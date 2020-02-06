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 Правоохранители усилили меры безопасности из-за проведения массовых акций в центре Киева. ФОТО

Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - сказано в сообщении.

Правоохранители усилили меры безопасности из-за проведения массовых акций в центре Киева 01

Правоохранители просят организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

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Правоохранители усилили меры безопасности из-за проведения массовых акций в центре Киева 02
Фото: сайт Нацполиции

Источник: https://censor.net.ua/n3174115
 
 
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Сегодня у мудрого украинского нарИду будут забирать землю...
В пользу деда Игоря и пейсатой секты Хабад...
Гои! С вами будет то же что и с палестинцами...
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував "земельну ніч" у Раді.
Верховна Рада почне розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", яким запроваджується відкриття ринку землі. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував "земельну ніч" у Раді.
Положеннями проєкту Закону визначаються особливості правового регулювання обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення на основі ринкових механізмів переходу прав на земельні ділянки: з 01.10.2020 скасовується заборона на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності; визначається суб'єктний склад осіб, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення: громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року; встановлюється правило, за яким до 1 січня 2024 року не допускається набуття юридичними особами, бенефіціарним власником (контролером) яких є іноземці, особи без громадянства, юридичні особи, створені за законодавством іншим, ніж законодавство України, іноземні держави, права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Вказані вимоги не розповсюджуються на випадки набуття у власність земельних ділянок їх орендарями, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, якщо з часу державної реєстрації юридичної особи - набувача права власності пройшло не менше 3 років, а також на випадки набуття у власність зазначеними особами земельних ділянок. встановлюється мінімальна стартова ціна продажу земельних ділянок державної та комунальної власності на земельних торгах на рівні не нижче нормативної грошової оцінки; встановлюється обмеження на сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності громадянина та юридичної особи, та пов'язаних з нею осіб. Обмеження не допускають набуття у власність більше 35% сільськогосподарських земель об'єднаної громади, 15% сільськогосподарських земель області та 0,5% сільськогосподарських земель України; забезпечується переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки; передбачається обов'язок державного реєстратора вносити інформацію про ціну (вартість) речових прав, в тому числі прав користування, до Реєстру речових прав; забезпечується право громадян на викуп земельних ділянок для ведення селянського (фермерського) господарства, які їм належать на праві постійного користування та праві довічного успадкованого володіння. Можливо викупити із розстрочкою платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок; Закон України "Про санкції" доповнюється новим видом санкцій "заборона на набуття у власність земельних ділянок". Такі санкції вводяться рішенням президента України за поданням Ради національної безпеки та оборони України та затверджуються постановою Верховної Ради України. Під санкції можуть підпадати іноземні держави, невизначене коло осіб певної діяльності (секторальні санкції) та окремі юридичні і фізичні особи.
Як зазначалося раніше, комітет до другого читання законопроєкту врахував всього дві правки. Решта понад 4 тисячі правок були відхилені комітетом.
Нагадаємо, Верховна Рада під крики "ганьба" ухвалила у першому читанні скандальний законопроєкт про запровадження ринку землі.
Голова аграрного комітету Микола Сольський заявляв, що до другого читання до документа надійшло понад дві тисячі правок. Згодом виявилося, що частину з них виключили. Через це сталося непорозуміння на попередньому засіданні комітету.
Увесь цей час під стінами Верховної Ради протестували аграрії. Окрім того, протести відбувалися у семи регіонах країни. Зокрема, люди перекривали автомагістралі.https://zik.ua/news/politics/sohodni_rada_rozhliane_zakon_pro_rynok_zemli_958333
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это не спасет зеленых предателей от волны народного гнева.
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Какой гнев может быть у быдло массы? Она только мычать может!
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а кто оплатит волну народного гнева? Правоохоронці посилили заходи безпеки через проведення масових акцій у центрі Києва - Цензор.НЕТ 3346 в продаже земли заинтересованы все те кто способен оплатить "гнев" так что ничего не будет
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Мелкие и средние фермеры помогут. В результате такого варианта "рехформы" они исчезнут, как вид. Им не до сантиментов. И деньги у них имеются, и боезапас прикопан "на всякий случай".
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с кем общался на селе всем по%уй . много тех у кого родители поумирали или старые а паи остались их дети хотят продать хоть за сколько нибудь что бы шубу или машину купить
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99% таких паев в аренде на кучу лет у фермеров или всяких ППиИ. Теперь паи нужно будет перевыкупать. Начнется передел. Учитывая качество кадастров и реестров -- будет полный беспредел. За поливные земли будет проливаться кровь. Уже льется кровь.
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"... от волны народного гнева." - а в чём она выразится? "народ" громко пёрднет?
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пойди к Раде и посмотри - может, как раз тебе придется громко перднуть.
мож, и вообще обосрешься.
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" 16 Ви пізнаєте їх за плодами їхніми; хіба збирають виноград з тернини або з будяків - смокви?
17 Так кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево - плоди погані.
18 Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево - плодів добрих.
...
20 За їхніми плодами, отже, пізнаєте їх. "
Євангелія від Матея 7:15-2115
Кто породил зе-гнид и привёл их к власти?
"19 Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. "

