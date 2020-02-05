 Обыски на "1+1" проходят в рамках дела о незаконном прослушивании Гончарука, ни о каком давлении на телеканал речь не идет, - Баканов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По мнению главы СБУ, журналисты должны быть заинтересованы в установлении истины по этому резонансному делу и всесторонне содействовать расследованию.

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"Ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц", - подчеркнул Иван Баканов.

Также глава СБУ отметил, что соответствующие следственные действия по этому делу проводились относительно министров, представителей государственной власти и УГО. Отдельные чиновники с согласия прошли проверку на детекторе лжи и все без исключения отнеслись к этой ситуации с пониманием.

Отмечается, что следователями Службы безопасности Украины осуществляется досудебное расследование по факту незаконного использования специальных технических средств получения информации в помещениях Кабинета министров Украины, совершенные организованной группой по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.359 УК Украины.

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Следователями и оперативниками СБУ установлено, что к проведению незаконного использования техсредств, получению, монтажу и распространению аудиозаписей могут быть причастны отдельные лица, которые периодически посещают и используют во время своей деятельности помещения на улице Куреневской.

Следственные действия также проводились и у других лиц, в том числе в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

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Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки. 17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

Позже Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство в связи с фактом "прослушки" в кабинете Гончарука.

5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. Там заявили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала.