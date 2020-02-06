 Канада продолжает требовать немедленной расшифровки самописцев с лайнера МАУ, разбившегося в Иране

Об этом в кулуарах парламента в Оттаве заявил министр транспорта Канады Марк Гарно, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы бы хотели, чтобы" черные ящики" проанализировали как можно быстрее. Уже прошло почти четыре недели. Когда я говорил со своим иранским коллегой в понедельник, то призвал его продвигаться ускоренно. Я сказал, что мы не верим в наличие у них необходимых знаний и оборудования для проведения анализа и декодирования ящиков, которые могут быть повреждены", - сказал Гарно.

По его словам, он предложил министру транспорта Ирана переговорить с французским коллегой, "чтобы рассмотреть возможность отправки ящиков во Францию".

"Канада, конечно, тоже хотела бы присоединиться. Мы предпочитаем получить статус аккредитованного участника", - отметил министр.

Также читайте: Тегеран продолжит сотрудничество со странами, которые принимают участие в расследовании крушения самолета МАУ, - Организация гражданской авиации Ирана

Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

2 февраля ТСН.Тиждень обнародовала запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании "Асеман Эйрлайнз". Позже в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что больше не будут делиться с Украиной доказательствами из расследования крушения украинского авиалайнера после утечки информации в украинских СМИ.

Также читайте: Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина требуют у Ирана предоставить черные ящики сбитого самолета МАУ