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 Канада продолжает требовать немедленной расшифровки самописцев с лайнера МАУ, разбившегося в Иране

Канада продолжает призывать Иран к скорейшей расшифровки "черных ящиков".

Об этом в кулуарах парламента в Оттаве заявил министр транспорта Канады Марк Гарно, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ.

"Мы бы хотели, чтобы" черные ящики" проанализировали как можно быстрее. Уже прошло почти четыре недели. Когда я говорил со своим иранским коллегой в понедельник, то призвал его продвигаться ускоренно. Я сказал, что мы не верим в наличие у них необходимых знаний и оборудования для проведения анализа и декодирования ящиков, которые могут быть повреждены", - сказал Гарно.

По его словам, он предложил министру транспорта Ирана переговорить с французским коллегой, "чтобы рассмотреть возможность отправки ящиков во Францию".

"Канада, конечно, тоже хотела бы присоединиться. Мы предпочитаем получить статус аккредитованного участника", - отметил министр.

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Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

2 февраля ТСН.Тиждень обнародовала запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании "Асеман Эйрлайнз". Позже в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что больше не будут делиться с Украиной доказательствами из расследования крушения украинского авиалайнера после утечки информации в украинских СМИ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174092
 
 
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Схоже на те, за Іран зробив максимум, тобто визнав свою вину. А далі Іран не хоче співпрацювати з країнами, чиї громадяни загинули.
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А Зебил будет требовать или просить ???
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Шо там курва еще расшифровывать? Как несчастные пилоты кричали, увидев 2 ракеты, летящие на них? Если даже успели среагировать. Картина преступления итак ясная.
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У нас демократия-дайте "на крови" попиариться "зрадой" наших правительств,а года через 3-и (как с импичментом в США или разведением сторон в Украине)-можна и на террориста наезжать тихо в тряпочку.
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