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 Число жертв коронавируса в Китае достигло 563, количество инфицированных - 28 тыс. человек, выздоровели - 1153

В результате эпидемии нового коронавируса 2019 nCoV в Китае умерли 563 человека, а общее количество заболевших превысило 28 тыс. человек. При этом выздоровели 1153 человека.

Об этом сообщает китайский информационный портал NetEase Inc. со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

Учитывая две смерти, что были зафиксированы за пределами материкового Китая — по одной в Филиппинах и Гонконге — всего 565 погибших.

Согласно данным центральной власти, на карантине в стране находятся более 186,3 тыс. человек.

Наибольшее число случаев заражения — 19,6 тыс. — в провинции Хубэй. Там умерли 549 человек, выписано 633. В провинциях Чжэцзян и Гуандун (по 895 случаев заражения) смертей от вируса не зафиксировано, при этом соответственно 46 и 78 человек выздоровели.

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В Пекине (253 случая заражения) умер один человек. В провинциях Хэйлунцзян (двое погибших) и автономном районе Внутренняя Монголия — 190 и 42 случая заражения соответственно. Под наблюдением медиков находятся более 23 тыс. человек, в которых проявились симптомы заболевания, но диагноз им пока не поставлен.

Напомним, на круизном лайнере в Японии, где был обнаружен коронавирус, находятся 25 украинцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3174093
 
 
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_Для данного вируса по оценкам спецов Ro=2,5-4. Так что рост должен быть гораздо больше. Хочется очень верить, что это сказывается эффективность беспрецедентных по масштабу и жёсткости карантинных мероприятий. Однако это может объясняться и элементарной нехваткой диагностических систем. И если это действительно так, то помоги нам всем бог...
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Когда заболею закошу под ЗЕбила и пойду с ними тусить!
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Не нужен тебе этот коронавирус. Тебе не понравится. Никому не понравится.
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Судя по высеру - дебил будет закашивать под зебила?
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