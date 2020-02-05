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 Политика Украины, Происшествия
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 Обыски на "1+1" проходят в рамках дела о незаконном прослушивании Гончарука, ни о каком давлении на телеканал речь не идет, - Баканов

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал представителей телеканала "1+1" не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением, освещая расследования дела о незаконном прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По мнению главы СБУ, журналисты должны быть заинтересованы в установлении истины по этому резонансному делу и всесторонне содействовать расследованию.

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"Ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц", - подчеркнул Иван Баканов.

Также глава СБУ отметил, что соответствующие следственные действия по этому делу проводились относительно министров, представителей государственной власти и УГО. Отдельные чиновники с согласия прошли проверку на детекторе лжи и все без исключения отнеслись к этой ситуации с пониманием.

Отмечается, что следователями Службы безопасности Украины осуществляется досудебное расследование по факту незаконного использования специальных технических средств получения информации в помещениях Кабинета министров Украины, совершенные организованной группой по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.359 УК Украины.

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Следователями и оперативниками СБУ установлено, что к проведению незаконного использования техсредств, получению, монтажу и распространению аудиозаписей могут быть причастны отдельные лица, которые периодически посещают и используют во время своей деятельности помещения на улице Куреневской.

Следственные действия также проводились и у других лиц, в том числе в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств.

Обыски на 1+1 проходят в рамках дела о незаконном прослушивании Гончарука, ни о каком давлении на телеканал речь не идет, - Баканов 01

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

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Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки. 17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

Позже Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство в связи с фактом "прослушки" в кабинете Гончарука.

5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. Там заявили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала.

Источник: https://censor.net.ua/n3174079
 
 
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То, что "слушал" Беня было понятно уже давно. Вопрос -- Через кого? Кто позарился на его "аргументы"?
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Ткаченко, чего так разнервничался? Узбагойся, убогий. Директор СБУ говорит, что все нормально, никто ни на кого не давит. А значит и тебе нет причин нервничать. Или все-же есть?
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Такое ощущение , что все усаживаясь по Удобнее смотрят Очередной Сериал , похожий на Мексиканский , только С Украинскими Реалиями.
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а що, Баканов беню посміє щемити? Не вірю...
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Торги, Для истинных "торгашей" -- дело святое.
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І правильно робите. Винуватим виявиться якийсь простий журналіст, який "писав" Гончарука на касетний магнітофон. А специ діючі, чи відстані - ні-ні. Та й Бєня у той час вдома був, тому не причетний.
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Бенин пудель занервничал. А почему рыги тоже так всполошились они же вроде оппозиционеры??? А зебилы?Шуфричи и Дубина одного дерева яблоки.
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Еще сильнее нервничает Ткаченко. К чему бы это ? Обшуки на "1+1" відбуваються в рамках справи про незаконне прослуховування Гончарука, про жоден тиск на телеканал не йдеться, - Баканов - Цензор.НЕТ 5191
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Ну один результат этой прослушки точно есть.
Все увидели, что организовать прослушку в кабмине, нет никакой проблемы.
PS
При всем неуважении к "1+1", у меня есть вопрос: разве во время этого разговора Гончарука, присутствовали журналисты?
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не було там прослушки як такої. Там був протокольний аудіозапис нетаємної наради. Але він якимось чином потрапив до беніного Г+Г.

