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Все про:обстрел (8668) ранение (2315) Донбасс (20614) операция Объединенных сил (2056)

 Один украинский воин получил боевую травму на Донбассе. Враг применял 120-мм минометы и ПТРК, за сутки - 13 обстрелов, - штаб

5 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил девять обстрелов по  позициям ОС, а именно:

- трижды в районе населенного пункта Пески, два раза рядом с Новотроицким и неподалеку от Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды рядом с Авдеевкой - из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли жилой сектор на Донбассе, чтобы создать "картинку" для оккупационных СМИ, - штаб ООС

Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- рядом с Орехово - из 120-мм миномета противник выпустил 4 мины;
- два раза неподалеку от населенного пункта Счастье - из противотанкового ракетного комплекса, автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 5 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму", - сказано в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска из 120-мм миномета выпустили 15 мин по защитникам населенного пункта Орехово.

За текущие сутки потерь нет.

Один украинский воин получил боевую травму на Донбассе. Враг применял 120-мм минометы и ПТРК, за сутки - 13 обстрелов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174103
 
 
 Топ комментарии
 
Одужання пораненному воїну України!!! А як це бойове ураження?? що за муйня, штаб?? чому дозволяєте рогатим расіянським окупантам вести обстріли, а не на упередження знищувати клятих виродків??? Смерть клятой расії та путін-хуйло!!!!
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Не желает верховный,еще раз приехать в Золотое-4,и заявить,что нелох.
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Не желает верховный,еще раз приехать в Золотое-4,и заявить,что нелох.
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Одужання пораненному воїну України!!! А як це бойове ураження?? що за муйня, штаб?? чому дозволяєте рогатим расіянським окупантам вести обстріли, а не на упередження знищувати клятих виродків??? Смерть клятой расії та путін-*****!!!!
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бойове ураження - споткнулся в окопе. ссуки!!!
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воин получил боевое поражение

можно и так сказать, но скорее перевод не корректный.
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думаю что "ураження" имеется ввиду травма
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Один український воїн зазнав бойового ураження на Донбасі.
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Не про героев, про "отчетность":
"...боевую травму получил один воин...". А потом в Киев прилетает груженый ранеными бойцами борт и забивает Центральный военный госпиталь (как было на прошлой неделе)... Как так?
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Может "перестать стрелять" на упреждение и отвод войск никогда не работали и не будут работать ?🤔🤔🤔 Кармы ************** скорее и тому, кто приказал отходить с родной земли ☝️☝️☝️
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стабильность! Вот залог крепкого мира по-зеленски!
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