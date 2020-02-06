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 "Пане президенте, почуйте село!" - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданиями Верховной Рады и Офиса президента проходят акции протеста против открытия рынка земли.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Митингующие развернули плакаты и банеры против открытия рынка земли. Также они держат флаги с партийной символикой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" после встречи с Зеленским согласились голосовать за закон о рынке земли, - Потураев

Также под Радой присутствуют усиленные наряды правоохранителей.

Кроме того, акция протеста против открытия рынка земли проходит под Офисом президента. Митингующие просят о встрече с Зеленским.

Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 01
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 02
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 03
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 04
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 05

Фото: Цензор.НЕТ

Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 06
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 07
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 08
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 09
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 10
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 11
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 12
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 13
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 14
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 15
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 16
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 17
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 18
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 19
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 20

Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 21
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 22
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 23
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 24
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 25
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 26
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 27
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 28
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 29
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 30
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 31
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 32
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 33
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 34

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3174128
 
   
 Топ комментарии
 
Ау...дебилы...
А не вы ли голосовали за ЗЕто недоразумение?
Позно бастовать...
ЗЕ уже играет своей флейтой по вашим головам и ушам!)))
Сказки с СН закончились...
Смокчить прутень!)))
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пока они будут просить под сине-желтыми флагами никто их не услышит....
но если будут требовать под красно-черными, тогда да - тогда получится..
по другому в Украине это не работает................
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кацапа, иди домой стекломой не наливаем!
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Вообще-то рынок земли существует давно, кто не верит - может зайти на OLX.UA, там даже раздел соответствующий есть. Так что те, кто хотел продать свой пай за копейки уже смог это сделать, а остальные не очень то будут спешить ее продавать. Глупо продавать сейчас то, что через несколько лет будет стоить в разы дороже.
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А кто будет кого спрашивать? Если фермер и его земля станет на пути коломойских, последние просто снесут его с собственной земли. Для этого есть разные методы. Коломойский и иже с ним торговаться не будут.
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Ну если вот так, не спрашивая, то лучше сразу к владельцам столичной недвижимости подкатывать. Статья в принципе та же, годков за нее дают столько же, а выхлоп на три порядка больше. Да и риска нет быть прикопаным на том же паю.
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Столичная недвижимость - не резиновая. Кроме того, афер там хватает. Но с земельной аферой это не сравнить. Учитывая факт, что земля будет круто дорожать, все внимание на нее. Вывести землю из оборота и таким образом подняв цены на продукты, можно и на этом подзаработать. Недвижимость - просто детская игра по сравнению с этим.
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Если уже идти по криминальному пути, то играться с мелкими владельцами паев по пару гектар - обойдется дороже, чем эти пару гектар стоят. Если уже рейдерить - то агрофирму с тысячами гектаров. Так что мелким владельцам паев особо переживать не стоит, их паи дешевле купить, чем силой отбирать. Цены на продукты тоже особо не задерешь, они у нас вполне рыночные, если что - будут продавать импорт.
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Есть риск, что твой пай станет на пути к большому. Тогда ты не можешь противопоставить этому ничего. Они ведь не на часть земли нацелились,а на все. Рано или поздно доберутся и до маленьких паев. Коллективизация когда-то начиналась с уничтожения мелких хозяйств и маленький размер хозяйства не стал защитой для людей. Никто не отсиделся в стороне.
