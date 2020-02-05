 Обыски на "1+1" проходят в рамках дела о незаконном прослушивании Гончарука, ни о каком давлении на телеканал речь не идет, - Баканов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По мнению главы СБУ, журналисты должны быть заинтересованы в установлении истины по этому резонансному делу и всесторонне содействовать расследованию.
"Ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц", - подчеркнул Иван Баканов.
Также глава СБУ отметил, что соответствующие следственные действия по этому делу проводились относительно министров, представителей государственной власти и УГО. Отдельные чиновники с согласия прошли проверку на детекторе лжи и все без исключения отнеслись к этой ситуации с пониманием.
Отмечается, что следователями Службы безопасности Украины осуществляется досудебное расследование по факту незаконного использования специальных технических средств получения информации в помещениях Кабинета министров Украины, совершенные организованной группой по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.359 УК Украины.
Следователями и оперативниками СБУ установлено, что к проведению незаконного использования техсредств, получению, монтажу и распространению аудиозаписей могут быть причастны отдельные лица, которые периодически посещают и используют во время своей деятельности помещения на улице Куреневской.
Следственные действия также проводились и у других лиц, в том числе в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки. 17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.
Позже Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство в связи с фактом "прослушки" в кабинете Гончарука.
5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. Там заявили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала.
когда обосрался со страха...
Все увидели, что организовать прослушку в кабмине, нет никакой проблемы.
PS
При всем неуважении к "1+1", у меня есть вопрос: разве во время этого разговора Гончарука, присутствовали журналисты?
Аудіозапис нетаємної наради потріьен для того, щоб потім зробити з нього протокол наради на паперовому носії. Щоб потім порезультатам наради керівник розписав завдання, що кому робити.
І даже єслі. Ето ж нє врємєна баригі мародьора, когда гнобілі журналістов, отбіралі у ніх квартіри, і машини, так что мамє нє на чьом било кататься.
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отаке
Мнения 05-фев, 19:229 1 391 0
"Я не буду вам помогать..."
- Как у вас тут найти такую-то улицу?
- Вы на российских номерах, я не буду вам помогать.
И мне все равно, кто мне сейчас скажет, что они "с миром приехали". Это давно уже не важно, потому что война не окончена.
Я искренне не понимаю, что мы можем требовать от Анкары, когда сами этих шагов не делаем? Шутка ли - Эрдоган уважает нашу армию, говоря, "Слава Украине", а мы сами на высшем уровне ей этого не говорим!
Мы закидываем удочку в общество по поводу продажи воды в Крым - но от Турции ожидаем шагов по поддержке нашего суверенитета. Да, это зачитывается с листика перед миллионами, но не Анкара нам что-то должна, когда мы сами своим суверенитетом вот так торгуем...
Это чувство засело глубоко внутри - неприятие врага. Это кое-что уже на уровне генетики, когда ты боишься высоты, не любишь молоко, выбрасываешь мусор четко в урну и не помогаешь русским. Никак. Потому что болит, это как тупая боль на всю оставшуюся жизнь.
И Рада сегодня открыла заседание выступлением хора Веревки, который уничтожил свою репутацию, а кто-то с трибуны кричит про то, что "надо нашим людям облегчить жизнь, это наша задача.... Бла, бла, бла..."
Почему никто не говорит, что нашим людям мозги нужны в первую очередь? А сотням тысяч - прежде всего чувство безопасности, которого просто НЕТ?
И потом они судорожно ищут деньги, которых не хватает в бюджете. А я вам скажу, что когда ты чувствуешь себя незащищенным, то первый инстинкт - хрен с ними, с налогами.
Если завтра война с новой силой - то только ты сам сможешь о себе позаботиться. О себе, о детях и родителях. Так что будь они мудрыми политиками, обеспечили бы людям самое первое, базовое - уверенность, что их способны защитить. А тогда и бизнес перестанет бежать.
А пока остается хмуро отворачиваться от заезжих гастролеров с российскими номерами, чувствуя, что тебе будто плюнули в душу. И не важно, что они "приехали с миром".
Мой мир рухнул еще в 2014-м.
Елена Кудренко