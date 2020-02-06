EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  2244  72
Все про:банки (1662) ВР (24371) Конституция (2087) земельная реформа (192) рынок земли (94)

 Рада сегодня рассмотрит законопроекты о рынке земли и запрете возврата экс-владельцам банков, признанных неплатежеспособными

Верховная Рада планирует 6 февраля начать рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли.

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, Комитет по вопросам аграрной и земельной политики при подготовке законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" получил более четырех тысяч поправок и предложений от народных депутатов. Этот документ предусматривает, что покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы, но концентрация ее в одних руках составит до 10 тыс. га. При этом расчет за землю должен быть исключительно безналичный с проверкой происхождения средств. Также предлагается запретить покупать землю в 50-километровой зоне от границы и зафиксировать минимальную цену на земельный участок, причем банки смогут только брать землю в залог, тогда как часть средств от продажи земель государственной и коммунальной собственности пойдет на создание Фонда развития сельских территорий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будем убеждать словом и делом, но без подкупов, - Арахамия о поиске голосов для поддержки законопроекта о рынке земли

Рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли запланировано как четвертый вопрос повестки дня. 

В начале же заседания в четверг парламентарии собираются рассмотреть проект постановления №0901-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 16.01.2020 года о принятии во втором чтении и в целом как закона Украины проекта закона Украины "О среднем образовании"", внесенный членом фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Натальей Королевской. 

Далее запланировано включить в повестку дня и рассмотреть правительственный законопроект №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской систем" и три альтернативных ему. Указанный документ предусматривает в частности запрет возвращать неплатежеспособные банки их бывшим владельцам.

В пленарный четверг народные депутаты также намерены вернуться к работе над президентскими законопроектамы о внесении изменений в Конституцию. Речь идет о проектах №1015 "О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)", №1016 "О внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины)" и №1027 "О внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)". Ранее Конституционный суд предоставил свои выводы относительно этих документов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мне кажется, что это правильный закон", - Зеленский о законопроекте о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков экс-владельцам

Источник: https://censor.net.ua/n3174105
 
 
 Топ комментарии
 
Надо брать автоматы в руки и импичмент этой Зелёной шмаркле. По-другому власть не поменять.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сейчас чучело арахамия выскочит: я не совсем согласен... пусть надевают наушники и так далее...
 показать весь комментарий
 
Согласен. Закон об импичменте Зеленски приняли, но почему-то в ход его не пускаю. За один отдых в Омане уж его нада снимать с поста презедента. Где это видано, что бы гавнокоммандующий воюющей страны отдыхал на люксовом курорте???
 показать весь комментарий
 
 
за кошт платників податків!!! Тобто за наш з вами!!!
 показать весь комментарий
 
 
Сумлєваюсь аднака. Потрібно шукати кому було необхідно щоб він припхався в Оманію і оселився в готелі поруч з ************** посольством. Совпадєніє?
 показать весь комментарий
 
 
не думаю. але одне іншому не заважає. і рібку з"єсть і на ... сєсть))
 показать весь комментарий
 
У Мальдивского спроси, где это видано, память закоротило.
 показать весь комментарий
 
 
Зато Зеля выпустил незаконно посаженных при Порошенко патриотов! Вот например... эй, а кого из патриотов Зеля выпустил?
 показать весь комментарий
 
Твою мысль без 100 гр не понять, но еще рано, выражай мысли по проще.
 показать весь комментарий
 
Кого из патриотов "незаконно посаженных при Порошенко" патриотов выпустили на свободу при Зеленском?
 показать весь комментарий
 
А шо, Пэтруха еще и сажал? За 5 лет он никого не посадил, ни левых, ни правых.
 показать весь комментарий
 
Во первых, это не мои люди, во вторых, народу я не должен ничего отвечать, в третьих, я не голосовал ни за кого. Это мартышкин труд. ИДИОТ МЕНЯЕТ ИДИОТА и еще поменяют. Для меня нет угрозы ни от кого, с меня не х..... ен взять. Просто я привел пример, где это видано и у кого можно спросить. А уже поступили ко мне вопросы от народа, может вы путаете меня с кем то?
 показать весь комментарий
 
Что, память закоротило? Предсказуемо.
 показать весь комментарий
 
Не ужели правда, что то с памятью, может и правда я великий, историю творю, раз задают вопросы от народа? Я, хоть и Косой, но понимаю, я песчинка в этом мире и не надо тебе воображать, что ты, что то можешь изменить в этом мире.
 показать весь комментарий
 
