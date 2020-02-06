 Литовско-украинское предприятие "Укрлогистика" заявляет об атаке недобросовестного арендодателя, подавшего на него в суд

Об этом говорится в заявления предприятия, которое есть в распоряжении Цензор.НЕТ.
"Компания информирует, что подвергается атакам недобросовестного бывшего арендодателя. Сейчас против "Укрлогистики" подано несколько исков с требованием оплатить услуги, которые она не получала. Еще раньше компания была вынуждена дважды оплатить один и тот же долг стоимостью более миллиона гривен.
Это вдвойне возмутительно, поскольку бывший арендодатель стремится получить незаконную выгоду, используя судебную систему. Мы рассматриваем это как создание убийственного климата для деятельности компании", - говорится в заявлении.
Дела против "Укрлогистики" рассматриваются в Хозяйственном суде. Киева и Северном апелляционном суде.
Компания приглашает средства массовой информации освещать рассмотрение данных дел. О каждом следующее судебное заседание "Укрлогистика" будет сообщать заинтересованы СМИ.
"Укрлогистика" является одним из крупнейших операторов, который обеспечивает логистику охлажденных и замороженных продуктов питания почти по всей Украине.
а была бы "няня" (ну крыша по-старому)и все бы было бы....дешевле (хотя...хрен его знает)
неее...
это явно козни Порошенко.
кто ж еще может быть уинават?!