 Зеленский сегодня посетит с рабочей поездкой Львовскую область, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.
"В четверг, 6 февраля, состоится рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского во Львовскую область", - говорится в сообщении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.
"В четверг, 6 февраля, состоится рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского во Львовскую область", - говорится в сообщении.
эх.., были бы живи Степан Бандера с Романом Шухевичем....