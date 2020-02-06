 Рада сегодня рассмотрит законопроекты о рынке земли и запрете возврата экс-владельцам банков, признанных неплатежеспособными

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Так, Комитет по вопросам аграрной и земельной политики при подготовке законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" получил более четырех тысяч поправок и предложений от народных депутатов. Этот документ предусматривает, что покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы, но концентрация ее в одних руках составит до 10 тыс. га. При этом расчет за землю должен быть исключительно безналичный с проверкой происхождения средств. Также предлагается запретить покупать землю в 50-километровой зоне от границы и зафиксировать минимальную цену на земельный участок, причем банки смогут только брать землю в залог, тогда как часть средств от продажи земель государственной и коммунальной собственности пойдет на создание Фонда развития сельских территорий.
Рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли запланировано как четвертый вопрос повестки дня.
В начале же заседания в четверг парламентарии собираются рассмотреть проект постановления №0901-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 16.01.2020 года о принятии во втором чтении и в целом как закона Украины проекта закона Украины "О среднем образовании"", внесенный членом фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Натальей Королевской.
Далее запланировано включить в повестку дня и рассмотреть правительственный законопроект №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской систем" и три альтернативных ему. Указанный документ предусматривает в частности запрет возвращать неплатежеспособные банки их бывшим владельцам.
В пленарный четверг народные депутаты также намерены вернуться к работе над президентскими законопроектамы о внесении изменений в Конституцию. Речь идет о проектах №1015 "О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)", №1016 "О внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины)" и №1027 "О внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)". Ранее Конституционный суд предоставил свои выводы относительно этих документов.
У меня вопрос от народа. Почему все ваши люди имеют обе руки? Почему вы схватили гражданина за нос, а с девушки сорвали шапку? Добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для вас они угроза? Помните ли вы такое слово как люстрация?
Ну и на примере с Богданом мы все хорошо увидели как Зе помнит слово "люстрация".
Касапський бот?
нет.., он имел в виду шлендру Монику....
так и будет..
по земле - не согласных уже купили или запугали... - Береза писал несколько дней назад что все со всеми уже порешали...
Бахиатюк при баризі добре піднявся .
Шановний Пане Президент!! Звертаюся до Вас від імені всіх стурбованих і обурених тим станом, що зараз відбувається!!!
Де, обіцяний Вами, наш Слуга Народу?? Який у серіалі робив все для людей. А в реальному житті Ви нас просто добиваєте...
За що нам далі платити прийдеться? За дороги, по яких ходимо? За воду в колодязі? Чи може за повітря, яким дихаємо?
Взяти наприклад звичайну сім'ю, де мама в декреті, яка отримує ті нещасні 860 грн, чоловік отримує мінімальну зарплату, які йдуть на комунальні послуги і трошки лишається на їжу... а далі...?
А потреби дитини (памперси, дитячі суміші, одяг, адже дитина росте)? Як на 860грн ростити дитину? А якщо хтось в родині захворіє? Ціни в аптеках просто космічні!
А Ви, Пане Президент, замість того, щоб повертати людей назад в Україну, навпаки, їх тільки виштовхуєте за кордон! Замість того, щоб підняти популяцію, навпаки, робите все, щоб жінки не народжували дітей, бо фінанси не дозволяють.
Проте Ви зробили земельну реформу, зробили платну доставку газу, зробили телебачення платним. Чому транспортування газу в Росію дешевше, ніж своїм по Україні?
І Ви цим пишаєтесь "Слуга Народу"???
А ми так сподівалися, що життя наладиться, а стає все тільки гірше і важче виживати...(((
Хто мене підтримає? Робіть репости, можливо дійде і до "Слуги Народу"!
kysia Evgrafova с Vika Necheporenko
Так, фото образа народной избранницы показала на своей странице в Facebook журналистка Анна Стешенко. "Дмитриева пришла не только в культовом пиджаке Balmain, изначальная стоимость которого почти 2 тыс.евро. На красивых ножках - стеганные ботиночки Le Silla за 21 512 грн. Учитывая стоимость пиджака в таком цвете за 47 350 грн (за исключением бюджетной черной сумочки DKNY на плече), такой неполный лук тянет почти на 70 тыс. грн", - подсчитала она.
Оксана Дмитриева
Facebook Анны Стешенко
Она напомнила, что Дмитриева по образованию врач, действительный член Общественного союза "Стоматологи Украины".
Журналистку возмутил такой наряд. "Зачем? В нищей стране, где пенсии 2 тыс. грн в месяц, такое одевать в публичное место?" - спросила Стешенко.
Пользователи поддержали ее возмущение в комментариях под постом.
"Красиво. Но я в принципе не понимаю, зачем за тряпки платить огромные деньги", "Изначально не нужно идти в Раду работать", "Есть пенсионеры с пенсией до 2 тыс." - пишут они.
https://bitter-onion.livejournal.com/2958930.html
Поэтому,не стоит кричать-надо и в Украине пакет законов принимать и вводить рынок земли в 10 га ,без всех этих тысяч га на продажу в одни руки и успокоить народ.Да и МВФ не хочет вводить продажу земли с ограничениями для иностранцев, ведь тогда ее скупят задешево украинские агроолигархи(нынешние,обслуживающие олигархическую систему,слуги начали торговаться с 200 тыс.га в одни руки- и,скорее всего,тупые получат вместо закона с 10-га в одни руки с иностранцами-2х1 метр на кладбище истории).Ещё МВФ не хочет,чтобы экс-владельцы «ПриватБанка» добивались в украинских коррупционных судах отмены национализации(судитесь в Америке и будет понятно,кто прав,а кто виноват,хотя и придётся дорого заплатить межднародным судам)Жадные олигархи отказываются-рыло в пуху ведь у всех и не возврат средств "Привата" здесь главное,а безопасность самого фонда МВФ на случай реприватизации.Поэтому Зелю скоро будут бить крепко-возможно и ногами.
Опять бомбалейо под постом 1+1
комменты доставляют, зебилы плачут и прозревают
...знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ арештом цих ЗЛОДІЇВ і їх підлабузників ... УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд
Злочинці ОЛІГАРХИ ..ВСІ ахметов порошенко пінчук фірташ коломойський і і ІНШІ Злодії .. вирішили перетворити Соборну Україну на феодальну державу з окремими князівствами... а САМЕ = адміністративна реформа (зміна кордонів до удільних князівств) + земельна реформа (10тис.га в одні руки, тобто викупити землю і змусити холопів працювати на феодалів ) + новий трудовий
кодекс (по суті кріпосне право) ...... після таких нововведень ЗЕ будемо виділи ... як Слобожанщина наприклад об'єднується.... з Коломойщіной і йде ВІЙНОЮ на князівство Чернігівське ..
. ДОРОГІ і Шановні Наші Діти і Онуки .. прозрівайте БУДЬ-ласка ..і ГОНІТЬ НЕГАЙНО цю НЕОзлодійську владу = симбіоз світових+ доморощених БАНДИТІВ - ТЕРОРИСТІВ .
... Віримо в Вас ..Вашу Силу і Розум .. Наснаги