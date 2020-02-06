 Зеленский сегодня посетит с рабочей поездкой Львовскую область, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

"В четверг, 6 февраля, состоится рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского во Львовскую область", - говорится в сообщении.

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