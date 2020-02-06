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 21-летний житель Счастья пытался продать гранату за 4️0️0 грн, - Госпогранслужба

В Счастье (Луганская обл.) 21-летний парень пытался продать гранату за 400 гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"На днях в рамках реализации оперативной информации, в одном из торгово-развлекательных заведений г. Счастье, что на Луганщине, у 21-летнего гражданина пограничники обнаружили осколочную гранату РГД-5 и запал УЗРГМ", - сказано в сообщении.

21-летний житель Счастья пытался продать гранату за 4️0️0 грн, - Госпогранслужба 01
Фото: погранслужба/Facebook

В частности оперативники выяснили, что местный житель пытался продать свой опасный товар, оценив его в 400 гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Не храни - сдавай!": в течение 2019 года полиция изъяла 1,4 тыс. единиц оружия, 155,8 тыс. патронов и 4,4 тыс. гранат, мин и артснарядов. ВИДЕО

Молодого человека, гранату и запал пограничники передали представителям Нацполиции для проведения соответствующих следственных действий.

21-летний житель Счастья пытался продать гранату за 4️0️0 грн, - Госпогранслужба 02

Источник: https://censor.net.ua/n3174110
 
 
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и без НДС. Ишь чо задумал, хотел государство обворовать)))
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это практически бесплатно, 16 баксов граната 21-летний житель Счастья пытался продать гранату за 4️0️0 грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2744
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Это от души!))))
Когда Бомбаз все таки впихнут назад в Украину...цены упадут в 2..3 раза)))
У них там не один армейсуий склад армии РФ по гаражам и подвалам разтыкан
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А зачем было продавать? По приезду осла Оманского можно было и использовать.
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Может лучше пусть служит чем сидит? Если не орк то.
Посадить = озлобить. Не ломайте парня, дурак, но может захочет исправиться.
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Граната же не подпадает под короткоствольное оружие.
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Щасливий бізнес. А шо? Може їх у нього мішок.
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Ходил по рынку обвешанный гранатами и кричал:
И старому, и молодцу,- всякому к лицу.
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Даже, если не особо и нужны гранаты, но в хозяйстве пригодятся, мало ли. И жрать они не просят. Так что мне тоже парочку заверните 21-річний житель Щастя намагався продати гранату за 400 грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5306
И когда настанет час Икс, то лучше бы при гранате чем без нее
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рынок насыщается гранатами и цены падают...чекаємо ще на акції та знижки
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Мольедець! Вот аккурат к конце зимы людям край нужны ВИТАМИНЫ...а, этот падлец сильно дорого просил за кладезь витамина Ц
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