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 Литовско-украинское предприятие "Укрлогистика" заявляет об атаке недобросовестного арендодателя, подавшего на него в суд

Литовско-украинская компания ООО "Укрлогистика" заявляет, что подвергается атакам недобросовестного бывшего арендодателя.

Об этом говорится в заявления предприятия, которое есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

"Компания информирует, что подвергается атакам недобросовестного бывшего арендодателя. Сейчас против "Укрлогистики" подано несколько исков с требованием оплатить услуги, которые она не получала. Еще раньше компания была вынуждена дважды оплатить один и тот же долг стоимостью более миллиона гривен.

Это вдвойне возмутительно, поскольку бывший арендодатель стремится получить незаконную выгоду, используя судебную систему. Мы рассматриваем это как создание убийственного климата для деятельности компании", - говорится в заявлении.

Дела против "Укрлогистики" рассматриваются в Хозяйственном суде. Киева и Северном апелляционном суде.

Компания приглашает средства массовой информации освещать рассмотрение данных дел. О каждом следующее судебное заседание "Укрлогистика" будет сообщать заинтересованы СМИ.

"Укрлогистика" является одним из крупнейших операторов, который обеспечивает логистику охлажденных и замороженных продуктов питания почти по всей Украине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174135
 
 
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Як "неочікувано" таке чути в країні, якою править рейдер Коломойський
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Ще вчора урочисто повідомили, що рейдерство подолано! будь-які рейдерські потуги припиняються за кілька годин. Може брешуть?....
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отож...потому что без "няни" работаете...
а была бы "няня" (ну крыша по-старому)и все бы было бы....дешевле (хотя...хрен его знает)
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тю, так не далее, чем вчера зелупоиды говорили, что "о рейдерстве можно забыть"!
неее...
это явно козни Порошенко.
кто ж еще может быть уинават?!
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Eto kompanija byla sozdana nasim merom goroda,on realno i jest xoziajen Viciunai.Prodajiot svoju produkciju vo vsiom mire,po nekotoroj iz nix na pervom meste v mire.80 predprojatyji u nejio na vsiom mire.V amerike mozno najti ix produkciju samom krupnejsix v mire supermaketov kak Walmart.Tut ocen krupnaja kompanija
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