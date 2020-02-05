 Трамп остается президентом США, Сенат не поддержал импичмент

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сенаторы большинством голосов отвергли оба пункта обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс. В первом случае за оправдание Трампа выступили 52 сенатора, а 48 сочли его виновным. В втором случае оправдать президента решили 52 члена сената, а 47 признали его виновным. Против Трампа проголосовал только один республиканец - Мит Ромни, на первом голосовании признавший его виновным в злоупотреблении полномочиями.

Для того чтобы президента США признали виновным, и, следовательно, отстранили от должности, требовалось, чтобы две трети сенаторов выступили в поддержку хотя бы одного пункта обвинения. Таким образом процесс импичмента в конгрессе завершился. Трамп остаётся на посту президента.

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Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым - Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал сенат.