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Если твой пай вдруг станет на пути к большому, то он у тебя резко подскочит в цене "Пане президенте, почуйте село!" - під Радою та ОП мітингують проти відкриття ринку землі - Цензор.НЕТ 1477 Ну а если уже пойдет такая пьянка, как коллективизация и продразверстка, то скорее всего на такие мелкие нюансы, как право собственности на землю уже никто обращать внимание не будет.
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Вот и я о чем. Тогда никто ни с кем считаться не будет и никто никому платить цену не будет. Просто пришлют хлопцев и все. Вспомни, как делили заводы в 90-е. Это были реальные войны. Нельзя запускать процесс в принципе.
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Хлопцы за просто так не ходят, судьи за просто так нужные решения не принимают, и менты с прокурорами за просто так слепыми не притворяются. Все это стоит денег, и немалых. Одно дело, когда захватывается завод за миллионы, а совсем другое - пай, который при самом оптимистичном раскладе на десятку тысяч долларов потянет. Там только судье за правильное решение надо дать намного больше, чем тот пай стоит.
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Конечно нет. Но ведь есть уже здесь Коломойский, есть Портнов и другие. Они же не просто так сюда вернулись? Работать. Вот и работают. С миру по паю...Вот и миллиарды. Они не лентяи, и работать будут усердно. Этот розпродаж ничего хорошего не несет.
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сейчас куплю продажи можно осуществить одним sql запросом а заплатят владельцу реестра и привет.
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Можно конечно и так. Но у этого хитрого плана есть одна маленькая проблемка. Владелец этой недвижимости, когда узнает о таком финте сразу же побежит с заявой в полицию, а если там будут тянуть - то и в прокуратуру, и там уже будут разбираться, что это за sql запросик, кто его подал и на основании чего. А если вдруг и прокуратура не поможет, то есть суды, включая апелляционный и кассационный. И это всем нужно занести денег, иначе новый "владелец" вместо недвижимости получит статью за мошенничество, а в реестр вернут данные о прежнем владельце. Вообще, насильный отжим собственности у дееспособного гражданина - мероприятие весьма хлопотное, дорогостоящее, да и чреватое в будущем весьма неприятными правовыми последствиями. Потому результат должен сильно оправдывать средства. В случае с обычным паем это мероприятие вряд ли окупится.
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"играться" будут мэсная ментура титушня и прокуратура им всё равно больше заниматься
нечем
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Давай я снесу тебя с твоей квартиры если ты всем даешь свою собственность за гроши. будем запрещать квартиры? Они дороже паев, их выгоднее отжимать.
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Вот в этом и нюанс. Свою квартиру я не отдаю никому. Поскольку критично важно для человека иметь свою собственность в виде квартиры, дома, земли. И крепко подумаю, прежде чем буду ее продавать. Уже видел примеры того, как люди после продажи квартиры оказывались бомжами. Подумай над этим.
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Нет, твою квартику отберет Коломойский, евреи и негры, нужно запретить продажу, я опросил 70% бездомных, они уже за тебя решили.
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Проблема в том, что землей будут заниматься не бездомные, а бандиты коломойского и других выродков. А они далеко не бездомные, и знают свою работу. А вот ты рискуешь остаться ни с чем. Крепко рискуешь.
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Ни один Агрохолдинг не в состоянии вікупить свой земельній банк. то при условии что частники им вообще продадут, ты понимаешь вообще про какой порядок цифр речь?
А если это свободная земля по оценочной стоимости то в чем проблема? Это не 90е, пай стоит как авто - иди покупай.
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Вот и купят. Но цены изменятся(люди плодятся и хотят есть, изменения климата и сокращение объемов с/х земель). И будут продавать потом, но намного дороже. Эта распродажа не для тех, кто хочет работать на земле, а для тех, кому нужно выждать с последующей спекулятивной перепродажей земли. Можешь оценить сам скачек цен на продовольствие в этом случае. Вся эта бодяга затеяна для затыкания дыр в бюджете. А когда эти деньги пр@срут, что будут продавать? Тебя, меня? В гробу они видали всех и все, что за этим последует. Их то страна не здесь.
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Тогда не ясно почему олигархи против закона.
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Земля--- это стратегический вопрос, который касается каждого гражданина Украины.
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Ребята, выходите, поддержите митинг!!!!! Даже януковощь таким беспределом не занимался!!!!
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Недостаточно народу пустили кровь в 20-30 годах прошлого века. Народ ничему не научился. Это явно было продемонстрировано на выборах. И придется за это заплатить.
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Я просто залишу це тут... У наших сусідів ніде не продають більше 2000 га в одні руки.

