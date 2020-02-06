EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом, Здоровье
  3504  33
Материалы по теме:
Все про:вирус (249) Китай (1121) смерть (6409) эпидемия (732)

 Число жертв коронавируса в Китае достигло 563, инфицированных - 28 тыс. человек, выздоровели - 1153

В результате эпидемии нового коронавируса 2019 nCoV в Китае умерли 563 человека, а общее количество заболевших превысило 28 тыс. человек. При этом выздоровели 1153 человека.

Об этом сообщает китайский информационный портал NetEase Inc. со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

Учитывая две смерти, что были зафиксированы за пределами материкового Китая — по одной в Филиппинах и Гонконге — всего 565 погибших.

Согласно данным центральной власти, на карантине в стране находятся более 186,3 тыс. человек.

Наибольшее число случаев заражения — 19,6 тыс. — в провинции Хубэй. Там умерли 549 человек, выписано 633. В провинциях Чжэцзян и Гуандун (по 895 случаев заражения) смертей от вируса не зафиксировано, при этом соответственно 46 и 78 человек выздоровели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ запросила 675 млн долларов для борьбы с распространением китайского коронавируса

В Пекине (253 случая заражения) умер один человек. В провинциях Хэйлунцзян (двое погибших) и автономном районе Внутренняя Монголия — 190 и 42 случая заражения соответственно. Под наблюдением медиков находятся более 23 тыс. человек, в которых проявились симптомы заболевания, но диагноз им пока не поставлен.

Напомним, на круизном лайнере в Японии, где был обнаружен коронавирус, находятся 25 украинцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3174093
 
 
 Топ комментарии
 
Я верю фактам: китайцы запросили помощи у ЕС и США, значит там все хуже, чем нам сообщают.
 показать весь комментарий
 
Мені страшно, що в країні стільки навіжжених ідіотів, що готові вбивати своїх співвідчизників через те, що вони проголосували не за їх кандидата на виборах.
І те, що для вас ворогом є не кацапи, а українці, що проголосували за іншого кандидата, говорить про те, що з мізками у вас все дуже погано.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Считаю, что паниковать нужно будет, когда вся карта станет красной
 показать весь комментарий
 
_Для данного вируса по оценкам спецов Ro=2,5-4. Так что рост должен быть гораздо больше. Хочется очень верить, что это сказывается эффективность беспрецедентных по масштабу и жёсткости карантинных мероприятий. Однако это может объясняться и элементарной нехваткой диагностических систем. И если это действительно так, то помоги нам всем бог...
 показать весь комментарий
 
 
Я верю фактам: китайцы запросили помощи у ЕС и США, значит там все хуже, чем нам сообщают.
 показать весь комментарий
 
 
Более того: раз кетайцы отменили Новый Год впервые за 6000 лет, то дела действительно очень серйозные
 показать весь комментарий
 
 
Отменили лишь празднования массовым скоплением народа. А НГ никто не отменял Кількість жертв коронавірусу в Китаї сягнула 563, інфікованих - 28 тис. осіб, одужали - 1153 - Цензор.НЕТ 9758
 показать весь комментарий
 
Вообще-то НГ это семейный праздник и его нада встречать дома, в кругу семьи. А пойти к елке, нажраться там и морды друг другу понабивать - это удел зебилов. Кількість жертв коронавірусу в Китаї сягнула 563, інфікованих - 28 тис. осіб, одужали - 1153 - Цензор.НЕТ 9476
 показать весь комментарий
 
 
ТАК ЯК РОБИТЕ ЦЕ ВИ ПОРОХОБОТИ БІЛЬШЕ НЕРОБИТЬ НІХТО
 показать весь комментарий
 
Новый год начался с 24 числа. Что отменили ??? Он закончился 31 официально ! Уже давно нет праздников.
Люди сидят по домам , потому что приказ не идти на работу.
 показать весь комментарий
 
хай би у кацапів допомоги попросили, лаптями
 показать весь комментарий
 
 
Когда заболею закошу под ЗЕбила и пойду с ними тусить!
 показать весь комментарий
 
 
Не нужен тебе этот коронавирус. Тебе не понравится. Никому не понравится.
 показать весь комментарий
 
 
Судя по высеру - дебил будет закашивать под зебила?
 показать весь комментарий
 
 
А судя по твоему высеру ты и есть ЗЕбил. Чё страшно?
 показать весь комментарий
 
 
Не угадал. И да, страшно жить в одной стране с такими как ты идиотами...
 показать весь комментарий
 
 
А чрму тобі страшно якщо ти не Зебіл? Якщо прийшла пора вмерти так хай разом помре твій ворог. Ещё скажи чё я не прав!
 показать весь комментарий
 
 
Мені страшно, що в країні стільки навіжжених ідіотів, що готові вбивати своїх співвідчизників через те, що вони проголосували не за їх кандидата на виборах.
І те, що для вас ворогом є не кацапи, а українці, що проголосували за іншого кандидата, говорить про те, що з мізками у вас все дуже погано.
 показать весь комментарий
 
 
В другій світовій війні була така Армія Власова яка воювала на стороні гітлера так вони теж були співвідчизниками червоноармійців. Антологія зрозуміла? Кацапи теж вороги але як сказав Петлюра не стільки страшні російскі воші як українскі гниди! Україну нікто не міг завоювати українці сами свідомо або ні віддавали Батківщину ворогу!
 показать весь комментарий
 
 
цікава а за кого ти порохосос голосував за Жульку чи Яника
 показать весь комментарий
 
да их было около 40% озлобленных, готовых убить за иное мнение, а сейчас они ноют, что платежки меньше не стали.
 показать весь комментарий
 
 
ось цікаво просто в якому регіоні України використовують російський діалект "ЧЁ", ну це ж чиста Рязань)
 показать весь комментарий
 
 
А если бы он сказал "што", то это олег царев пасется на Цензоре
 показать весь комментарий
 
 
Так на всяк випадок. Щось у мене не мама віри скоморохам які стали керманичами МОЗу!
 показать весь комментарий
 
 
United Airlines заявила у вівторок, що призупинить усі рейси до та з Гонконгу, тобто жодні американські перевізники не будуть виконувати пасажирські рейси до Гонконгу з цього тижня.
Перевізник заявив, що припинить рейси з 20 лютого, посилаючись на падіння попиту.
Останній рейс США в Гонконг відправиться з Сан-Франциско в середу, а останній зворотний рейс до Сан-Франциско з Гонконгу вирушить у п'ятницю.
 показать весь комментарий
 
Удивительным образом соотношение умерших к больным 2% не меняется с самого начала эпидемии.
 показать весь комментарий
 
Эти 2% скорее всего взяты с потолка. ещё неизвестна реальная статистика.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх