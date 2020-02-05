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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Польша (5072) украинцы (3067)

 В Польше арестован украинец, ударивший ножом соотечественника

В Польше на три месяца арестовали 45-летнего гражданина Украины, который обвиняется в попытке убийства соотечественника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

Украинец обвиняется в том, что бросился на другого мужчину и нанес ему удары ножом в грудную клетку. 41-летний пострадавший находится в больнице. Нападающему может угрожать даже пожизненное лишение свободы.

Инцидент произошел 1 февраля, в одном из отелей Сулехова. В полицию позвонил свидетель, который сообщил о конфликте с участием двух граждан Украины, которые совместно распивали алкогольные напитки. Их разняли свидетели, но потом один из них выбежал из своей комнаты с ножом.

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Полиция прибыла на место происшествия, где обнаружила раненого мужчину. Нападавший выскочил через окно на первом этаже и скрылся. Однако его быстро задержали неподалеку в кустах. Полиция нашла у него два ножа. Кроме того, в организме задержанного выявлено 1,5 промилле алкоголя.

Источник: https://censor.net.ua/n3174084
 
 
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Ну це курва чисто по нашему , приіхати за кордон ужратися дешевим пойлом і порізати один одного.. Довбойоби , що ще сказати !
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Єтє риб"яти магьлі би на кушяца воткє-сільйоткє здьєся--дішьєвьлє би абайшлося.Ну і рєзатца ужь тагьда .
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Вопрос для 90% придурков с форума, он был порохоботом или зебилом давайте детский сад вторая четверть вперёд У Польщі заарештовано українця, який ударив ножем співвітчизника - Цензор.НЕТ 7813
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