"Пане президенте, почуйте село!" - під Радою та ОП мітингують проти відкриття ринку землі - Цензор.НЕТ 7102
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Так там кучи ограничений: стаж работе на земле от 5 лет в одних до 10 лет в других странах, сельхоз. образование колледж в одних и ВУЗ в других, и САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧЕГО У НАС НЕТ- ЧЁТКО ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗАКОНЫ, никаких двухсмыслениц, никакого рейдерства, а самочинного чтения законов местным чиновничеством.
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Землі не маю, вопрос не понімаю. Але те остервеніння, з яким Зє!льона плєсєнь продавлює тєму, вказує на шкідливість продажу землі - саме зараз, в цих умовах. Загалом, із принципу демократії та вільного ринку земля має продаватись і купуватись, та я відчуваю шо саме зараз Зє!льона плєсєнь якось махлює. Бо принципи вільної конкуренції в нас порушено. Соціально-економічна ситуація деформована, продаж землі перетвориця в наглий грабунок
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Те остервеніння, з яким Зє!льона плєсєнь продавлює тєму, говорить про те що вони щось дуже підле задумали. Підозрюю, що предки багатьох "Слуг народу" могли приймати активну участь в провадженні голодомору 33 року.
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Правильно кажете "Соціально-економічна ситуація деформована, продаж землі перетвориця в наглий грабунок".
Але ж коли на початку 90-х років нам вдовблювали, що навіть якщо підприємства будуть прихватизовані нечесно (грабунок), то приватні вони будуть добре працювати й ми заживемо як на Заході. Результат показовий. Тепер те ж хочуть зробити і з землею. Але земля це не підприємства, а ще й території. Зелена банда зі своїм олігархом хочуть щось нам зробити катастрофічно підле.
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нє в бровь, а в глаз! Якраз приклад розграбованих і знищених заводів вказує на нездоровий політичний режим. Нема демократії, маємо карикатурний дикий капіталізм - таким його малювали нам ті люди, які його і побудували. Тобто будували капіталізм по лекалам журналу "перець" та "крокоділ". І зараз ставлення до бізнесменів як до спекулянтів. Бо вони, по суті, такими і є, бо іншого не вміють - комсомольська юність не відпускає
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В Україні земля це об єкт власності українського народу. Тому її можна здавати в аренду на конкурентних засадах, задля того щоб мільони селян мали змогу її обробляти і мати зайнятість і прибуток. Продаж землі це приректи мільони сімей на пошук кращої долі. Мало нам що населення скоротилось на 10 мільонів? Цей акт поглибить демографічну кризу, погіршить матеріальне становище мільонів громадян, пришвидшить деградацію сільского господарства. Це антиукраїнський, антинародний закон. Треба його приймати? Думаю коментарі зайві
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і чому ж зараз мільйони селян її не обробляють?
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Чи є серед мітингарів ті, хто голосував за Зе і СН?
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как минимум половина можно и не спрашивать
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І як же бідний українець у якого нема грошей купити землю стане від цього багатшим, як він стане власником землі? поділіть усю землю між громадянами, на рівні частини, нехай кожен отримає її частку і тоді відрийте ринок землі, хто захоче продати продасть, хто захоче відати в оренду віддасть, а хто все залишить як є і не буде її обробляти, ліс посадить... тощо... а так ви хочете продати майно людей, яке належить усім, фактично без їх згоди, ви влада хоче всіх тупо обікрасти!!!
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Иди бери землю бесплатно, по земельному кодексу, тебе что-то мешает?
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Киевляне, выходите на митинг!!! Вы вообще что хотите, за жвачку землю что бы эти ворюги продали? Так они этого и добиваются... Это ж вообще уму не постижимо, продать ЗЕМЛЮ...ЕЕ скупят за фантики, а потом ваши дети будут работать на этой земле наемными рабами....НИКАКОЙ ПРОДАЖИ....!!!!!
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та ті кияни далекі від проблем селянства. вони діти постмодерну - цікавить лише власна вигода.
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Пане президенте.Почуйте село. Верните квартиры в собственность государства.
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интересно, а что такое стратегические вопросы национальной безопасности (например продовольственной), зе ПРезидент понимает ?
Или ему просто пох..й, что будет на этой земле через 10 лет ?
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а шо їм? Вони зараз землю продадуть, дєньжата - в офшори, а самі на адріатічєскойє побєрєжйє. Чай, прібарахлілісь - внукам хватіт
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Мародёр, тЮлька, Кролик, Вилкулы, Мертвечук...должны будут распрощаться с млн Га земли. Суки!
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Я считаю что народу уже выходить надо на улицы киева и др.городов, а не ждать когда ушлёпки проголосуют.
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Во всяком случае, в ближайшие выходные точно надо выходить, если они даже примут закон. В выходной больше есть возможность собрать много людей. Если примут, то это не значит, что совсем уж все пропало. Если они примут закон, то должны выйти сотни тысяч и мирно (за счет количества) снести эту погань.