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зе-гнид породила российская пропаганда.
другой причины нет и не было.
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Сегодня у мудрого украинского нарИду будут забирать землю...
В пользу деда Игоря и пейсатой секты Хабад...
Гои! С вами будет то же что и с палестинцами...
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Если заберут, то рано или поздно повторится холокост
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Невідомо що буде, але питання землі завжди приводило до крові.
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вряд ли... холокостяне хорошо промыли мозох всем желающим. Вон, желающие германцы до сих пор холокостянам убытки покрывают от недополученных прибылей в связи с умертвлением. Цинично, но они сами превратили трагедию в фетиш, от которого меня тошнит.
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"Бійтеся тих хто намагається пробудити в вас почуття вини. Вони прагнуть панувати над вами."

Конфуцій.
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это - к котэ... моя котэ заставляет меня чувствовать перманентную вину... а хасиды раздражают
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Это он иносказательно. У нас будет точечный. Бить будут по делам. Просто так получается, что основные бенефициары -- сыны Моисеевы. Поэтому и будет точечный холокост.
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................дурак думкою богатие, земля наша, с чего это они взяли?
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если проституция преступление то отправляй свою жену на зону...
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Рубрика "хуже не будет".
1) Помните, при барыгах для получения доступа к банковским счетам нужно было разрешение суда?
Fixed. Отдельные поздравления заробитчанам, перечисляющим деньги в Украину. Ну и на всяк случай напоминание, размер ПДФО - 18%. Зробили разом! Мої вітання!
2) Зеголосовавшие хвермеры, привет! Поздравляю всех аграриев! Компенсации за купленную в прошлом году агротехнику украинского производства не будет!
Спасибо ВР, которая тайным голосованием в ноябре решила потратить эти деньги на другие нужды!
3) Чтобы понимать, какой 3,14дец принесла новая Зевлада, просто прочитайте новый закон о наследстве. Вы уже хрен вступите в него, только через договор купли-продажи у государства. Про изменения в государственной регистрации недвижимости вообще молчу. Хрен вы уже зарегистрируете достройку с изменениями площади или с изменением целевого назначения помещения.
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Вылез порохобот, что-то пропердел без всяких доказательств и побежал чекушку покупать. Ато уже утро, а он трезвый еще, надо ж как их божок - постоянно вмазанным быть.
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Людина з І типом діабету не може пити. Твої куратори виставляють тебе дурнем!
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человек привёл факты...
а ты чмо - просто высрало свой пост...
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В Украине с 4 февраля 2019 года вступают в силу изменения Центрального банка, которые упрощают доступ налоговой инспекции и другим контролирующим органам к информации о банковских счетах украинских резидентов

Нововведение, а это постановление Нацбанка №27, касается всех финансовых учреждений Украины. Данное распоряжение финансового регулятора страны изменяет порядок доступа к информации о банковских счетах украинцев.
Если ранее «Закон о банковской тайне» позволял контролирующим органам получать данные о наличии банковских счетов у физических лиц только на основании судебного решения, то с начала февраля 2019 года они могут это делать без необходимости обращения в суд.
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Ну вот такое нашел, при чем тут Зеленский ? Это во времена барыги сделали
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"Поздравляю всех аграриев! Компенсации за купленную в прошлом году агротехнику украинского производства не будет!" - вот косюк расстроится....
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Які люди, така і влада. Неча на зеркало пенять, коли рожа крива (с).Скучило бидло за панським батогом та московським сапогом. Путіна вам в преЗЕденти, малороські уроди...
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