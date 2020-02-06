 СБУ провело обыск у экс-сотрудника 1+1 Низовца и изъяло компьютер, на котором ребенок готовил уроки, - Дубинский. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал нардеп от "Слуги народа" Дубинский.
Он отметил: "Сотрудники СБУ ищут записи Гончарука в детской комнате у бывшего сотрудника 1+1" и опубликовал соответсвующее фото:
Также он опубликовал объяснительную ребенка, что он не смог подготовится к урокам, поскольку компьютер был изъят СБУ
5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. Там заявили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала.
пусть отдадут комп в умелые руки - файлы не горят
голобородька на вилы !!!
Раунд 1
Батл!
бумеранг - он такоой...
Я думаю, для писала кино снимают, по типу Нарады гидранта, но в жанре детектива.
Жаба vs гадюка
Раунд 1
Батл!
Алекс Мышкевич
"из жизни гадов" - научпоп о плазунах и говноводных