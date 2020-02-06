 "Слуги народа" после встречи с Зеленским согласились голосовать за закон о рынке земли, - Потураев

Об этом он сказал журналистам после разговора, который проходил утром в здании парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Прошлись по всем замечаниям, которые были к закону о земле, и фракция поддержала, конечно, голосование за этот сверхважный для нашей страны закон", - сказал он.

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В свою очередь, как пишет "Интерфакс-Украина", нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский также сообщил журналистам, что большинство фракции "Слуга народа" на заседании поддержали законопроект о рынке земли.

"Большинство фракции проголосовало за поддержку законопроекта, лично я голосовал против", - сказал он.

По словам Дубинского, в ходе заседания фракции президент Владимир Зеленский попросил парламентариев сократить срок рассмотрения поправок к законопроекту. В свою очередь, добавил нардеп, спикер парламента выразил мнение, что этот процесс может продлиться неделю.

"Речь шла о земле. Разбирали дополнительные нюансы. Будем работать в Раде вместе над этим проектом", - сказала народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

Отвечая на вопрос, примут ли сегодня законопроект о рынке земле, она сказала: "Посмотрите".