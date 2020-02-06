 В результате аварии на теплосети в Черновцах без тепла остались около 70 тысяч жителей города

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"5 февраля в г. Черновцы в результате порывов теплосети без теплоснабжения остались 179 жилых домов (около 70 тыс. жителей), 12 общежитий, 11 объектов учреждений здравоохранения, 21 объект учебных заведений и 12 других объектов", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем отмечается, что по состоянию на 7:00 6 февраля теплоснабжение восстановлено в полном объеме.