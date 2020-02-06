 Разумков пригласил глав фракций на совещание в свой кабинет. В Раде объявлен перерыв

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Разумков объявил об открытии утреннего заседания, а затем пригласил глав фракций и депутатских групп на совещание в свой кабинет.
По словам спикера, предложение заменить выступления на перерыв поступило от Всеукраинского объединения "Батькивщина" и депутатской группы "За будущее".
Напомним, сегодня парламент рассмотрит во втором чтении законопроект о рынке земли.
В настоящее время под зданиями Верховной Рады и Офиса президента проходят акции протеста против открытия рынка земли. Из-за проведения массовых акций в центре Киева правоохранители усилили меры безопасности.
когда будут голосовать за децинтрализацию ордло в конституцию уже другие придут
Вспоминаю маневры "лучшего банкира в мире", которая сейчас в Лондоне: "за одну ночь" - 10→36, за другую - 36→22!