Импичмент в принципе в украинских условиях невозможен,потому что для снятия с должности президента Украины необходимо чтобы за это проголосовали три четверти депутатов ,а не две трети как в нормальных странах.Украина и здесь отличилась в худшую сторону.Зеленский на тему изменения Конституции с переходом 3/4 до 2/3 депутатов за импичмент обошел гробовым молчанием.А без этого разговоры Зеленского об импичменте-это политический лохотрон.
 показать весь комментарий
 
 
Ага, тепер дожени та вдарь. Хрен ти його звільниш.
 показать весь комментарий
 
Любой банк можно признать неплатежеспособным пустив слух, чтоб банк на грани банкротства. Все вкладчики попытаются забрать свои вклады. Так было с самым успешным "Приватбанком".
 показать весь комментарий
 
 
Вот только европейцы говорят что Беня украл 5 милиардов баксов из Привата!
 показать весь комментарий
 
 
это Лондонский суд говорит представ за 10000 километров от твоего Дзержинска такая глушь!
 показать весь комментарий
 
 
Не підкажете, яким боком Порошенко до продажу, пліснявими "слугами" Коломойського, України?
 показать весь комментарий
 
 
та це касапські боти, вони мочать всіх політичних України, окрім мертвечуків.
 показать весь комментарий
 
 
Надо брать автоматы в руки и импичмент этой Зелёной шмаркле. По-другому власть не поменять.
 показать весь комментарий
 
 
Провокаторов в условиях войны расстреливают без суда и следствия.
 показать весь комментарий
 
 
У нас не війна, а конфлікт. Громадянський. ( бородата бабушка)
 показать весь комментарий
 
 
Вот поэтому вы все еще живы, провокаторы.
 показать весь комментарий
 
Ты имеешь в виду криворожского гундосого???
 показать весь комментарий
 
 
Al Be - Рада сьогодні розгляне законопроєкти про ринок землі та заборону повернення визнаних неплатоспроможними банків ексвласникам - Цензор.НЕТ 9847

нет.., он имел в виду шлендру Монику....
 показать весь комментарий
 
аааа, эээтого выскочку из труппы...
 показать весь комментарий
 
Ми не будемо повертати бені "Приват", натомість, продамо, і йому, українську землю. Недорого
 показать весь комментарий
 
Землю дожмут... насчет возврата банков будут дорабатывать. Ваши ставки?
 показать весь комментарий
 
согласен...
так и будет..
по земле - не согласных уже купили или запугали... - Береза писал несколько дней назад что все со всеми уже порешали...
 показать весь комментарий
 
Нормальні депутати і през економікою і країною займаються а зедебіли землю дерибанять, бацька сказав, що вам нема чим займатися.
 показать весь комментарий
 
 
Россия в октябре 2019 года поставила в Соединенные Штаты 20,9 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, заняв второе место в мире.
 показать весь комментарий
 
Ну, могли бы выпустить закон: "Запретить возвращать банк, если фамилия бывшего владельца начинается на "Бахма" и заканчивается на "тюк". Даже, если он предлагает заплатить все 8 млпд гривен его задолженностей!"
 показать весь комментарий
 
А Бенику значить можливо ? ..
Бахиатюк при баризі добре піднявся .
 показать весь комментарий
 
Признания Привата неплатежеспособным не было. Так что Бене этот закон никак не помешает бороться за возвращение Привата и еще позволит подешевке еще один банк прикупить... Слуги урода такие слуги...
 показать весь комментарий
 
Этот закон дает право продавать или покупать. Шо за кипишь? И кому какое дело, что я с ней буду делать? И кто сказал, что государственная земля ваша? Ваша земля у вас под ногтями. ХОЗЯЕВА НАШЛИСЬ Х........ы.
 показать весь комментарий
 
РЫНОК ЗЕМЛИ НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ.....БУДЕТЕ РАБАМИ НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ....
 показать весь комментарий
 
 
"А ми так сподівалися що життя наладиться, а стає все тільки гірше і важче виживати"

