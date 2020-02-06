 Один украинский воин получил боевую травму на Донбассе. Враг применял 120-мм минометы и ПТРК, за сутки - 13 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил девять обстрелов по позициям ОС, а именно:

- трижды в районе населенного пункта Пески, два раза рядом с Новотроицким и неподалеку от Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- дважды рядом с Авдеевкой - из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

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Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- рядом с Орехово - из 120-мм миномета противник выпустил 4 мины;

- два раза неподалеку от населенного пункта Счастье - из противотанкового ракетного комплекса, автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

- вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 5 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму", - сказано в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска из 120-мм миномета выпустили 15 мин по защитникам населенного пункта Орехово.

За текущие сутки потерь нет.