 Главой "ДНР" Кремль назначил вице-губернатора Иркутской области РФ Пашкова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Деннис Казанский.

Он отметил: Еще немного про "гражданскую войну".

Был в ДНР "премьер-министр" Ананченко. А теперь тихо исчез. Просто без всяких объяснений пишут, что и.о. премьера уже Владимир Пашков. Ахаха, ну правильно, зачем холопам в "народной республике" что-то пояснять. Все равно все понимают, что нет на самом деле никакого "премьер-министра", а есть только смоляное чучелко. Сегодня одно, завтра другое. И не важно, как его зовут.

Впрочем, одна деталь все-таки важна. Владимир Пашков - гражданин России. Уроженец города Братска. До 2015 года он работал вице-губернатором Иркутской области.

Так что теперь в Донецке уже открыто работает настоящее оккупационное правительство".

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