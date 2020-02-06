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Все про:авария (1124) теплосеть (102) Черновцы (405)

 В результате аварии на теплосети в Черновцах без тепла остались около 70 тысяч жителей города

В результате аварии на теплосети без тепла остались почти 180 жилых домов и 56 других объектов, включая учреждения образования и здравоохранения.

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"5 февраля в г. Черновцы в результате порывов теплосети без теплоснабжения остались 179 жилых домов (около 70 тыс. жителей), 12 общежитий, 11 объектов учреждений здравоохранения, 21 объект учебных заведений и 12 других объектов", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем отмечается, что по состоянию на 7:00 6 февраля теплоснабжение восстановлено в полном объеме.

Источник: https://censor.net.ua/n3174102
 
 
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остались 179 жилых домов (около 70 тыс. жителей)

В ЖЭКах знают сколько у них живет людей ,и переписей никаких не нужно, это на заметку Зебилету В результате порывов теплосети в Черновцах без тепла остались около 70 тысяч жителей города - Цензор.НЕТ 2138
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думаю, что счета за тепло выростут, зеленский в рим поехал, лохи должны скинуться
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Опа зима прийшла!!! А перевіряти ті труби літом, мізків геть немає?
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а было бы индивидуальное отопление эти проблемы отпали бы сами по себе...
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9-38 - на моих Через аварію на тепломережі в Чернівцях без тепла залишилися близько 70 тисяч жителів міста - Цензор.НЕТ 3677 сейчас...- врут и не "мерзнут" - "батареи" холодные - а "БРАГА" из КРЫЖОВНИКА ( основа) на очереную "БРЭНДИ" стоит и не " играет" - сволочи одним словом
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Ви з Чернівців? У вас централізоване опалення по всьому місту?
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