Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Сенаторы большинством голосов отвергли оба пункта обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс. В первом случае за оправдание Трампа выступили 52 сенатора, а 48 сочли его виновным. В втором случае оправдать президента решили 52 члена сената, а 47 признали его виновным. Против Трампа проголосовал только один республиканец - Мит Ромни, на первом голосовании признавший его виновным в злоупотреблении полномочиями.
Для того чтобы президента США признали виновным, и, следовательно, отстранили от должности, требовалось, чтобы две трети сенаторов выступили в поддержку хотя бы одного пункта обвинения. Таким образом процесс импичмента в конгрессе завершился. Трамп остаётся на посту президента.
Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым - Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал сенат.
Краще республіканці ніж черговий демократ Клінтон, Обама які відібрали в України один ЯЗ, інший уран, а в скрутну хвилину прислали три подушку, дві палатки й соросячий гейпарад по серед Києва.
Но если республиканцы поставили в президенты идиота Трампа, то значит для него приготовлена очень грязная работа по уничтожению или расчленению России.