 Правоохранители усилили меры безопасности из-за проведения массовых акций в центре Киева. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - сказано в сообщении.

Правоохранители просят организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

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Фото: сайт Нацполиции