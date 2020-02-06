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Все про:ДТП (6004) патрульная полиция (1378) Билошицкий (28)

 За 2019 год в стране произошло 160 тысяч ДТП, в которых погибло 3454 человека, - Билошицкий. ИНФОГРАФИКА

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий обнародовал актуальную информацию о статистике ДТП, их причинах и последствиях. Также он обнародовал интересные факты и советы для водителей

Как передает Цензор.НЕТ, соответсвующую информацию он опубликовал в Фейсбуке.

Билошицкий отметил: "Количество ДТП на дорогах Украины за 2019 достигло 160 675 случаев. 26052 из этих ДТП - с пострадавшими, в которых погибли 3454 человека и 32 736 - травмированы.

Интересные факты:

Больше всего аварий зарегистрировано в декабре 2019 года - это 10% от всех ДТП.

В сентябре количество погибших в результате ДТП было самым большим - 10% от всех погибших в 2019 году.

Пик травматизма наблюдался в июле и августе - 19% от всех травмированных в 2019 году.

Пятница и суббота - дни, когда зарегистрировано наибольшее количество аварий с пострадавшими (это 31% от всех ДТП с погибшими и / или травмированными лицами).

По времени совершения, пик аварийности приходится на 17 часов (в это время было совершено 7% от всех ДТП) и наибольшее количество ДТП с погибшими и / или травмированными лицами приходится также на 17 часов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Николаевщине яма на дороге спровоцировала лобовое столкновение, 1 человек погиб, 5 госпитализированы, - Билошицкий. ФОТОрепортаж

Самые распространенные виды ДТП:
- столкновения (63%),
- наезд на транспортное средство, которое стоит (15%),
- наезд на препятствие (12%), что в целом составляет 90% от всех ДТП.

Значительное  количество ДТП с пострадавшими было по следующему видам:
- столкновение (41%);
- наезд на пешехода (33%);
- наезд на препятствие (10%)

Основные причины ДТП потерпевшими:
-превышение безопасной скорости движения - 8761 аварий (34% от всех ДТП с пострадавшими)
-нарушение правил маневрирования - 5676 (22%);
-нарушение правил проезда перекрестков - 2132 (8%);
-не держание дистанции - 1967 (8%);
-нарушение правил проезда пешеходных переходов 1673 (6%).

Нетрезвые за рулем и ДТП:
- 5189 ДТП с 2019 г. зарегистрировано именно из-за пребывания водителей в нетрезвом состоянии;
- 1216 таких ДТП с погибшими и / или травмированными лицами, в которых 106 человек погибли и 1616 травмированы.

ДТП с участием детей:
- в 2019 году произошло 4656 ДТП с участием детей, из них - 3903 ДТП с пострадавшими, в которых 164 ребенка погибли и 4435 детей травмированы.

Пешоходы и ДТП:
- 8612 ДТП с погибшими и / или травмированными лицами с участием пешеходов, составляет 33% от общего количества ДТП с погибшими и / или травмированными лицами.

Это - не просто сухая статистика. Это - безопасность, жизнь и здоровье наших граждан.

Также читайте: За 9 месяцев в Украине в ДТП погибли 126 детей, 3 392 ребенка пострадали, - Билошицкий

Патрульная полиция, как и другие органы, максимально реагирует и прилагает усилия, чтобы ДТП на дорогах происходило меньше, чтобы люди не гибли в авариях, чтобы поездка в другой город, или обычный переход улицы пешеходом был безопасным.

И большинство дорожных происшествий можно было предупредить, несмотря на их частоту и совсем неутешительную статистику. Обычно, чтобы избежать аварии - не нужны никакие сверхспособности.

Достаточно только соблюдать правила дорожного движения и простые рекомендации:

Внимтаельно следите за дорогой, даже если у вас значительный водительский опыт.

Всегда соблюдайте дистанцию, ведь даже нажимая на тормоза, система срабатывает только через несколько секунд. Если дистанция между вами и другим авто будет слишком маленькая, то в экстренной ситуации избежать столкновения практически невозможно.

