 Один украинский воин получил боевую травму на Донбассе. Враг применял 120-мм минометы и ПТРК, за сутки - 13 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил девять обстрелов по позициям ОС, а именно:
- трижды в районе населенного пункта Пески, два раза рядом с Новотроицким и неподалеку от Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды рядом с Авдеевкой - из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
- рядом с Орехово - из 120-мм миномета противник выпустил 4 мины;
- два раза неподалеку от населенного пункта Счастье - из противотанкового ракетного комплекса, автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
"Вчера, 5 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму", - сказано в сообщении.
Вместе с тем сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска из 120-мм миномета выпустили 15 мин по защитникам населенного пункта Орехово.
За текущие сутки потерь нет.
можно и так сказать, но скорее перевод не корректный.
"...боевую травму получил один воин...". А потом в Киев прилетает груженый ранеными бойцами борт и забивает Центральный военный госпиталь (как было на прошлой неделе)... Как так?