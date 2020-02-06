EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия
  984  10
Материалы по теме:
Все про:Донецк (6066) оккупация (6904) Казанский Денис (157)

 Главой "ДНР" Кремль назначил вице-губернатора Иркутской области РФ Пашкова

Руководителем оккупационного "правительства" в части Донецкой области, подконтрольной террористам, стал гражданин РФ, в 2015 году бывший вице-губернатором Иркутской области, Владимир Пашков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Деннис Казанский.

Он отметил: Еще немного про "гражданскую войну".

Был в ДНР "премьер-министр" Ананченко. А теперь тихо исчез. Просто без всяких объяснений пишут, что и.о. премьера уже Владимир Пашков. Ахаха, ну правильно, зачем холопам в "народной республике" что-то пояснять. Все равно все понимают, что нет на самом деле никакого "премьер-министра", а есть только смоляное чучелко. Сегодня одно, завтра другое. И не важно, как его зовут.

Впрочем, одна деталь все-таки важна. Владимир Пашков - гражданин России. Уроженец города Братска. До 2015 года он работал вице-губернатором Иркутской области.

Так что теперь в Донецке уже открыто работает настоящее оккупационное правительство".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Братушки ликвидировали": "замкомандира полка спецназа МВД ДНР" Алексей Кривуля получил пулю в спину в оккупированном Донецке (обновлено)

Главой ДНР Кремль назначил вице-губернатора Иркутской области РФ Пашкова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174089
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Официальное признание оккупанта, явка с повинной. Но Европа сделает вот так:

 показать весь комментарий
 
 
ЗЕБЕня, требуем честных выборов по украинскому законодательству уже в октябре ! Главой "ДНР" Кремль назначил вице-губернатора Иркутской области РФ Пашкова - Цензор.НЕТ 965

дебилы....
 показать весь комментарий
 
А вы волновались. Вот вам и выборы которых вы так хотели. теперь Украине нужно только их признать и дело в шляпе. И можно Украину присоединять к *днр*.
 показать весь комментарий
 
 
Вот так ***** мечтает и в Киеве назначать гауляйтеров. И весь мир молча схавает лишь бы не было войны
 показать весь комментарий
 
 
Та то вони не того призначили. На таку посаду треба було якутсько говноліпа пристроїти. Бо він розуміється на матеріалі з якого те убоге ордло зліплене.
 показать весь комментарий
 
новый главный карбонарий - кармилец всей галактики.А что разве не нашлось кого нибудь назначить из местных папуасов?
 показать весь комментарий
 
Вашингтон намерен окончательно добить российский газопровод, на который Москва уже потратила около 10 миллиардов долларов, сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на информированные источники. Американцы планируют ввести санкции уже против европейских инвесторов российского газопровода, а также компаниям, которые будут покупать газ из "Северного потока-2".
В Вашингтоне уже готов новый законопроект с санкциями против "СП-2" на тот случай, если Москва решит достроить газопровод самостоятельно.
Цель санкций очевидна - окончательно похоронить проект и закрыть его. И будем откровенны - цель вполне реалистичная.
Разработаны весьма жесткие меры, которые сделают российский "Поток" бесполезным.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх