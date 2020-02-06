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 Политика Украины, Общество
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Все про:комитет (456) обыск (1414) СБУ (14320) Ткаченко Александр (74) 1+1 (102)

 Парламентский комитет по свободе слова собирается на внеочередное заседание в связи с обысками на 1+1, - глава комитета Ткаченко

Председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко намерен созвать внеочередное заседание комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики в связи с обысками СБУ у журналистов телеканала "1+1".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Зеркало недели.

"Очевидно, что это очень опасный прецедент. Мы будем созывать внеочередное заседание комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, вызвать правоохранителей, руководство СБУ. Для того, чтобы они объяснили – почему дело, в котором журналисты не принимали никакого участия, стало основанием для того, чтобы обыск осуществляли в помещении журналистов и еще и изымали их средства труда", - прокомментировал он ситуацию с обысками..

Сотрудники телеканала сообщили, что в офисе 1 + 1 изъяли гораздо меньше, чем дома у журналистов.

"У Куксина, у Данько происходили обыски. У них изъяли личные вещи - лэптопы, флешки, компьютеры, планшеты (у Данько - ред.). Они еще искали Низовца, он в постановлении суда, но он уже три года не работает на телеканале", - рассказали журналисты.

5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. Там заявили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала.

Глава СБУ Иван Баканов призвал представителей телеканала "1+1" не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением, освещая расследования дела о незаконном прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/n3174091
 
 
 Топ комментарии
 
Это та самая мразь, которая проталкивает законопроект, направленный на уничтожение всех СМИ, кроме олигархических. Это та самая мразь, которая отжала у киевлян часть берега Днепра, рассказывая на своем канале, как это делают другие. Заткни свою пасть, тварь!
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"Наш враг не Россия": слуга Брагар засветился в скандале с патриотическим кино. Видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=-OzzGH4jNJE&feature=emb_logo

Уже будучи нардепом, в эфире телеканала "Рада" он заявил, что"Госкино" не должно выделять бюджетные средства на создание украинских фильмов о войне "Киборги" и "Донбасс", поскольку они не приносят прибыль.
"Мы должны понимать, что наш враг не Россия, а путинский режим. По моему мнению, я бы давал деньги тем жанрам, которые в перспективе могут окупиться. А на патриотические жанры большинство украинцев не ходят в кинотеатры. И даже если снимать такое кино, то не пять, а одно в год. И больше сосредоточиться на тех жанрах, которым действительно нужно государственное финансирование". Это "Свингери", "DZIDZIO: первый раз", "Бешенная свадьба", "Квартал 95".

"Донбасс" режиссера Сергея Лозницы был номинирован на "Оскар" и получил много позитивных отзывов на Каннском фестивале.
"Киборги" Ахтема Сеитаблаева тоже были отмечены престижными премиями на национальном уровне.
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А цей комітет почав щось говорити після того, коли почали обшук лише на 1+1?
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Верно, петики! Вот завтра и подымайтесь!
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сами, ЗЕбени подниметесь и своего ЗЕ-лоха сожрете за слова его сладкие и обманные

- ведь рейтинг падает стремительным домкратом.

а потом придет ХУНТА Парламентский комитет по свободе слова собирается на внеочередное заседание в связи с обысками на 1+1, - глава комитета Ткаченко - Цензор.НЕТ 5732
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ну Сашка Тыкаченка, по крайней мере, надо брать как организатора незаконного бандформирования по прослушке первых лиц государства !


если Баканов постарается, можно и госизмену прилепить и подельника бородатого с конфискацией оформить.


вот только где корефаны-квартальщики кормиться будут, не знаю.
разве что на Прямом, если хер-ню про ЗЕлю морозит буду, и если Порох возьмет Парламентский комитет по свободе слова собирается на внеочередное заседание в связи с обысками на 1+1, - глава комитета Ткаченко - Цензор.НЕТ 1933
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Тепер Ткаченко не буде лізти на мера Києва!
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Ага, і скажіть ще, що землю під час війни і на таких умовах, - продавати не можна.
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Это та самая мразь, которая проталкивает законопроект, направленный на уничтожение всех СМИ, кроме олигархических. Это та самая мразь, которая отжала у киевлян часть берега Днепра, рассказывая на своем канале, как это делают другие. Заткни свою пасть, тварь!
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Зачем? Пусть суетятся. Пусть, суки, друг другу глотки грызут.
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А цей комітет почав щось говорити після того, коли почали обшук лише на 1+1?
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"- Мы, управление дома, - с ненавистью заговорил Швондер, - пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома...
- Кто на ком стоял? - Крикнул Филипп Филиппович, - потрудитесь излагать ваши мысли яснее."

