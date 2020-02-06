 21-летний житель Счастья пытался продать гранату за 4️0️0 грн, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"На днях в рамках реализации оперативной информации, в одном из торгово-развлекательных заведений г. Счастье, что на Луганщине, у 21-летнего гражданина пограничники обнаружили осколочную гранату РГД-5 и запал УЗРГМ", - сказано в сообщении.



Фото: погранслужба/Facebook

В частности оперативники выяснили, что местный житель пытался продать свой опасный товар, оценив его в 400 гривен.

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Молодого человека, гранату и запал пограничники передали представителям Нацполиции для проведения соответствующих следственных действий.