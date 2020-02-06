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 Зеленский сегодня посетит с рабочей поездкой Львовскую область, - ОГА

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Львовскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

"В четверг, 6 февраля, состоится рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского во Львовскую область", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский 7-8 февраля посетит Италию и Ватикан, планируется аудиенция у Папы Римского Франциска

Источник: https://censor.net.ua/n3174118
 
 
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А завтра у Ватикан, надіюсь тато римський має потужний загін екзорцистів! Зеленський сьогодні відвідає з робочою поїздкою Львівську область, - ОДА - Цензор.НЕТ 2346
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Сцытся, хлопец. Решил сбежать: сначала во Львовскую область, потом к Папе Римскому.
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Гауляйтер Московии с визитом....
эх.., были бы живи Степан Бандера с Романом Шухевичем....
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А не хочет он съездить в пункты отвода наших войск, где оккупанты продолжают обстрелы?
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Машингвери, штурмгевери вже з нетерпінням чекають на це чмо
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Только ВР закон о земле начинает рассматривать, бубочка сцытся и сваливает.
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