобильным приложением "MyPol"", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Непогода в Украине: Аваков не исключает введение запрета на движение транспорта. ВИДЕО

О снятии ограничения движения на указанных выше направлениях будет сообщено дополнительно.

Источник: https://censor.net.ua/n3174136
 
 
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Правильно народ весной чучело зимы палил!
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мля...и где они четырехполоску на трассе одесса-рени в районе татарбунар и измаила нашли? Негода в Україні: на автодорозі "Одеса - Рені" обмежено рух транспорту - Цензор.НЕТ 414
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