Переезжая перекресток, обращайте внимание не только на светофор. Обязательно смотрите по сторонам. Для столкновения достаточно одного невнимательного водителя.

Осторожно перестраивайтесь в соседнюю полосу и сначала убедитесь, что она свободна. Помните о существовании слепых зон, которые невидимы в зеркало заднего вида или в боковые зеркала.

Не забывайте о поворотниках, когда планируете перестроиться в другую полосу.

Проверяйте исправность автомобиля перед поездкой: поворотники, стоп-сигналы, габаритные огни. Следите за состоянием резины и регулярно проходите плановый технический осмотр.

Будьте особенно внимательны, если на дороге появляется автомобиль со спецсигналами - всегда давайте дорогу спецтранспорту.

Не отвлекайтесь на телефонные разговоры и другие внешние раздражители. Всегда пристегивайтесь. Делайте остановки и отдыхайте, если ваша поездка слишком длинная.

Такие простые мелочи могут спасти жизнь. Берегите себя!"

Также читайте: Самая распространенная причина ДТП в Украине в 2019 году - превышение скорости, - Билошицкий

За 2019 год в стране произошло 160 тысяч ДТП, в которых погибло 3454 человека, - Билошицкий 01
За 2019 год в стране произошло 160 тысяч ДТП, в которых погибло 3454 человека, - Билошицкий 02
За 2019 год в стране произошло 160 тысяч ДТП, в которых погибло 3454 человека, - Билошицкий 03
За 2019 год в стране произошло 160 тысяч ДТП, в которых погибло 3454 человека, - Билошицкий 04

Источник: https://censor.net.ua/n3174086
 
 
 Топ комментарии
 
Забыл добавить,что как минимум 50 % дтп из-за состояния наших дорог и "ямкового ремонту" ( на котором 70- 80 % денег воруется").
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соя. начинайте всхрюкивать что эти аварии устроили проклятые евробляхеры.
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если нет мозгов, дороги не помогут.
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доступная инфографика оформлена отлично!
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это больше чем за шесть лет войны погибло Воинов на восточном фронте !
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Забыл добавить,что как минимум 50 % дтп из-за состояния наших дорог и "ямкового ремонту" ( на котором 70- 80 % денег воруется").
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Если бы были дороги, то ДТП стало бы меньше....
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или наоборот больше. Так ямки заставляют водителей держать скорость на многих участках 40-6- км\ч, а по хорошим дорогам они бы летали как угорелые.
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соя. начинайте всхрюкивать что эти аварии устроили проклятые евробляхеры.
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страшная и печальная статистика, прямь не знаю, за пяную езду, превышение скорости и тэхнически не исправным авто (особенно шины, рулевая, тормоза) реальная посадка и конфескация авто, иначе цыфри не улучшиться.
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так по пьяне немного относительно аварий совершено. Их к стати и не было никогда много. Просто такая "статистика" как обычно является основой для принятия в верхнем шапито "законов" которые служат одному - прокорму расплодившейся мусорвы. Например вспомнить дибильные " законы" об обязательном включении головного света осенью зимой и весной. иди повышение штрафа за непристегнутый ремень, или за разговор по телефону. Это только кормежка для гаишной мусорвы и не более.
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а вам не ввели обьязательное использование ближних фар или тумманых? Тогда точно лохи у вас правила принимает.
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А боимся и переживаем из-за каких то "коронавирусов"...
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Нужна накопительная система штрафных баллов, как в Германии.
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еше проще. нужны дороги по которым можно безопастно передвигаться. а не мыролюбно отреформированные до состояния гиперлупа направления.
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На дорогах гибнет в 10 раз больше людей чем на войне. А "уставшие от войны" ноют про какую-то "кровавую бойню" на фронте.
Требуем остановить "кровавую бойню" на дорогах! Надо просто отвести машины с дорог и перестать ездить. Кто против - тот за "кровавую бойню".
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3454 людини! Який жах!

Та такими темпами ми і без війни з кацапами одне одного на дорогах повбиваємо. За 2019 год в стране произошло 160 тысяч ДТП, в которых погибло 3454 человека, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 840
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