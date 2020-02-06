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Все про:обыск (1414) 1+1 (102) Дубинский (57)

 СБУ провело обыск у экс-сотрудника 1+1 Низовца и изъяло компьютер, на котором ребенок готовил уроки, - Дубинский. ФОТО

Сотрудники СБУ в рамках дела о прослушке премьер-министра Алексея Гончарук провели ряд обысков. Кроме канала 1+1 обыски были проведены дома у журналистов и экс-сотрудников телеканала 1+1.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал нардеп от "Слуги народа" Дубинский.

Он отметил: "Сотрудники СБУ ищут записи Гончарука в детской комнате у бывшего сотрудника 1+1" и опубликовал соответсвующее фото:

СБУ провело обыск у экс-сотрудника 1+1 Низовца и изъяло компьютер, на котором ребенок готовил уроки, - Дубинский 01

Также он опубликовал объяснительную ребенка, что он не смог подготовится к урокам, поскольку компьютер был изъят СБУ

СБУ провело обыск у экс-сотрудника 1+1 Низовца и изъяло компьютер, на котором ребенок готовил уроки, - Дубинский 02

5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. Там заявили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала.

Источник: https://censor.net.ua/n3174087
 
   
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Заява от мамы, "я мав робити Природознавство" в 2019 году? СБУ провело обыск у экс-сотрудника 1+1 Низовца и изъяло компьютер, на котором ребенок готовил уроки, - Дубинский - Цензор.НЕТ 7181
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Просто у сотрудников СБУ тоже есть дети, которым тоже надо делать уроки...
СБУ провело обыск у экс-сотрудника 1+1 Низовца и изъяло компьютер, на котором ребенок готовил уроки, - Дубинский - Цензор.НЕТ 1306
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А які це ..уроки дитина робила на компе? Що вже без компа не можна уроки робити? То може хай їх робить на іншом гаджеті... на смартфоні....або на гральній приставці )))
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Баканов-черт найдет на компе еще много "домашних заданий" от бородатой учительницы СБУ провело обыск у экс-сотрудника 1+1 Низовца и изъяло компьютер, на котором ребенок готовил уроки, - Дубинский - Цензор.НЕТ 4692



пусть отдадут комп в умелые руки - файлы не горят
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Там реквизиты есть. Петики, не забудьте отправить деньги. На вас вся надежда.
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Что зебил боишься что баланда на зоне плохая? Не боись, сухари слать будем регулярно СБУ провело обыск у экс-сотрудника 1+1 Низовца и изъяло компьютер, на котором ребенок готовил уроки, - Дубинский - Цензор.НЕТ 8749
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плеснявые, но регулярно, чтоб не подох до восстановления Кровавой Хунты СБУ провело обыск у экс-сотрудника 1+1 Низовца и изъяло компьютер, на котором ребенок готовил уроки, - Дубинский - Цензор.НЕТ 9097
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Так продолжи сериал и исполни свою мечту.
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Заява от мамы, "я мав робити Природознавство" в 2019 году?
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...Бужанский тужился, а Куницкий тужился - кое-как накалякали
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В последнее время что то много "говорящей жопы коломойского"(по версии Филатова) - дубинского и его коллеги бужанского...
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"из жизни гадов" - научпоп о плазунах и говноводных
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онижыдети? мы гдето это уже слышали.
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Смышлёный малыш. Даже в такой ситуации извлёк выгоду.
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Штирлиц ещё никогда не был так близко к провалу...(с)
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Не там обыски надо проводить, а у "мамалюбитскорость"...
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говорят, Дубина бегал там как ошпаренный - вот и ответочка за сегодняшнее его поведение в Раде во время выступления Парубия - когда Дубина повернулся к выступающему ...опой, кривлялся и хихикал.
бумеранг - он такоой...
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Просто у сотрудников СБУ тоже есть дети, которым тоже надо делать уроки...

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А які це ..уроки дитина робила на компе? Що вже без компа не можна уроки робити? То може хай їх робить на іншом гаджеті... на смартфоні....або на гральній приставці )))
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Комп для уроков - лишний.
Я думаю, для писала кино снимают, по типу Нарады гидранта, но в жанре детектива.
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пишуть у заяві що на компе він робив..."природознавство"))) Вилучення компа чи завадить йому прочитати заданий розділ підручника з природознавства ? Здається мені, що вони переграють...І для три болвана свої підписи ставлять? Та ще й для чогось номери посвідчень? Хочуть вчительку повність залякати та довести до інфаркту...? так вчителька чи вчитель ніколи не дочекається від них обіцяної їй (йому) зарплати у 4 тис. долярів))
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для чого три болвани там розписались? Вчительку лякають?
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СБУ провело обыск у экс-сотрудника 1+1 Низовца и изъяло компьютер, на котором ребенок готовил уроки, - Дубинский - Цензор.НЕТ 884 Anton Ivanovich

Жаба vs гадюка
Раунд 1
Батл!

Алекс Мышкевич
"из жизни гадов" - научпоп о плазунах и говноводных СБУ провело обыск у экс-сотрудника 1+1 Низовца и изъяло компьютер, на котором ребенок готовил уроки, - Дубинский - Цензор.НЕТ 4682
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А где заявление от сына Коломойского?...,что это воЩе беспредел))
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Я не антисеміт...але дуже дивно що прийшли на обшук лише депутати однієї національності, яка колись вийшла із Єгіпту та полюбила дуже Україну. А що інших в них нема?
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Они в трудных ситуациях всегда друг за дружку держатся.
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А де ти бачив депутатив иншой национальности?
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Мама любит скорость, а ребенок уроки
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Баканов схоже чи то самогубця...чи то злий геній)) А може це і не він ... просто хтось комусь дає поняти ..якомусь чорту, що більше таких мансов не потерпить...і якщо ще стануть прослуховувати і зливати, то не лише приват...а й останній шекіль струсять??
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