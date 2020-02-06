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Все про:Кабмин (11583) перепись населения (89) Дубилет (17)

 Дубилет созывает пресс-конференцию по поводу электронной переписи населения

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет созывает на четверг, 6 февраля, пресс-конференцию, где планирует рассказать о методологии оценки численности населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня в 14:00 я провожу пресс-конференцию, посвященную методологии оценки численности населения. Это очень важная пресс-конференция для меня. Можно вести дискуссию о том, нужно ли проводить традиционную перепись населения. Можно спорить, насколько корректны те методы, которые мы выбрали. Но для меня очень важно, чтобы ни у кого не осталось и мысли о том, что кто-то где-то мог мухлевать или обманывать. Кто-то может ставить под сомнение мои управленческие компетенции. Кто-то - математические или статистические. Но я не могу позволить, чтобы кто-то ставил под сомнение мои моральные качества (или членов нашей рабочей группы)", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубилет сфальсифицировал результаты электронной переписи, - Украинский центр общественных данных. ИНФОГРАФИКА

Дубилет отметил, что хочет еще раз шаг за шагом показать проведенные рассчеты и, как получились те цифры, которые были опубликованы.

Он добавил, что в пресс-конференции примут также участие председатель Госкомстата Игорь Вернер, заведующий отделом моделирования социально-экономических процессов и структур Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Владимира Сариогло, заведующий кафедрой прикладной математики Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Олег Чертов, учредители проекта "Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах" Павел Поликарчук и Мария Данюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дубилет отрицает фальсификацию электронной переписи: "Фейк разгоняют люди, чьи схемы на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили"

Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и оккупированного Крыма.

4 февраля 2020 года Украинский центр общественных данных заявил, что Дубилет якобы сфальсифицировал результаты электронной переписи. Министр Кабинета Министров отрицает эти обвинения и утверждает, что "фейк разгоняют люди, чьи схемы на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили". Он также назвал перепись 2001 года "большим фейком".

Дубилет созывает пресс-конференцию по поводу электронной переписи населения 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174124
 
   
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Украинцы я умножил на 0.88 предыдущие данные, зуб даю никаких афер
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Станеш міністром, тоді й даш, а поки побережи!)
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яйца лижи, дубилептик... Ведь делать все равно нечего. Или уши купируй, поставь куклы, будет как у добермана...

Зебилы, вам в очи сцут, зебилы... теперь вы, зебилы, законтаченные...
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Как раз весь вопрос в морали и моральных качествах зеленой своры. Вы просто не понимаете, что это. В этом вся суть. Математика и статистика здесь ни при чем.
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Вот в СН - постоянная засветка моральных уродов - от Ясько в ПАСЕ до Продавца собак 😀
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😀 если 24. Процента сообразили про 0,888 - значит чего-то достигли в жизни
А вот зебилы до сих пор ждут 4000 уже 😀
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У всех ботов маркёром на столбе служит "порохобот", "соевый", чтобы распознавать - свой-чужой и стоит с сарказмом написать в посте "порохобот" и пр., они сразу теряются и отвечают невпопад...
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Виправдовуватись буде? От би його запитали про фейковість чи фальсифікацію (як він там сказав - не пам'ятаю) перепису 2001 року! Щоб йому під хвостом замуляло Дубилет созывает пресс-конференцию по поводу электронной переписи населения - Цензор.НЕТ 8941
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Перепис населення і опис землі - звичайна процедура для продажу оптом.
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Исходя из желания ЗЕ КОМАНДЫ иметь только Любимых Журналистов( закон О ДЕСКРИМИНАЦИИ) , на конференцию попадут только НУЖНЫЕ ЛЮДИ
Остальным ( по примеру Черновол ) - только через забор 😀😀😀
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Він украв 3млн.грн, виділених на електронний перепис!
Гроші розтягли, а під видом "перепсу", просто помножили дані Держстату на 0,888.
Зменшення населення на 11,2% В УСІХ ВІКОВИХ ГРУПАХ ОДНАКОВО ФІЗИЧНО НЕМОЖЛИВЕ!

Вор должен сідеть в тюрьмє!
А відповідає за все - Зєєєля! Це він під своїм брендом привів цю банду пройдисвітів, злодіїв, ватників та тупих бабуїнів!
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а что за бренд то такой ?
голимый клоун,а не бренд
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Напиши статью в реферируемый журнал, а не созывай зависимых бюджетников...
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При переписи дубилетов их количество было умножено на 0.88
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Как за деньги делают фейковые исследования
"Вы когда-нибудь слышали об организации "Украинский центр общественных исследований"? Я услышал впервые, но позже узнал, что это малоизвестная организация, за чьи-то деньги делает вполне банальные исследования. Где-то раз в пол года. К примеру, они разработали сайт, который дублирует часть информации с сайта ЦИК - результаты выборов, или собирает статистику судебных решений. На основе данных, которые и так открыты, его авторы делают какие-то сенсационные и никому не нужные выводы".
https://24tv.ua/ru/konstanta_dubilet_kak_ljudej_obmanyvajut_fejkami_v_socsetjah_n1275940

Дубилет,занимайся своим делом,и не парься из за разных проплаченных отморозков из разных "Украинских центров общественных исследований",и их подпевалам на разных интернет ресурсах.
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Реально по оценочным данным, без Крыма (2.5 млн) и половины Донбасса (7млн:2=3.5 млн), без выехавших в Польшу, Италию, Испанию, Португалию (более 10 млн). Что составит более 16 миллионов человек! Можно также учесть также выехавших на ПМЖ в Израиль, США, Канаду население Украины никак не может составлять более 30 миллионов. Следует учесть также низкую рождаемость в Украине, т к большинство семей имеет по 1 ребенку,, редко 2 или вообще не имеет детей. И Только за счет этого с 1991 г (от 52 миллионов) за 30 лет население Украины должно было сократиться на 8-10 миллионов человек. Потому выкладки лживого еврея Дубилета это просто глумление над бедой украинского народа. Т е даже если отсчитывать от 52 млн на 1991 год получается 53 миллиона, т е население даже возросло. А как быть с 42 млн полученными по переписи 2001 г. Дубилет нагло врет, что перепись 2001 гшода фикция, а его бред - святая истина!
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Вот еще интересная статейка про наших фейковиков и фейкометов.
Сколько стоит один Дубинский, или Как устроен наш рынок манипуляции. Интервью с инсайдером

https://tech.liga.net/technology/article/skolko-stoit-dubinskiy-ili-kak-*******-nash-rynok-manipulyatsii-intervyu-s-insayderom

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Продемонстрирует там калькулятор, на котором множил на 0,88, поверенный в Госстандарте))
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