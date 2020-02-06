 "Слуги народа" после встречи с Зеленским согласились голосовать за закон о рынке земли, - Потураев

Об этом он сказал журналистам после разговора, который проходил утром в здании парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Прошлись по всем замечаниям, которые были к закону о земле, и фракция поддержала, конечно, голосование за этот сверхважный для нашей страны закон", - сказал он.
В свою очередь, как пишет "Интерфакс-Украина", нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский также сообщил журналистам, что большинство фракции "Слуга народа" на заседании поддержали законопроект о рынке земли.
"Большинство фракции проголосовало за поддержку законопроекта, лично я голосовал против", - сказал он.
По словам Дубинского, в ходе заседания фракции президент Владимир Зеленский попросил парламентариев сократить срок рассмотрения поправок к законопроекту. В свою очередь, добавил нардеп, спикер парламента выразил мнение, что этот процесс может продлиться неделю.
"Речь шла о земле. Разбирали дополнительные нюансы. Будем работать в Раде вместе над этим проектом", - сказала народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая.
Отвечая на вопрос, примут ли сегодня законопроект о рынке земле, она сказала: "Посмотрите".
Источник: https://censor.net.ua/n3174121
За сколько минут справились со всеми замечаниями?
максимум что нужно - подкупить (запугать) человек 15 с других фракций...
оспореныотменены, а земля тупо национализирована. Это либо заставит Зе-команду пересмотреть закон, а если нет, то отпугнет "инвесторов" которые хотели на этом подзаработать
опозиция якась?
два месяца был вне политики
ни телик, ни цензор, ничего
только итальянские сериалы смотрел
чувствовал себя гораздо лучше чем сейчас
более никчемной власти еще не было
Ой а кто это писал? Или это была еще одна плоская Шютка от 95 квартала!