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Сегодня по результату референдума приняли законопроект о запрете продажи квартир, опрос проводили среди бездомніх,
и запрет продажи машин 70% пешеходов вісказались за такой запрет.
Єто хорошо, потому что коломойский, евреи и арабі скупят все ваши квартирі и машині и их больше не останется.
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Я против продажу земли, но с другой стороны когда у человека нет средств на лечение и стоит выбор между смерьтю и жизню. то возможно селянина в конкретном случаи спасет подаж пая. Невостребованные родственниками паи переходят в собственность сельских рад и дальше дерибанятся.
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Более того, если продажа земли станет легальной, тот селянин сможет просто взять кредит в любом банке под залог своей земли, и возможно ему и не придется ничего продавать.
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Не надо фантазировать. Все село категорически против введения продажи земли. Они лучше знают свои проблемы.
Кроме того земля это собственность всего народа и территория.
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так тут тоді питання о справедливості системи державного управління яке їснує в Україні та дотримання конституційних норм. В тому й то справа що вони незаконно привласнюють державну власність, власність громад, та навіть приватну власність через корумповані органи влади. І тут ці покидьки, в цій системі яка є еталонним злом пропонують начебто продаж.
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хочете щоб вас почули-штурмуйте раду і вішайте служак наріду! бо так ви пердите в калюжу.
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юля проплотила картинка для полоумных--бомжары опять бабки заробляют в зеленых кепках--в стиле скаклошвили тягнибока гришина билецкого унсо и т.п. уродов..какой шабаш опять...небыло давненько шабашей..
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Продаж землі загострить і до того нестерпну соціально-економічну катастрофу. Роспродаж землі в умовах деформованої псевдо-демократії призведе до панічних настроїв, економічного упадку, і, як там звучало в звинуваченні по шрємєту? - дєстабілізації соціально-політичної сітуації в країні, о!
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Зє!льона плєсєнь замахнулась на землю с целью дєстабілізації соціально-політичної ситуації в країні!!!
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мєдвєдчук має свій інтірєс - він хотів би продавати землю сам, тому зараз проти, бо маржа не в його закрома потече. Йа з ним не солідаризуюсь - хочу шоп не нашкодило Україні та людям.
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Все село категорически против рынка земли. Ясно?
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лишенцы хотят иметь право заложить в ломбард единственную ценность что у них осталась. Какое падение, это настоящая деструкция личности
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САМ ЙДИ ТУДИ, тобі дісталася земля ще в далеких 90-х, або в спадок. А решта громадян зараз нічого не має і я, наприклад, не хочу, щоб землю, яка належить за констмтуцією всім громадянам України, розпродали олігархам, а зараз намагаються ще й МВФ продати А я не змогла отримати ні сотки.
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так вона і зараз в олігархів, дурепа
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Кто вас, пристарелые коммунистические рогули, заставляет продавать свою землю?
Но с чего вы решили, что можете ограничивать остальных?
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Киевляне, выходите на митинг!!! Вы вообще что хотите, за жвачку землю что бы эти ворюги продали? Так они этого и добиваются... Это ж вообще уму не постижимо, продать ЗЕМЛЮ...ЕЕ скупят за фантики, а потом ваши дети будут работать на этой земле наемными рабами....НИКАКОЙ ПРОДАЖИ....!!!!!
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Рєжим Зє!льоной плєсєні на каждом шагу лажайєцца - паетому продавать зємлю сєйчас губітєльно для України!!! От прідьот настоящая українська влада, тоді мона і ринок землі відкрити
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А вот интересно - есть ли среди митингующих ХОТЬ ОДИН собственник земли?
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Все село категорически против рынка земли. Кроме того земля по конституции собствееность всего народа. Поэтому не задавайте непотребные вопросы.
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Все, как один! В едином порыве! Планы партии - в жызнь!
Ты канституцию почитай ПРЕЖДЕ, чем ............
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Коли вже так просять-дайте 1х1 метр і вниз головою,бо держава ще не викупила в українського народу землю,аби розпоряджатися навіть 2х1 метр,проте вже 29-ть років тільки те й робить,що привласнює надра,землю,трудові ресурси,аби купити віллу на Лазурному Березі.Народ воює,бо знає,що земля народна,а ці по Кіпрам шлялися в той час-приперлися з сміхерочками до влади і кажуть:"О,тут ще є що вкрасти-не все пЕСи,жОПи иБЮТи свиснули!"Не буде того-весна прийде посадять вас українці у землю,може ще й скоріше,бо весна рання буде цього року.І все це через те,що замість 10-ть га приписали одне жьідобне слово "тисяч".Життя за одне слово відберуть.Воно вам треба?
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Все село категорически против закона о продаже земли. Это факт. Так что не выдумывайте о "настоящих фермерах".
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Ти так у фермерах розбираєшся? Всі фермери УКРАЇНСЬКОМОВНІ, а ти собачою пишеш. Так що у спам, козломорде!
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