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 Политика Украины
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 "Слуги народа" после встречи с Зеленским согласились голосовать за закон о рынке земли, - Потураев

Депутат Верховной Рады Никита Потураев из "Слуги народа" заявил, что фракция после встречи с президентом Владимиром Зеленским согласилась голосовать за закон о земле.

Об этом он сказал журналистам после разговора, который проходил утром в здании парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Прошлись по всем замечаниям, которые были к закону о земле, и фракция поддержала, конечно, голосование за этот сверхважный для нашей страны закон", - сказал он.

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В свою очередь, как пишет "Интерфакс-Украина", нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский также сообщил журналистам, что большинство фракции "Слуга народа" на заседании поддержали законопроект о рынке земли.

"Большинство фракции проголосовало за поддержку законопроекта, лично я голосовал против", - сказал он.

По словам Дубинского, в ходе заседания фракции президент Владимир Зеленский попросил парламентариев сократить срок рассмотрения поправок к законопроекту. В свою очередь, добавил нардеп, спикер парламента выразил мнение, что этот процесс может продлиться неделю.

"Речь шла о земле. Разбирали дополнительные нюансы. Будем работать в Раде вместе над этим проектом", - сказала народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

Отвечая на вопрос, примут ли сегодня законопроект о рынке земле, она сказала: "Посмотрите".

Источник: https://censor.net.ua/n3174121
 
 
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небольшая стопочка конвертов и... "Слуги народа" после встречи с Зеленским согласились голосовать за закон о рынке земле, - Потураев - Цензор.НЕТ 7727
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кто бы сомневался... - слуги чужого народа... "Слуги народа" после встречи с Зеленским согласились голосовать за закон о рынке земли, - Потураев - Цензор.НЕТ 9742
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"Прошлись по всем замечаниям, которые были к закону о земле, и фракция поддержала...."

Источник: https://censor.net.ua/n3174121

За сколько минут справились со всеми замечаниями?
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я фигурально выразился... в конвертах - твёрдые обещания... в твёрдой валюте... наличка - архаизм...
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у них задача другая убить страну об эту стену
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кто бы сомневался... - слуги чужого народа... "Слуги народа" после встречи с Зеленским согласились голосовать за закон о рынке земли, - Потураев - Цензор.НЕТ 9742
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"Прошлись по всем замечаниям, которые были к закону о земле, и фракция поддержала...."

Источник: https://censor.net.ua/n3174121

За сколько минут справились со всеми замечаниями?
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Приняли пакетом, сказали за каждое замечание по столько тысяч у.е. на том и сошлись
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Да , Аргумент Превзошел все Ожидания.Посмотрим как другие Фракции, - согнутся под аргументами.
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да им и своих голосов должно хватить...
максимум что нужно - подкупить (запугать) человек 15 с других фракций...
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Судя по вчерашним обнимашкам Медведчука и Баканова в ВР -- все уже перетерли и каждый просто сыграет свою роль в шоу для лохов.
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Мне кажется, что другие фракции должгы сделать заявление с трибуны ВР, что если данный закон будет принят, то после ухода Зе, все совершенные по нему сделки с землей будут оспорены отменены, а земля тупо национализирована. Это либо заставит Зе-команду пересмотреть закон, а если нет, то отпугнет "инвесторов" которые хотели на этом подзаработать
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Як там Кузьма казав? Нас злили в унітаз? Ну що дибіли-зе виборці, вітаю, ви злили Україну в унітаз, придурки ******
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мы старались. теперь кушайте не обляпайтесь "Слуги народа" после встречи с Зеленским согласились голосовать за закон о рынке земли, - Потураев - Цензор.НЕТ 3858
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Та ви шо? Невже, до зустрічі з велічайшим, супротивлялись? Шоу продовжується
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они ожидали особого предложения в вечнозеленых рублях
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Что бы они там не приняли, а свою землю я буду защищать.
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Стопроцентный прокурор, стопроцентное ГБР, скоро будет стопроцентное НАБУ...
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Зебіли, я з вас угораю. Кого ви привели до влади?
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себеподобных они и привели - у них нет родины, у приЗЕдента нет родины.... рабы продажные
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Антисоросята племенные никак не будут,ни за 300,ни трудовой закон. ни за землю.Такова суть засланцев от бандитов в манишках.
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Сказал, кто откажется голосовать - будет у Яременко почасово отрабатывать.
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интересно трибуну будет кто нибудь блокировать?
опозиция якась?
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хез если честно
два месяца был вне политики
ни телик, ни цензор, ничего
только итальянские сериалы смотрел
чувствовал себя гораздо лучше чем сейчас
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Без продажу української землі ця влада рухне, бо в бюджеті росте дірка завдяки діяльності профанів і дебілів. Економікою ніхто не вміє займатись. Щоб врятуватись - треба запустити дерибан землі, так саме дерибан, а не ринок, бо питання захисту приватної власності не розглядається, а наріод відлучений від процесу обговорення. Українці віддають те, що дісталось їм від пращурів кров"ю і потом. Ось так....І не забуваємо - Ви зробили це разом!
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хорошо, временно дырку землей заткнут, а дальше??? что продавать будут? жен и дочерей в гарем к султану какой-нибудь арабской страны?
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позор какой
более никчемной власти еще не было
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"Слуги народу" після зустрічі із Зеленським погодилися голосувати за закон про ринок землі, - Потураєв - Цензор.НЕТ 8511

Ой а кто это писал? Или это была еще одна плоская Шютка от 95 квартала!
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Доречі, а що там з референдумом? Зебіли, вас вже навіть ніхто не питається, бо типа всі президенти. "Слуги народу" після зустрічі із Зеленським погодилися голосувати за закон про ринок землі, - Потураєв - Цензор.НЕТ 2055
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Идет платить за коммуналку. Собаки закончились
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Идет платить за коммуналку. Собаки закончились
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Як прихватизаційний закон, ратифікації лісабонських і харківських пактів. Народ відхаркне кров'ю і злиднями цей ублюдочний феодальний жидівський закон.
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"Приходится рвать когти. Начальство приказало менять точку. Перебазироваться". В Израиль.



"Слуги народу" після зустрічі із Зеленським погодилися голосувати за закон про ринок землі, - Потураєв - Цензор.НЕТ 8219
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Продажні вибл...дки сьогодні просто нажмуть кнопки, завтра хтось втратить все. Інший піде в окоп. Третій загине.
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оно их не колышет, им пофиг - после них хоть потоп...
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це прямий тиск на парламент та узурпація влади однією особою
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Говорят, борзыми щенками заплатил, самая ходовая валюта сейчас в Украине. "Слуги народу" після зустрічі із Зеленським погодилися голосувати за закон про ринок землі, - Потураєв - Цензор.НЕТ 1708
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...что то Голобородько задерживается где то "Слуги народу" після зустрічі із Зеленським погодилися голосувати за закон про ринок землі, - Потураєв - Цензор.НЕТ 5068 ....Зе, заблаговремено во Львов здрыснул, дебилов на расправу оставив.....
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