я совсем запутался: где "наши", а где "немцы" ?
или это ЗЕбени между собой грызуться?
рано....
а впрочем, ну их всех к ЗЕбеням ! пусть сожрут друг друга
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Те, що зебені будуть гризтися я писав ще до виборів. Це класика, бо саме так робили їхні предки при сталіні. Чекаємо тепер від них нову мутну хвилю доносів.
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"Слуги" против "Слуг"?
Очень хочется понаблюдать бои петухов!

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типа гвардейцы Бени против мушкетеров ЗЕли ? Парламентский комитет по свободе слова собирается на внеочередное заседание в связи с обысками на 1+1, - глава комитета Ткаченко - Цензор.НЕТ 9249

«Азохен вей, и танки наши быстры».
 вот это так Шлимазл

запасайтесь поп-корном ! Парламентский комитет по свободе слова собирается на внеочередное заседание в связи с обысками на 1+1, - глава комитета Ткаченко - Цензор.НЕТ 9249
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Типа как в кацапии есть башни кремля, которые боряться за влияние, а тут купола цирка
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...а гады плюнули в ответ ядовитым зубом Парламентский комитет по свободе слова собирается на внеочередное заседание в связи с обысками на 1+1, - глава комитета Ткаченко - Цензор.НЕТ 1624

нас ожидает интересное кино
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мы тоже любим кино Дискавери: "Как гады перекусали друг друга до смерти" Парламентский комитет по свободе слова собирается на внеочередное заседание в связи с обысками на 1+1, - глава комитета Ткаченко - Цензор.НЕТ 3212
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Как там у Ли Кванью , посадить три друга ? Неужели ?
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По-еврейски это выражение великого реформатора переводится

"Избавиться от подельника на крутом повороте..."

тем более, что Беня отработанный и токсичный материал
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У Києві по дорогах з'явилися рекламі щити на яких продажні "звьозди" Тіна Кароль, Олег Винник, Монатік і з ними ще якась шльондра рекламують русскоє радіо.
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невже? можливо підстава?! як і в випадку з партнером!
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вул. Братиславська, біля "Епіцентру" у напрямку метро Чернігівська.
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«Это жжжжж неспроста». 🐝

Але я всеодно не поведусь на цей розводняк. Це фсьо Бєніни манси.
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"Наш враг не Россия": слуга Брагар засветился в скандале с патриотическим кино. Видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=-OzzGH4jNJE&feature=emb_logo

Уже будучи нардепом, в эфире телеканала "Рада" он заявил, что"Госкино" не должно выделять бюджетные средства на создание украинских фильмов о войне "Киборги" и "Донбасс", поскольку они не приносят прибыль.
"Мы должны понимать, что наш враг не Россия, а путинский режим. По моему мнению, я бы давал деньги тем жанрам, которые в перспективе могут окупиться. А на патриотические жанры большинство украинцев не ходят в кинотеатры. И даже если снимать такое кино, то не пять, а одно в год. И больше сосредоточиться на тех жанрах, которым действительно нужно государственное финансирование". Это "Свингери", "DZIDZIO: первый раз", "Бешенная свадьба", "Квартал 95".

"Донбасс" режиссера Сергея Лозницы был номинирован на "Оскар" и получил много позитивных отзывов на Каннском фестивале.
"Киборги" Ахтема Сеитаблаева тоже были отмечены престижными премиями на национальном уровне.
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можливо він не здавав аналізи перед виборами! здається він розумово недієздатний!
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Це все показуха.Щоб жителів екрану відволікти.
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1. До сих пор не уволены руководители охраны Кабмина, которые допустили утечку секретных сведений в Интернет.
Второе. СБУ потратило на поиск предполагаемого исполнителя аж 3 недели, что очень долго для такого дела. "Ждали отмашку? Пожалуй, да.
3. По мнению Денисенка вся история с обысками - это не поиск заказчика, и, тем более, не объявление войны Коломойскому. Это сигнал олигарху.. "Пока что это попытка остановить войну "сливов" компроматов, которая процветала последние месяцы. Это попытка предупреждения с возможным подвешиванием условного теоретического заказчика.
И предупреждение звучит так: "Остановитесь - и вам ничего не будет"", - считает Вадим Денисенко. Ответ на свое предупреждение власти получат уже в течение ближайших дней.
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