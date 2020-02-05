EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 За рубежом
  4463  117
Все про:импичмент (472) Трамп (2782) Сенат США (149)

 Трамп остается президентом США, Сенат не поддержал импичмент

Американские сенаторы в среду признали невиновным президента США Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сенаторы большинством голосов отвергли оба пункта обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс. В первом случае за оправдание Трампа выступили 52 сенатора, а 48 сочли его виновным. В втором случае оправдать президента решили 52 члена сената, а 47 признали его виновным. Против Трампа проголосовал только один республиканец - Мит Ромни, на первом голосовании признавший его виновным в злоупотреблении полномочиями.

Для того чтобы президента США признали виновным, и, следовательно, отстранили от должности, требовалось, чтобы две трети сенаторов выступили в поддержку хотя бы одного пункта обвинения. Таким образом процесс импичмента в конгрессе завершился. Трамп остаётся на посту президента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спикер Палаты представителей США Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в Конгрессе. ВИДЕО+ФОТО

Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым - Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал сенат.

Источник: https://censor.net.ua/n3174085
 
 
 Топ комментарии
 
а жаль, надо было кышнуть Рыжего Клоуна - корефана Пыни !
 показать весь комментарий
 
Что не правда? Рашисты за Трампа топили все время - это как раз правда. И выиграть выборы ему рашисты помогли, подкинув компромат на Клинтоншу.
Украине демократы помогали точно также, как и республиканцы. Вот только именно Трамп приказал заморозить помощь Украине. Это правда и это ФАКТЫ.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Трамп,Обама,мл.,ст.Буши,Клинтон..,и прочия и етсетера,******** давать надо Шуфричу(так надо,ибо достоин),и вкладывать деньги в Южмаш и кб Морозова,хотя сам в Харькове люблю только музыковедовдушелюбов из "Металиста" и их главного,ну к братьям в Польшу свалил.Тот шо *****,*****м назвал.Дещиця кажись,от блін гарна ж Людина.
 показать весь комментарий
 
 
Тут все зрозуміло. Трампу показали червону картку. Але імідж країни понад усе. Американці...
 показать весь комментарий
 
 
Теперь Трамп будет на 100% подчинятся республиканцам, и подпишет даже ядерный удар по Кремлю, если партия скажет "ДА".
 показать весь комментарий
 
Блестящая операция по перевербовке Трампа , вчера был кремлевский, а сегодня стал на 100% вашингтонский.
 показать весь комментарий
 
Да, обделались демо-порохоботы, причем уже второй раз! После провала со спец прокурором и этого импичмента, эта Пелоси должна уйти в отставку, а нет - то погнать ее в три шеи! Трамп залишається президентом США, Сенат не підтримав імпічмент - Цензор.НЕТ 703
 показать весь комментарий
 
 
Байден безнадійно програв кокуси в Айові якомусь жовторотому сопляку.
Краще республіканці ніж черговий демократ Клінтон, Обама які відібрали в України один ЯЗ, інший уран, а в скрутну хвилину прислали три подушку, дві палатки й соросячий гейпарад по серед Києва.
 показать весь комментарий
 
 
Будеджедж - псевдо ветеран, поганий мер маленького містечка і гомосексуаліст. Він набирає голоси тому, що молодий і центрист на відміну від зовсім лівих Байдена і Ворен. Але він не буде мати голосів афроамериканців тому, що він гей.
 показать весь комментарий
 
 
Как бы Трамп ни выкрутился, а запах не пропал. В том числе и украинский запах. И как теперь своими развязанными руками он распорядится.....вопрос конечно, интересный
 показать весь комментарий
 
А в принципе, должен сказать, что время летит потрясающе быстро. Вот, вроде как совсем недавно Трамп стал Президентом. А выборы- снова, вот они! Да, летят годы, белым лебедем... Ну и хер с ними.
 показать весь комментарий
 
Все чаще и наглее демократию используют в своих целях темные силы, повсеместно, в разных странах.
 показать весь комментарий
 
Не забываем, что именно при демократе Обаме Россия отобрала Крым и напала на Украину. Республиканцы этого бы не допустили никогда.
Но если республиканцы поставили в президенты идиота Трампа, то значит для него приготовлена очень грязная работа по уничтожению или расчленению России.
 показать весь комментарий
 
 
Браво мистер Трамп! Браво Республіканська партія США!
 показать весь комментарий
 
А если Тпампушка ещё и следующие выборы выиграет, то это будет полный зашквар демократов!

 показать весь комментарий
 
Кто верил в отставку по такому смехотворно надуманному поводу дебилы. Трамп идет на второй срок. Порохоботам пора бежать на северный полюс, и Авакова прихватите.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх