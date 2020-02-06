 "Пане президенте, почуйте село!" - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Митингующие развернули плакаты и банеры против открытия рынка земли. Также они держат флаги с партийной символикой.
Также под Радой присутствуют усиленные наряды правоохранителей.
Кроме того, акция протеста против открытия рынка земли проходит под Офисом президента. Митингующие просят о встрече с Зеленским.
Фото: Цензор.НЕТ
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
нечем
А если это свободная земля по оценочной стоимости то в чем проблема? Это не 90е, пай стоит как авто - иди покупай.
Але ж коли на початку 90-х років нам вдовблювали, що навіть якщо підприємства будуть прихватизовані нечесно (грабунок), то приватні вони будуть добре працювати й ми заживемо як на Заході. Результат показовий. Тепер те ж хочуть зробити і з землею. Але земля це не підприємства, а ще й території. Зелена банда зі своїм олігархом хочуть щось нам зробити катастрофічно підле.
Или ему просто пох..й, что будет на этой земле через 10 лет ?
и запрет продажи машин 70% пешеходов вісказались за такой запрет.
Єто хорошо, потому что коломойский, евреи и арабі скупят все ваши квартирі и машині и их больше не останется.
Кроме того земля это собственность всего народа и территория.
Но с чего вы решили, что можете ограничивать остальных?
Ты канституцию почитай ПРЕЖДЕ, чем ............