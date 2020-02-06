 Зеленский подписал указ о новой структуре ГБР и Совете общественного контроля при Бюро

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Указе президента от 5 февраля 2020 № 41/2020, опубликованном на сайте Главы государства.

Так, изменилась структура центрального аппарата ГБР. В частности, в составе Бюро будут образованы:

Главное следственное управление

Главное оперативное управление

Главное оперативно-техническое управление

Управление внутреннего контроля

Управление обеспечения личной безопасности

Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах

Управление правового обеспечения

Управление международного сотрудничества

Управление кадровой работы и государственной службы

Управление режимно-секретной работы и защиты информации

Управление финансовой деятельности и бухгалтерского учета

Управление обеспечения деятельности

Управление информационных технологий

Отдел по работе с общественностью и средствами массовой информации

Отдел организационно-аналитического обеспечения

Патронажная служба.

Также, согласно Указу главы государства, в структуре ГБР остается 7 территориальных управлений, расположенных в городах Львове, Хмельницком, Николаеве, Мелитополе, Полтаве, Краматорске и Киеве. При ГБР также будут созданы Институт подготовки кадров Государственного бюро расследований и Научно-исследовательский институт судебных экспертиз Государственного бюро расследовани.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский 5 февраля 2020 подписал Указ №42 / 2020, которым утвердил Положение о Совете общественного контроля (СОК) при ГБР и Порядок его формирования.

В соответствии с Положением, основными задачами Совета общественного контроля является обеспечение прозрачности и осуществления гражданского контроля за деятельностью Государственного бюро расследований. СОК при ГБР заслушивает информацию о деятельности, выполнения планов и задач Государственного бюро расследований, рассматривает отчеты и утверждает свое заключение по ним.

Также СОК выбирает из числа членов Совета трех представителей в Дисциплинарную комиссию Государственного бюро расследований. Среди задач Совета - утверждение Правил профессиональной этики работников Государственного бюро расследований.

По новому Порядку, Совет формируется на основе открытого конкурса в составе 15 человек сроком на 2 года. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия, в состав которой включаются лица, имеющие высшее юридическое образование, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет и не являются членами политических партий.

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