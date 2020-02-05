 ВОЗ запросила 675 млн долларов для борьбы с распространением китайского коронавируса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для борьбы с последующим распространением вспышки вируса (2019nCoV) в Китае и во всем мире и защиты уязвимых государств со слабыми системами здравоохранения международное сообщество разработало план готовности и реагирования со сметой в 675 млн долларов США, который будет действовать с февраля по апрель 2020 года", - говорится в заявлении ВОЗ в Twitter.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус накануне объявил о разработанном плане и призвал собрать средства на его осуществление.

"Сегодня мы запускаем стратегический план готовности и реагирования .... Мы просим 675 млн долларов США для финансирования этого плана в течение следующих трех месяцев", - заявил на пресс-конференции в Женеве глава ВОЗ.

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Напоминаем, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

В мире по состоянию на 5 февраля зарегистрированы 24 505 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса 2019nCoV, в Украине пока не зафиксировали ни одного случая инфицирования. Заболевания зафиксировано в 23 странах.

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