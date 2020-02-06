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 Политика Украины
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Все про:ВР (24371) Разумков Дмитрий (384)

 Разумков пригласил глав фракций на совещание в свой кабинет. В Раде объявлен перерыв

Председатель парламента Дмитрий Разумков собрал глав фракций ВР в своем кабинете.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Разумков объявил об открытии утреннего заседания, а затем пригласил глав фракций и депутатских групп на совещание в свой кабинет.

По словам спикера, предложение заменить выступления на перерыв поступило от Всеукраинского объединения "Батькивщина" и депутатской группы "За будущее".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассматривать законопроект о рынке земли будем всю ночь, голосов достаточно, - "слуга народа" Арахамия

Напомним, сегодня парламент рассмотрит во втором чтении законопроект о рынке земли.

В настоящее время под зданиями Верховной Рады и Офиса президента проходят акции протеста против открытия рынка земли. Из-за проведения массовых акций в центре Киева правоохранители усилили меры безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3174130
 
 
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настал останний Юлькин шанс засветится по крупному
когда будут голосовать за децинтрализацию ордло в конституцию уже другие придут
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Шашлычок к обеду ещё не жарят? Ведь мяса внутри ВР сейчас больше, чем достаточно.
Разумков запросив глав фракцій на нараду до свого кабінету. У Раді оголошено перерву - Цензор.НЕТ 3164
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Интрига состоит лишь в том, когда обвал гривни произойдет: до открытия рынка земли или после "завершения продаж".

Вспоминаю маневры "лучшего банкира в мире", которая сейчас в Лондоне: "за одну ночь" - 10→36, за другую - 36→22!
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