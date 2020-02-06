 СБУ провело обыск у экс-сотрудника 1+1 Низовцева и изъяло компьютер, на котором ребенок готовил уроки, - Дубинский. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал нардеп от "Слуги народа" Дубинский.
Он отметил: "Сотрудники СБУ ищут записи Гончарука в детской комнате у бывшего сотрудника 1+1" и опубликовал соответсвующее фото:
Также он опубликовал объяснительную ребенка, что он не смог подготовится к урокам, поскольку компьютер был изъят СБУ
5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. Там заявили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала.
УКРАЇНЦІ НЕ є юдофоби. ЦЕ ДОВЕДЕНО!!
І тут мова про мафіозну купку що згуртувалась довкола псевдо-єврейських традbцій. НЕ НАЦІОНАЛЬНІСЬ тих ашкєназі і не їх релігія Є проблемою для УКРАЇНИ, а їхня типово-мафіозна мішпуха.. кагал "сваі люді"
А я рыдал в подушку - училку жалко
А по даті (2019),Дубінський взагалі просто "мольфарка" Магдалена СечеМочковська...
"Битва екстраСексів" просто!
Чємто всє оні похожи!
кровавая сбу репрессирует юного натуралиста.
что офицеры делают достойные весчи, роясь в детских вещах ?
погоны нне пахнут, правда ?
или зеленский ботоферму, как Петро , наладил ?
так Порошенку эти боты нагадили больше, чем визит к фирташу
.....мусора ваши братья, и вы не знаете их повадок ?..... Ти забуло збрехати про тимчасово-нєсмєннага нашєга міністра авакяна
подножный доход) на который могли щамисать что угодно
это просто метод мусорского гнилого запугивания журналистов
зеленнскиц с портновым и мертветчуком
делают грязные дела
Їх бородата бабуся використає та викине, як завжди трапляється з такими виробами
Мамаша замість сина природознавство робить)))
Так понятно?