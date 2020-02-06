 В Украине запустили национальную онлайн-платформу "Дія. Цифрова грамотність". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в мероприятии принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Украины Алексей Гончарук и Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
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зеленые имбецилы дорвались до власти.после этих правителей следующим властям придется долго разгребать говно зебобиков
у того хоть легкий беларусский акцент был )))) а этот тупо...тупо и бестолково
чим замінити техпаспорт старого зразку на новий.