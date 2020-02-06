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 Политика Украины
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Все про:ВР (24371) земельная реформа (192) Арахамия (224) Корниенко (117)

 Рассматривать законопроект о рынке земли будем всю ночь, голосов достаточно, - "слуга народа" Арахамия

Во фракции "Слуга" народа достаточно голосов в поддержку законопроекта о рынке земли, но работать придется всю ночь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава фракции "СН" Давид Арахамия.

"Говорили, что это важное голосование. Сегодня мы заходим в рынок земли. Это -партийная программа, наше обещание освободить от крепостного права 7 миллионов украинцев, которые владеют своей землей. И об этом мы говорили", - рассказал Арахамия журналистам после заседания фракции с участием президента Владимира Зеленского.

Он также сообщил, что на фракции провели сигнальное голосование. "У нас есть голоса, достаточно. Больше 226", - отметил Арахамия.

Депутат сообщил, что на пленарном заседании будет предложено рассматривать вопросы повестки дня на четверг до их полного завершения.

"Сейчас будем голосовать. Хотим проголосовать до исчерпания вопросов. Это означает, сколько мы сможем выдержать, столько и будем сидеть. Я вас приглашаю, берите с собой еду. Будем работать всю ночь. Должен же этот парламент хоть одну ночь поработать?", - отметил он.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко также подтвердил, что большинство фракции согласились поддержать законопроект №2078-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"

"Сегодня планируется рассмотрение вопроса по рынку земли, и президент ещё раз озвучил нашу общую идеологическую позицию и призвал депутатов поддержать этот важный законопроект", - рассказал Корниенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" после встречи с Зеленским согласились голосовать за закон о рынке земли, - Потураев

Источник: https://censor.net.ua/n3174125
 
 
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Якщо в цього народу не спитались, то явно не цей народ.
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Мудрый нарид разберется, не впервой...
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Украина станет! Но сейчас надо вязать клоуна, чтобы он не смог сделать никакого преступления!!!
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"Освободить от крепостного права" - лишить последнего: земли. Выдурить землю у народа и государства.
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Я сейчас смотрю слуги что-то мычат нечленораздельное. В отставку их всех, вместе с клоуном!!!
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пох - заблокировать трибуну и требовать импичмента.
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Ты из Челябинска? Нет у нас закона про импичмент.
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-про-бали антипутінську коаліцію
-про-бали економіку
-про-бали землю
-про-бали (що у вас там ще залишилось?)
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Это что такая пытка сном для депутатов?
Может просто их избивать будет быстрее и эффективнее? Проголосуют тогда за все законы которые надо бубочке и бене.
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От чувствую что Арахамии кто-то хорошо заплатил за этот закон.
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Как говорится видели глаза что выбрали теперь жрите до усрачки!

Власти надо набрать бабла а бабло взять можно токо от западных лица а западным дицам кроем земли больше нечего предложить остальное уже все распродано! ЖРИТЕ ЖРИТЕ ЛОХИ НЕ ПОДАВИТЕСЬ!! И КАК Я ВСЕГДА ГОВОРЮ РАЗ ЛЮДИ НЕ ШТУРМУЮТ РАДУ ЗНАЧИТ ОНИ СОГЛАСНЫ ЧТО ИХ ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ РАЗДЕНУТ!! ТАК ЛОХАМ И НАДО! И ПОТОМ БУДИТЕ СВОИМ ДЕТЯМ РАСКАЗЫВАТЬ ПОЧЕМУ ОНИ (ДЕТИ) ТЕПЕРЬ В ЖОПЕ!!
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Нарід, коли ти нап"єшся зеленої сечі по самі гланди, то порада тобі - не доводь до суду цих своїх обранців, суди їх прямо на вулиці.
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зедрисня побоялася виносити це питання на референдум, бо знає, який буде результат
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ЗеДятлы, вот скажите, кто то из вас купит себе 10 000 гектаров? такой нормы продажи нет ни в ОДНОЙ стране мира. И второй вопрос, - эта ОПГ не вечна, как и их *****, пардон, типа лидер и писюанист, так вот, осознают ли те Бенини и Зятьковы, кто будет скупать нашу землю, что после посадки по ИТК всей этой шоблы молодых мародёров, данный закон могут (что скорее всего и будет сделано) признан преступным и принятым с нарушением всех мыслемых норм и регламентов, и как следствие, земельку придётся вернут. И скорее всего без компенсации, т.к. покупку могут приравнять к соучастию в преступлении.
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а вот хрен тебе а не возврат земли! если точнее за земельку будут получены бабки и тебе чтобы вернуть земельку надо будет вернуть бабкиа у тебя бабок нет и не будет судя по развитию экономики! так что хрен ты что вернешь! конечно можешь пойти по пути СССР и тупу послать нахер всех западных кридиторов но тогда догадываешься что тебя ждет!!
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только воры и аферисты принимают законы в спешке и ночью.
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"Рассматривать законопроект о рынке земли будем всю ночь, голосов достаточно, - "слуга народа" Арахамия". А це як Навіщо розгядати всю ніч, коли голосів, для продажу України, достатньо? Чому вони постійно брешуть, маніпулюють?
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Тому что "Без лоха и жизнь плоха" Зробили себе разом! Не слышу радосного визга ЗЕбобиков!
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Выполнение бюджета января 50%, при помощи авансовых платежей Нефтегаза и прочих, а так же отказа в возврате НДС импортерам вытянуто до 75%. Где деньги брать молодой команде реформаторов? Правильно, нужно продать землю. Так что не плачьте...
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