 За 2019 год в стране произошло 160 тысяч ДТП, в которых погибло 3454 человека, - Билошицкий. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, соответсвующую информацию он опубликовал в Фейсбуке.

Билошицкий отметил: "Количество ДТП на дорогах Украины за 2019 достигло 160 675 случаев. 26052 из этих ДТП - с пострадавшими, в которых погибли 3454 человека и 32 736 - травмированы.

Интересные факты:

Больше всего аварий зарегистрировано в декабре 2019 года - это 10% от всех ДТП.

В сентябре количество погибших в результате ДТП было самым большим - 10% от всех погибших в 2019 году.

Пик травматизма наблюдался в июле и августе - 19% от всех травмированных в 2019 году.

Пятница и суббота - дни, когда зарегистрировано наибольшее количество аварий с пострадавшими (это 31% от всех ДТП с погибшими и / или травмированными лицами).

По времени совершения, пик аварийности приходится на 17 часов (в это время было совершено 7% от всех ДТП) и наибольшее количество ДТП с погибшими и / или травмированными лицами приходится также на 17 часов.

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Самые распространенные виды ДТП:

- столкновения (63%),

- наезд на транспортное средство, которое стоит (15%),

- наезд на препятствие (12%), что в целом составляет 90% от всех ДТП.

Значительное количество ДТП с пострадавшими было по следующему видам:

- столкновение (41%);

- наезд на пешехода (33%);

- наезд на препятствие (10%)

Основные причины ДТП потерпевшими:

-превышение безопасной скорости движения - 8761 аварий (34% от всех ДТП с пострадавшими)

-нарушение правил маневрирования - 5676 (22%);

-нарушение правил проезда перекрестков - 2132 (8%);

-не держание дистанции - 1967 (8%);

-нарушение правил проезда пешеходных переходов 1673 (6%).

Нетрезвые за рулем и ДТП:

- 5189 ДТП с 2019 г. зарегистрировано именно из-за пребывания водителей в нетрезвом состоянии;

- 1216 таких ДТП с погибшими и / или травмированными лицами, в которых 106 человек погибли и 1616 травмированы.

ДТП с участием детей:

- в 2019 году произошло 4656 ДТП с участием детей, из них - 3903 ДТП с пострадавшими, в которых 164 ребенка погибли и 4435 детей травмированы.

Пешоходы и ДТП:

- 8612 ДТП с погибшими и / или травмированными лицами с участием пешеходов, составляет 33% от общего количества ДТП с погибшими и / или травмированными лицами.

Это - не просто сухая статистика. Это - безопасность, жизнь и здоровье наших граждан.

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Патрульная полиция, как и другие органы, максимально реагирует и прилагает усилия, чтобы ДТП на дорогах происходило меньше, чтобы люди не гибли в авариях, чтобы поездка в другой город, или обычный переход улицы пешеходом был безопасным.

И большинство дорожных происшествий можно было предупредить, несмотря на их частоту и совсем неутешительную статистику. Обычно, чтобы избежать аварии - не нужны никакие сверхспособности.

Достаточно только соблюдать правила дорожного движения и простые рекомендации:

Внимтаельно следите за дорогой, даже если у вас значительный водительский опыт.

Всегда соблюдайте дистанцию, ведь даже нажимая на тормоза, система срабатывает только через несколько секунд. Если дистанция между вами и другим авто будет слишком маленькая, то в экстренной ситуации избежать столкновения практически невозможно.

Переезжая перекресток, обращайте внимание не только на светофор. Обязательно смотрите по сторонам. Для столкновения достаточно одного невнимательного водителя.

Осторожно перестраивайтесь в соседнюю полосу и сначала убедитесь, что она свободна. Помните о существовании слепых зон, которые невидимы в зеркало заднего вида или в боковые зеркала.

Не забывайте о поворотниках, когда планируете перестроиться в другую полосу.

Проверяйте исправность автомобиля перед поездкой: поворотники, стоп-сигналы, габаритные огни. Следите за состоянием резины и регулярно проходите плановый технический осмотр.

Будьте особенно внимательны, если на дороге появляется автомобиль со спецсигналами - всегда давайте дорогу спецтранспорту.

Не отвлекайтесь на телефонные разговоры и другие внешние раздражители. Всегда пристегивайтесь. Делайте остановки и отдыхайте, если ваша поездка слишком длинная.

Такие простые мелочи могут спасти жизнь. Берегите себя!"

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