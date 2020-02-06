 Дубилет созывает пресс-конференцию по поводу электронной переписи населения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня в 14:00 я провожу пресс-конференцию, посвященную методологии оценки численности населения. Это очень важная пресс-конференция для меня. Можно вести дискуссию о том, нужно ли проводить традиционную перепись населения. Можно спорить, насколько корректны те методы, которые мы выбрали. Но для меня очень важно, чтобы ни у кого не осталось и мысли о том, что кто-то где-то мог мухлевать или обманывать. Кто-то может ставить под сомнение мои управленческие компетенции. Кто-то - математические или статистические. Но я не могу позволить, чтобы кто-то ставил под сомнение мои моральные качества (или членов нашей рабочей группы)", - написал он.
Дубилет отметил, что хочет еще раз шаг за шагом показать проведенные рассчеты и, как получились те цифры, которые были опубликованы.
Он добавил, что в пресс-конференции примут также участие председатель Госкомстата Игорь Вернер, заведующий отделом моделирования социально-экономических процессов и структур Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Владимира Сариогло, заведующий кафедрой прикладной математики Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Олег Чертов, учредители проекта "Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах" Павел Поликарчук и Мария Данюк.
Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и оккупированного Крыма.
4 февраля 2020 года Украинский центр общественных данных заявил, что Дубилет якобы сфальсифицировал результаты электронной переписи. Министр Кабинета Министров отрицает эти обвинения и утверждает, что "фейк разгоняют люди, чьи схемы на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили". Он также назвал перепись 2001 года "большим фейком".
Зебилы, вам в очи сцут, зебилы... теперь вы, зебилы, законтаченные...
А вот зебилы до сих пор ждут 4000 уже 😀
Остальным ( по примеру Черновол ) - только через забор 😀😀😀
Гроші розтягли, а під видом "перепсу", просто помножили дані Держстату на 0,888.
Зменшення населення на 11,2% В УСІХ ВІКОВИХ ГРУПАХ ОДНАКОВО ФІЗИЧНО НЕМОЖЛИВЕ!
Вор должен сідеть в тюрьмє!
А відповідає за все - Зєєєля! Це він під своїм брендом привів цю банду пройдисвітів, злодіїв, ватників та тупих бабуїнів!
голимый клоун,а не бренд
"Вы когда-нибудь слышали об организации "Украинский центр общественных исследований"? Я услышал впервые, но позже узнал, что это малоизвестная организация, за чьи-то деньги делает вполне банальные исследования. Где-то раз в пол года. К примеру, они разработали сайт, который дублирует часть информации с сайта ЦИК - результаты выборов, или собирает статистику судебных решений. На основе данных, которые и так открыты, его авторы делают какие-то сенсационные и никому не нужные выводы".
https://24tv.ua/ru/konstanta_dubilet_kak_ljudej_obmanyvajut_fejkami_v_socsetjah_n1275940
Дубилет,занимайся своим делом,и не парься из за разных проплаченных отморозков из разных "Украинских центров общественных исследований",и их подпевалам на разных интернет ресурсах.
Сколько стоит один Дубинский, или Как устроен наш рынок манипуляции. Интервью с инсайдером
https://tech.liga.net/technology/article/skolko-stoit-dubinskiy-ili-kak-*******-nash-rynok-manipulyatsii-intervyu-s-insayderom