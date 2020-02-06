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 Политика Украины
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 Украина и США провели диалог по вопросу торговли стратегическими товарами

Обе делегации выразили приверженность общим целям в области международной безопасности и нераспространения оружия массового поражения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Соединенные Штаты и Украина завершили диалог о регулировании торговли стратегическими товарами и о передовых методах борьбы с распространением оружия массового поражения и соответствующих технологий.

Переговоры, прошедшие в Киеве 4 и 5 февраля, совместно организовали Госдепартамент, Министерство энергетики США, а с украинской строны - МИД, Министерство экономического развития и торговли и Министерство сельского хозяйства.

Главы обеих делегаций выразили приверженность общим целям в области международной безопасности и нераспространения и договорились развивать сотрудничество в сфере регулирования торговли стратегическими товарами. Диалог открыли вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

В состав американской делегации вошли заместитель помощника госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространения Филипп Доллифф и заместитель администратора Национальной администрации по ядерной безопасности Министерства энергетики Брент К. Парк. В переговорах также приняли участие представители министерств торговли, национальной безопасности, юстиции и обороны.

Украинскую сторону представляли члены парламента, сотрудники администрации президента и министерств, ответственных за осуществление контроля за торговлей стратегическими товарами. Украинская сторона рассказала о проводимых в стране реформах, направленных на реализацию мер контроля за торговлей в соответствии с высочайшими международными стандартами.

Высокопоставленные представители обеих стран подчеркнули важность межведомственного сотрудничества и обмена информацией и определили ряд методов и ресурсов для предотвращения передачи товаров и технологий двойного назначения, связанных с оружием массового уничтожения, подозрительным государственным и негосударственным субъектам.

Отмечается, что партнерство между США и Украиной по вопросам контроля за торговлей стратегическими товарами и нераспространения успешно продолжается уже более 20 лет. Нынешний диалог укрепил это партнерство.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174108
 
 
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О каких переговорах может идти речь если у нас в кресле премьер-министра сидит такое, а министр экономики вообще дебил???
Украина и США провели диалог по вопросу торговли стратегическими товарами - Цензор.НЕТ 54

Украина и США провели диалог по вопросу торговли стратегическими товарами - Цензор.НЕТ 5225
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это одно, но куда более напрашиваетсья вопрос, кто это зробил. Или как говориться - каждое общество получает руководителей по своим заслугам.
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Еще один Будапештский меморандум подпишем? Что на этот раз отдавать будем? Учитывая, что автомат калашникова давно считается оружием самого массового поражения, то становится грустно. Пошел прятать свою воздушку Украина и США провели диалог по вопросу торговли стратегическими товарами - Цензор.НЕТ 5194
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