Аудіозапис нетаємної наради потріьен для того, щоб потім зробити з нього протокол наради на паперовому носії. Щоб потім порезультатам наради керівник розписав завдання, що кому робити.
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запомните эти каналы , которые работают на Беню и Кремлевский блок .... сами попалились ..
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А Дубінскій, почємуто іспугался. Ето ж нє он запісивал.
І даже єслі. Ето ж нє врємєна баригі мародьора, когда гнобілі журналістов, отбіралі у ніх квартіри, і машини, так что мамє нє на чьом било кататься.
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Да потому что на этом канале он заработал десятки квартир и машин это из того что известны а сколько в самом деле ему Беня платил что лил помои на Порошенко один Бог знает.
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запомните эти каналы , которые работают на Беню и Кремлевский блок .... сами попалились Резидент.. #SOSМы обращаемся ко всем украинским анонимным телеграмм каналам, которы относятся к разным группам влияния и часто не разделяют мнение друг-друга. Андрей Ермак инициировал информационную кампанию против всех нас и сейчас необходимо продемонстрировать власти, что есть солидарность как у журналистов. Мы приводили пример Сороса, который создал в Украине систему НКО/СМИ/ЛОМов/экспертов тронув одного из них они начинают атаку на власть, вот почему с ними считаются и бояться трогать. Сейчас если мы не ответим консолидированной позицией на замашки зазнавшегося царедворца Андрея Ермака то Офис Президента не остановиться. Мы будем благодарны всем кто присоединиться к нашей борьбе против произвола отдельных личностей в команде президента.

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отаке
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А не завадило б коломойшиних гельмінтів кованим підбором почавити..)
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Походу, бабушка Игорь продвинул лоха спецом - чтоб тот облажался и довел все до цугундера, то бишь дефолта - не зря эта тема бабуней периодически педалируется - видать, имеет план. И гончарука, наивного парня, поставили не просто так, а, так сказать у качестве "ускорителя процесса". Теперь, видать, пришло время ускориться - начали топить наивного парня, а скоро и лоха на ГГ топить начнут. PROFIT
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Пока детектор лжи под рукой, проверяй Петра - не промажешь!
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Эрдоган уважает нашу армию, говоря "Слава Украине", а что наши политики?
Мнения 05-фев, 19:229 1 391 0

"Я не буду вам помогать..."

- Как у вас тут найти такую-то улицу?

- Вы на российских номерах, я не буду вам помогать.

И мне все равно, кто мне сейчас скажет, что они "с миром приехали". Это давно уже не важно, потому что война не окончена.

Я искренне не понимаю, что мы можем требовать от Анкары, когда сами этих шагов не делаем? Шутка ли - Эрдоган уважает нашу армию, говоря, "Слава Украине", а мы сами на высшем уровне ей этого не говорим!

Мы закидываем удочку в общество по поводу продажи воды в Крым - но от Турции ожидаем шагов по поддержке нашего суверенитета. Да, это зачитывается с листика перед миллионами, но не Анкара нам что-то должна, когда мы сами своим суверенитетом вот так торгуем...

Это чувство засело глубоко внутри - неприятие врага. Это кое-что уже на уровне генетики, когда ты боишься высоты, не любишь молоко, выбрасываешь мусор четко в урну и не помогаешь русским. Никак. Потому что болит, это как тупая боль на всю оставшуюся жизнь.

И Рада сегодня открыла заседание выступлением хора Веревки, который уничтожил свою репутацию, а кто-то с трибуны кричит про то, что "надо нашим людям облегчить жизнь, это наша задача.... Бла, бла, бла..."

Почему никто не говорит, что нашим людям мозги нужны в первую очередь? А сотням тысяч - прежде всего чувство безопасности, которого просто НЕТ?

И потом они судорожно ищут деньги, которых не хватает в бюджете. А я вам скажу, что когда ты чувствуешь себя незащищенным, то первый инстинкт - хрен с ними, с налогами.

Если завтра война с новой силой - то только ты сам сможешь о себе позаботиться. О себе, о детях и родителях. Так что будь они мудрыми политиками, обеспечили бы людям самое первое, базовое - уверенность, что их способны защитить. А тогда и бизнес перестанет бежать.

А пока остается хмуро отворачиваться от заезжих гастролеров с российскими номерами, чувствуя, что тебе будто плюнули в душу. И не важно, что они "приехали с миром".

Мой мир рухнул еще в 2014-м.

Елена Кудренко
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Бєня породив маріонетку на мотузочках, він його і знищить.
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