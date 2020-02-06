 Рассматривать законопроект о рынке земли будем всю ночь, голосов достаточно, - "слуга народа" Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава фракции "СН" Давид Арахамия.

"Говорили, что это важное голосование. Сегодня мы заходим в рынок земли. Это -партийная программа, наше обещание освободить от крепостного права 7 миллионов украинцев, которые владеют своей землей. И об этом мы говорили", - рассказал Арахамия журналистам после заседания фракции с участием президента Владимира Зеленского.

Он также сообщил, что на фракции провели сигнальное голосование. "У нас есть голоса, достаточно. Больше 226", - отметил Арахамия.

Депутат сообщил, что на пленарном заседании будет предложено рассматривать вопросы повестки дня на четверг до их полного завершения.

"Сейчас будем голосовать. Хотим проголосовать до исчерпания вопросов. Это означает, сколько мы сможем выдержать, столько и будем сидеть. Я вас приглашаю, берите с собой еду. Будем работать всю ночь. Должен же этот парламент хоть одну ночь поработать?", - отметил он.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко также подтвердил, что большинство фракции согласились поддержать законопроект №2078-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"

"Сегодня планируется рассмотрение вопроса по рынку земли, и президент ещё раз озвучил нашу общую идеологическую позицию и призвал депутатов поддержать этот важный законопроект", - рассказал Корниенко.

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