Шановний Пане Президент!! Звертаюся до Вас від імені всіх стурбованих і обурених тим станом, що зараз відбувається!!!
Де, обіцяний Вами, наш Слуга Народу?? Який у серіалі робив все для людей. А в реальному житті Ви нас просто добиваєте...
За що нам далі платити прийдеться? За дороги, по яких ходимо? За воду в колодязі? Чи може за повітря, яким дихаємо?
Взяти наприклад звичайну сім'ю, де мама в декреті, яка отримує ті нещасні 860 грн, чоловік отримує мінімальну зарплату, які йдуть на комунальні послуги і трошки лишається на їжу... а далі...?
А потреби дитини (памперси, дитячі суміші, одяг, адже дитина росте)? Як на 860грн ростити дитину? А якщо хтось в родині захворіє? Ціни в аптеках просто космічні!
А Ви, Пане Президент, замість того, щоб повертати людей назад в Україну, навпаки, їх тільки виштовхуєте за кордон! Замість того, щоб підняти популяцію, навпаки, робите все, щоб жінки не народжували дітей, бо фінанси не дозволяють.
Проте Ви зробили земельну реформу, зробили платну доставку газу, зробили телебачення платним. Чому транспортування газу в Росію дешевше, ніж своїм по Україні?
І Ви цим пишаєтесь "Слуга Народу"???
А ми так сподівалися, що життя наладиться, а стає все тільки гірше і важче виживати...(((
Хто мене підтримає? Робіть репости, можливо дійде і до "Слуги Народу"!
kysia Evgrafova с Vika Necheporenko
 показать весь комментарий
 
 
Импичмент в принципе в украинских условиях невозможен,потому что для снятия с должности президента Украины необходимо чтобы за это проголосовали три четверти депутатов ,а не две трети как в нормальных странах.Украина и здесь отличилась в худшую сторону.Зеленский на тему изменения Конституции с переходом 3/4 до 2/3 депутатов за импичмент обошел гробовым молчанием.А без этого разговоры Зеленского об импичменте-это политический лохотрон.
 показать весь комментарий
 
 
..Шановні... дуже НЕлегко Нашим Дітям і Онукам ..обдуреним 25 кадром олігархічним "голобородьком" і "сватами" в НАШІЙ присутності .. НЕ знімайте з Себе відповідальності ... змиритися з ПРОВАЛОМ Їх сподівань на гідне Життя... НЕ треба КРИТИКИ і агресії .. давайте ТЕРПІННЯМ РОЗУМОМ МУДРІСТЮ допоможемо Нашим Дітям і Онукам пережити цю НЕПРИЄМНІСТЬ помилки ВИБОРУ 2019 ... ВСЕ можно ВИПРАВИТИ все ....
 показать весь комментарий
 
"Рада сегодня рассмотрит законопроекты о рынке земли" - где Савченко со своим миномётом?
 показать весь комментарий
 
Депутат "Слуги народа" Оксана Дмитриева нарвалась в сети на критику из-за слишком дорогой одежды, в которой ее заметили в стенах Верховной Рады.

Так, фото образа народной избранницы показала на своей странице в Facebook журналистка Анна Стешенко. "Дмитриева пришла не только в культовом пиджаке Balmain, изначальная стоимость которого почти 2 тыс.евро. На красивых ножках - стеганные ботиночки Le Silla за 21 512 грн. Учитывая стоимость пиджака в таком цвете за 47 350 грн (за исключением бюджетной черной сумочки DKNY на плече), такой неполный лук тянет почти на 70 тыс. грн", - подсчитала она.

Рада сьогодні розгляне законопроєкти про ринок землі та заборону повернення визнаних неплатоспроможними банків ексвласникам - Цензор.НЕТ 4778

Оксана Дмитриева



Facebook Анны Стешенко
Она напомнила, что Дмитриева по образованию врач, действительный член Общественного союза "Стоматологи Украины".
Рада сьогодні розгляне законопроєкти про ринок землі та заборону повернення визнаних неплатоспроможними банків ексвласникам - Цензор.НЕТ 425

Журналистку возмутил такой наряд. "Зачем? В нищей стране, где пенсии 2 тыс. грн в месяц, такое одевать в публичное место?" - спросила Стешенко.
Пользователи поддержали ее возмущение в комментариях под постом.
"Красиво. Но я в принципе не понимаю, зачем за тряпки платить огромные деньги", "Изначально не нужно идти в Раду работать", "Есть пенсионеры с пенсией до 2 тыс." - пишут они.
https://bitter-onion.livejournal.com/2958930.html
 показать весь комментарий
 
 
Врач? Так это ж она за убийство Шеремета получила! Щас Аваков и экспертизу походки подгонит и прочую ментовскую лабуду...
 показать весь комментарий
 
а если одежду всех слуг посчитать то там наверно можно и дыру в бюджете закрыть
 показать весь комментарий
 
