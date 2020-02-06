 Правоохранители усилили меры безопасности из-за проведения массовых акций в центре Киева. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - сказано в сообщении.
Правоохранители просят организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.
Верховна Рада почне розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", яким запроваджується відкриття ринку землі. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував "земельну ніч" у Раді.
Положеннями проєкту Закону визначаються особливості правового регулювання обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення на основі ринкових механізмів переходу прав на земельні ділянки: з 01.10.2020 скасовується заборона на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності; визначається суб'єктний склад осіб, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення: громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року; встановлюється правило, за яким до 1 січня 2024 року не допускається набуття юридичними особами, бенефіціарним власником (контролером) яких є іноземці, особи без громадянства, юридичні особи, створені за законодавством іншим, ніж законодавство України, іноземні держави, права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Вказані вимоги не розповсюджуються на випадки набуття у власність земельних ділянок їх орендарями, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, якщо з часу державної реєстрації юридичної особи - набувача права власності пройшло не менше 3 років, а також на випадки набуття у власність зазначеними особами земельних ділянок. встановлюється мінімальна стартова ціна продажу земельних ділянок державної та комунальної власності на земельних торгах на рівні не нижче нормативної грошової оцінки; встановлюється обмеження на сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності громадянина та юридичної особи, та пов'язаних з нею осіб. Обмеження не допускають набуття у власність більше 35% сільськогосподарських земель об'єднаної громади, 15% сільськогосподарських земель області та 0,5% сільськогосподарських земель України; забезпечується переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки; передбачається обов'язок державного реєстратора вносити інформацію про ціну (вартість) речових прав, в тому числі прав користування, до Реєстру речових прав; забезпечується право громадян на викуп земельних ділянок для ведення селянського (фермерського) господарства, які їм належать на праві постійного користування та праві довічного успадкованого володіння. Можливо викупити із розстрочкою платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок; Закон України "Про санкції" доповнюється новим видом санкцій "заборона на набуття у власність земельних ділянок". Такі санкції вводяться рішенням президента України за поданням Ради національної безпеки та оборони України та затверджуються постановою Верховної Ради України. Під санкції можуть підпадати іноземні держави, невизначене коло осіб певної діяльності (секторальні санкції) та окремі юридичні і фізичні особи.
Як зазначалося раніше, комітет до другого читання законопроєкту врахував всього дві правки. Решта понад 4 тисячі правок були відхилені комітетом.
Нагадаємо, Верховна Рада під крики "ганьба" ухвалила у першому читанні скандальний законопроєкт про запровадження ринку землі.
Голова аграрного комітету Микола Сольський заявляв, що до другого читання до документа надійшло понад дві тисячі правок. Згодом виявилося, що частину з них виключили. Через це сталося непорозуміння на попередньому засіданні комітету.
Увесь цей час під стінами Верховної Ради протестували аграрії. Окрім того, протести відбувалися у семи регіонах країни. Зокрема, люди перекривали автомагістралі.https://zik.ua/news/politics/sohodni_rada_rozhliane_zakon_pro_rynok_zemli_958333
мож, и вообще обосрешься.
17 Так кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево - плоди погані.
18 Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево - плодів добрих.
...
20 За їхніми плодами, отже, пізнаєте їх. "
Євангелія від Матея 7:15-2115
Кто породил зе-гнид и привёл их к власти?
"19 Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. "
другой причины нет и не было.
В пользу деда Игоря и пейсатой секты Хабад...
Гои! С вами будет то же что и с палестинцами...
Конфуцій.
1) Помните, при барыгах для получения доступа к банковским счетам нужно было разрешение суда?
Fixed. Отдельные поздравления заробитчанам, перечисляющим деньги в Украину. Ну и на всяк случай напоминание, размер ПДФО - 18%. Зробили разом! Мої вітання!
2) Зеголосовавшие хвермеры, привет! Поздравляю всех аграриев! Компенсации за купленную в прошлом году агротехнику украинского производства не будет!
Спасибо ВР, которая тайным голосованием в ноябре решила потратить эти деньги на другие нужды!
3) Чтобы понимать, какой 3,14дец принесла новая Зевлада, просто прочитайте новый закон о наследстве. Вы уже хрен вступите в него, только через договор купли-продажи у государства. Про изменения в государственной регистрации недвижимости вообще молчу. Хрен вы уже зарегистрируете достройку с изменениями площади или с изменением целевого назначения помещения.
а ты чмо - просто высрало свой пост...
Нововведение, а это постановление Нацбанка №27, касается всех финансовых учреждений Украины. Данное распоряжение финансового регулятора страны изменяет порядок доступа к информации о банковских счетах украинцев.
Если ранее «Закон о банковской тайне» позволял контролирующим органам получать данные о наличии банковских счетов у физических лиц только на основании судебного решения, то с начала февраля 2019 года они могут это делать без необходимости обращения в суд.