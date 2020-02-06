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 В 2020 году на материальную помощь детям с инвалидностью выделят более 154 млн грн, - КГГА

В рамках реализации городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" на ежемесячную материальную помощь детям с инвалидностью из городского бюджета Киева выделено 154 млн 350 тыс. грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщила заместитель председателя горадминистрации Марина Хонда.

"Всего ежемесячную материальную помощь будут получать 11 954 человека. Кроме того, 132 тыс. грн выделено на ежемесячную материальную помощь лицам, которые являются получателями пособия на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, орфанными заболеваниями, онкологическими заболеваниями, детским церебральным параличем, тяжелыми психическими расстройства и т.д.", - отметила Марина Хонда.

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Согласно целевой программе, материальную помощь в размере 1,5 тыс. грн получат:

- дети с инвалидностью подгруппы А;
- дети с инвалидностью, над которыми установлена ​​опека или попечительство, или воспитывающихся в приемных семьях или детских домах семейного типа;

в размере 1 тыс. грн: дети с инвалидностью.

Выплата ежемесячной адресной материальной помощи будет происходить на счета в банках для выплаты пенсий и на счета, открытые в банке, который является участником проекта "Муниципальная карта" Карточка киевлянина".

Источник: https://censor.net.ua/n3174094
 
 
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