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Все про:импичмент (472) США (16128) Трамп (2782) Пелоси Нэнси (10)

 Трамп остается угрозой для американской демократии, - спикер Палаты представителей США Пелоси

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что после оправдания в рамках процесса импичмента президент США Дональд Трамп остается угрозой для американской демократии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на ее сайте.

"Сегодня Президент и Сенат республиканцев нормализовали беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов нашей Конституции", - сказано в заявлении.

Она отмечает, что Трамп был подвергнут импичменту при поддержке "большинства американского народа".

"Но Сенат предпочел проигнорировать факты, волю американского народа и свой долг перед Конституцией", - подчеркнула спикер.

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"К сожалению, из-за того, что республиканский Сенат предал Конституцию, президент остается постоянной угрозой для американской демократии, настаивая на том, что он выше закона и что он может испортить выборы, если захочет", - добавила Пелоси.

"Демократы будут продолжать защищать нашу демократию для народа", - пообещала она.

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Американские сенаторы в среду признали невиновным президента США Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.

Сенаторы большинством голосов отвергли оба пункта обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс. В первом случае за оправдание Трампа выступили 52 сенатора, а 48 сочли его виновным. Во втором случае оправдать президента решили 52 члена сената, а 47 признали его виновным. Против Трампа проголосовал только один республиканец - Митт Ромни, на первом голосовании признавший его виновным в злоупотреблении полномочиями.

Источник: https://censor.net.ua/n3174099
 
 
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Ой, не знаю. Пусть уже сидит. Республиканцы - есть республиканцы, несмотря на выкидоны Трампа. Они рашку будут в узде держать. А что толку от того Обамы демократа было? За Клинтона вообще молчу, с Ельциным сюсюкался, когда дожимать надо было ту ублюдочную недострану.
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Ну вот, невистка всралась...нам тоже дожимать надо было ту ублюдочную страну, но 73% идиотов пооголосовали за сюсюкало-причмоктывателя, оманского развлеченца...
Трумп - говно, но американское. Янки сами решат, как и шо... нам бы со своим дураком разобраться...
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Сравнили: дожать в 90-е и сейчас - это как бы разные усилия. В 90-е рашка была просто уже почти готова, подрумянится осталось только...
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Та и сейчас не поздно помыть шею под глубокое декольте...
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А так, согласен. Они разберутся и без нас. Иначе б США не были такой великой страной.
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...Вам обом - за мудрість - ПОВАГА і ЧЕСТЬ
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Как раз в случае импичмента республиканцы могли бы выставить нормального кандидата вместо Трампа. На обычных же выборах от республиканцев опять будет Трамп...
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_Пока трамп президент - это окно возможностей для путлера чтобы атаковать страны Балтии. Рыжий бес заблокирует и саботирует реакцию США и наты на атаку. А в Европе насрут публично на пятую статью франция и германия. Вот так и начинаются всемирные войны, когда агрессор уверен в безнаказанности...
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Точно. Яга пелосси теперь может сесть.
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а ось про війну на Сході України зі штабу мовчок...??? якось не так, щось відбувається мабуть... (
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Трампу уже поздно меняться, никогда уже из неадеквата он не превратится в нормального человека. Этот открытый лоббист возвращения путлера просто затихнет на время, так как получил по рогам.
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