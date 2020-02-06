 Парламентский комитет по свободе слова собирается на внеочередное заседание в связи с обысками на 1+1, - глава комитета Ткаченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Зеркало недели.
"Очевидно, что это очень опасный прецедент. Мы будем созывать внеочередное заседание комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, вызвать правоохранителей, руководство СБУ. Для того, чтобы они объяснили – почему дело, в котором журналисты не принимали никакого участия, стало основанием для того, чтобы обыск осуществляли в помещении журналистов и еще и изымали их средства труда", - прокомментировал он ситуацию с обысками..
Сотрудники телеканала сообщили, что в офисе 1 + 1 изъяли гораздо меньше, чем дома у журналистов.
"У Куксина, у Данько происходили обыски. У них изъяли личные вещи - лэптопы, флешки, компьютеры, планшеты (у Данько - ред.). Они еще искали Низовца, он в постановлении суда, но он уже три года не работает на телеканале", - рассказали журналисты.
5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. Там заявили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала.
Глава СБУ Иван Баканов призвал представителей телеканала "1+1" не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением, освещая расследования дела о незаконном прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
- ведь рейтинг падает стремительным домкратом.
а потом придет ХУНТА
если Баканов постарается, можно и госизмену прилепить и подельника бородатого с конфискацией оформить.
вот только где корефаны-квартальщики кормиться будут, не знаю.
разве что на Прямом, если хер-ню про ЗЕлю морозит буду, и если Порох возьмет
- Кто на ком стоял? - Крикнул Филипп Филиппович, - потрудитесь излагать ваши мысли яснее."
я совсем запутался: где "наши", а где "немцы" ?
или это ЗЕбени между собой грызуться?
рано....
а впрочем, ну их всех к ЗЕбеням ! пусть сожрут друг друга
Очень хочется понаблюдать бои петухов!
«Азохен вей, и танки наши быстры».
вот это так Шлимазл
запасайтесь поп-корном !
нас ожидает интересное кино
"Избавиться от подельника на крутом повороте..."
тем более, что Беня отработанный и токсичный материал
Але я всеодно не поведусь на цей розводняк. Це фсьо Бєніни манси.
Уже будучи нардепом, в эфире телеканала "Рада" он заявил, что"Госкино" не должно выделять бюджетные средства на создание украинских фильмов о войне "Киборги" и "Донбасс", поскольку они не приносят прибыль.
"Мы должны понимать, что наш враг не Россия, а путинский режим. По моему мнению, я бы давал деньги тем жанрам, которые в перспективе могут окупиться. А на патриотические жанры большинство украинцев не ходят в кинотеатры. И даже если снимать такое кино, то не пять, а одно в год. И больше сосредоточиться на тех жанрах, которым действительно нужно государственное финансирование". Это "Свингери", "DZIDZIO: первый раз", "Бешенная свадьба", "Квартал 95".
"Донбасс" режиссера Сергея Лозницы был номинирован на "Оскар" и получил много позитивных отзывов на Каннском фестивале.
"Киборги" Ахтема Сеитаблаева тоже были отмечены престижными премиями на национальном уровне.
Второе. СБУ потратило на поиск предполагаемого исполнителя аж 3 недели, что очень долго для такого дела. "Ждали отмашку? Пожалуй, да.
3. По мнению Денисенка вся история с обысками - это не поиск заказчика, и, тем более, не объявление войны Коломойскому. Это сигнал олигарху.. "Пока что это попытка остановить войну "сливов" компроматов, которая процветала последние месяцы. Это попытка предупреждения с возможным подвешиванием условного теоретического заказчика.
И предупреждение звучит так: "Остановитесь - и вам ничего не будет"", - считает Вадим Денисенко. Ответ на свое предупреждение власти получат уже в течение ближайших дней.