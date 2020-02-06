 В Украине запустили национальную онлайн-платформу "Дія. Цифрова грамотність". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в мероприятии принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Украины Алексей Гончарук и Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Через 3-5 лет все услуги в Украине оцифруют и они будут на едином портале, - глава Минцифры Федоров