Тисячи гектаров с/х земли в одни руки- это хотелки провокаторов-барыг, которые хотят уничтожить Украину.На примере Израиля- подавляющая площадь земель с/х назначения Израиля (93%) находится в государственной собственности . Право собственности на земли с/х назначения, находящихся в государственной собственности в Израиле не продается, но имеет право продавать право на оренду.Это рыночный механизм-продать право на временное право владеть. Запрет на отчуждение прав собственности на земельные участки в Израиле ведь направлен ​​также и на предотвращение изменения их целевого назначения. Рыночный оборот земель с/х назначения,которые находятся в государственной собственности означает, что право собственности остается в Земельного управления Израиля, а покупатель покупает долгосрочное право аренды. Продажа прав аренды земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности происходит на открытых земельных торгах (тендерах). Позиция Израиля в возможности приобретения земель сельскохозяйственного назначения иностранцами жесткая и однозначна- покупка нерезидентами сельскохозяйственных земель запрещена. Однако законодательством предусмотрена возможность приобретения гражданами других стран прав аренды и она возможна только в случае получения разрешения от Земельного управления Израиля, Министерства обороны и Министерства иностранных дел.Только 7% -ов с/х земли Израиля в частной собственности на сегодня-т.е свободно продается и покупается.
Поэтому,не стоит кричать-надо и в Украине пакет законов принимать и вводить рынок земли в 10 га ,без всех этих тысяч га на продажу в одни руки и успокоить народ.Да и МВФ не хочет вводить продажу земли с ограничениями для иностранцев, ведь тогда ее скупят задешево украинские агроолигархи(нынешние,обслуживающие олигархическую систему,слуги начали торговаться с 200 тыс.га в одни руки- и,скорее всего,тупые получат вместо закона с 10-га в одни руки с иностранцами-2х1 метр на кладбище истории).Ещё МВФ не хочет,чтобы экс-владельцы «ПриватБанка» добивались в украинских коррупционных судах отмены национализации(судитесь в Америке и будет понятно,кто прав,а кто виноват,хотя и придётся дорого заплатить межднародным судам)Жадные олигархи отказываются-рыло в пуху ведь у всех и не возврат средств "Привата" здесь главное,а безопасность самого фонда МВФ на случай реприватизации.Поэтому Зелю скоро будут бить крепко-возможно и ногами.
 показать весь комментарий
 
 
Полностью поддерживаю. Настало время взять с израиля пример хоть в этом.
 показать весь комментарий
 
 
Влада Зе-команди хоче облагодiяти украiнських богатiiв та спекулянтiв-iноземцiв(двойне громадянство) законом про ринок землi,витворюючи демагогiчнi гасла та аргументи,що це нiби- то на користь украiнського народа,але це брехня i цинiзм.Насправдi "зелена" влада (слуга олiгархiв) хоче створити помiщицькi господарства с 10 тис.га у одного власника.Це ж наруга над украiнським народом.
 показать весь комментарий
 
 
Я так понял, что на бенин "Приват" новый "закон" не распространяется? Или ему землёй вернут в счёт скупленных им ОВГЗ или в счёт якобы "долга" ему 2 млрд.$ по Привату? Рада сьогодні розгляне законопроєкти про ринок землі та заборону повернення визнаних неплатоспроможними банків ексвласникам - Цензор.НЕТ 1822
 показать весь комментарий
 
..Зе - БАНДА...



...знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ арештом цих ЗЛОДІЇВ і їх підлабузників ... УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд
 показать весь комментарий
 
 
ПОВТОРНО вважаю ДОЦІЛЬНО..

Злочинці ОЛІГАРХИ ..ВСІ ахметов порошенко пінчук фірташ коломойський і і ІНШІ Злодії .. вирішили перетворити Соборну Україну на феодальну державу з окремими князівствами... а САМЕ = адміністративна реформа (зміна кордонів до удільних князівств) + земельна реформа (10тис.га в одні руки, тобто викупити землю і змусити холопів працювати на феодалів ) + новий трудовий
кодекс (по суті кріпосне право) ...... після таких нововведень ЗЕ будемо виділи ... як Слобожанщина наприклад об'єднується.... з Коломойщіной і йде ВІЙНОЮ на князівство Чернігівське ..
. ДОРОГІ і Шановні Наші Діти і Онуки .. прозрівайте БУДЬ-ласка ..і ГОНІТЬ НЕГАЙНО цю НЕОзлодійську владу = симбіоз світових+ доморощених БАНДИТІВ - ТЕРОРИСТІВ .

... Віримо в Вас ..Вашу Силу і Розум .. Наснаги
 показать весь комментарий
 
 
Если сегодня слугам урода удастся осуществить задуманное, то мы увидим начало конца Украины.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх