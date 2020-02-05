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 Будем убеждать словом и делом, но без подкупов, - Арахамия о поиске голосов для поддержки законопроекта о рынке земли

В "Слуге народа" активно работают с депутатами как своей, так и других фракций, чтобы убедить их поддержать законопроект о рынке земли, который могут вынести на голосование во втором чтении уже 6 февраля.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Будем убеждать словом и делом. Точно вам гарантирую: не будет никаких (подкупов депутатов. - Ред). Не может быть (денежных. - Ред.) поощрений вообще", - так председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал, что даже не все "слуги" готовы поддержать законопроект.

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"Со всеми фракциями договариваемся, за исключением ОПЗЖ и "Батькивщины". Они мешают. Неконструктивные абсолютно. Просто блокируют. Думаю, что завтра тоже будут блокировать", - сказал он о работе с другими фракциями, которые не намерены голосовать за законопроект.

При этом Арахамия не опроверг, но и не подтвердил информацию о том, что при рассмотрении законопроекта о рынке земли в сессионном зале возможно присутствие президента Владимира Зеленского.

"Пока у меня такой информации нет. Но если он будет приезжать и будет заблокирована трибуна, то зачем ему приезжать?" - сказал председатель фракции.

Заместитель председателя аграрного комитета Павел Халимон в комментарии "Радіо Свобода" тоже указал на активную работу "Слуг народа" по привлечению как можно большего количества голосов за законопроект о рынке земли: "Мы до сих пор пытаемся убедить коллег, у которых еще позиция не сформирована".

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Одна из главных причин, по которой часть "слуг" и представители других политических сил отказываются пока поддержать законопроект - отклонение или вообще игнорирование их правок комитетом.

Впрочем, Павел Халимон заверил, что комитет "рассмотрел все поправки".

"Мы не смогли учесть все поправки полностью, но учли их частично. Каким образом? Большое количество депутатов подавали такие же поправки, как и фракция "Слуга народа". Поэтому, я считаю, что они учтены частично, поскольку они соответствуют по духу, по тексту, по смыслу тем правкам, которые подавали мы", - пояснил Халимон.

Напомним, Верховная Рада Украины 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Проект закона предусматривает отмену запрета на продажу земли с 1 октября 2020 года.

20 декабря Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету ВР по вопросам аграрной и земельной политики провести девять заседаний до 10 января 2020 года для рассмотрения предложений и поправок, поступивших во время подготовки ко второму чтению законопроекта №2178-10. Всего в Верховной Раде были зарегистрированы более 4,6 тыс. поправок к законопроекту.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174075
 
 
 Топ комментарии
 
Поховали Віслюка як засранця. Видно роги, видно ноги, видно яйця
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Тут вопросы назрели к Голобородьке. Как никак прошло почти девять месяцев с булавой в руках.

- как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при президенте-долларовом миллионере?
- почему критикующих Вас людей таскают в СБУ, а в это время по Киеву спокойно гуляют представители Министерства обороны РФ?
- как вы спите ночью, если только за январь армия потеряла 14 бойцов, а Вы бегаете за Путиным ради фото?
- не стыдно вам было отдыхать на фешенебельных курортах, например в Омане, когда депутаты вашей политической силы предлагают старушкам продать собаку, чтобы оплатить коммуналку?
- почему через 9 месяцев вашей каденции мы мало того, что так и не знаем убийц на Майдане, но и лишились ключевых свидетелей?
- не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1500 гривен пенсии хотя бы месяц?
- как можно было на шестой год войны, осознавая опасность, давать приказ армии на отступление со своей земли?
- сколько денег вам еще нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться?
- куда делись наши Карпатские леса?
- почему не наказаны приспешники Януковича? Мало того, они возвращаются в Украину и чувствуют себя здесь более чем вольготно?
- сколько лично вам занесли с "Роттердам+" и контрактов на поставку российского газа и электроэнергию?
- добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для вас они угроза?
- помните ли вы такое слово как люстрация?
- какова ваша доля с незаконного копания янтаря?
- почему ваши сериалы до сих пор транслируются в России?
- почему курс гривны растёт, а цены в магазинах не снижаются?
- почему ваши депутаты, вызывают проституток и занимаются решаловом в сессионном зале?"
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Совет форумчанПравила форума
 
Тут вопросы назрели к Голобородьке. Как никак прошло почти девять месяцев с булавой в руках.

- как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при президенте-долларовом миллионере?
- почему критикующих Вас людей таскают в СБУ, а в это время по Киеву спокойно гуляют представители Министерства обороны РФ?
- как вы спите ночью, если только за январь армия потеряла 14 бойцов, а Вы бегаете за Путиным ради фото?
- не стыдно вам было отдыхать на фешенебельных курортах, например в Омане, когда депутаты вашей политической силы предлагают старушкам продать собаку, чтобы оплатить коммуналку?
- почему через 9 месяцев вашей каденции мы мало того, что так и не знаем убийц на Майдане, но и лишились ключевых свидетелей?
- не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1500 гривен пенсии хотя бы месяц?
- как можно было на шестой год войны, осознавая опасность, давать приказ армии на отступление со своей земли?
- сколько денег вам еще нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться?
- куда делись наши Карпатские леса?
- почему не наказаны приспешники Януковича? Мало того, они возвращаются в Украину и чувствуют себя здесь более чем вольготно?
- сколько лично вам занесли с "Роттердам+" и контрактов на поставку российского газа и электроэнергию?
- добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для вас они угроза?
- помните ли вы такое слово как люстрация?
- какова ваша доля с незаконного копания янтаря?
- почему ваши сериалы до сих пор транслируются в России?
- почему курс гривны растёт, а цены в магазинах не снижаются?
- почему ваши депутаты, вызывают проституток и занимаются решаловом в сессионном зале?"
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Кстати, про Оман-это был отдых или всё-таки официальный визит?
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і де ті лярди, шо їх крав порох, а нова власть нє?
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Будем убеждать словом и делом, но без подкупов, - Арахамия о поиске голосов для поддержки законопроекта о рынке земли - Цензор.НЕТ 8260Прочиталось...
Будем убеждать словом и делом, но без продуктов,
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Поховали Віслюка як засранця. Видно роги, видно ноги, видно яйця
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шантажом шоле? Будемо переконувати словом і ділом, але без підкупів, - Арахамія про пошук голосів для підтримки законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 8222не.одним кнутом не получится,надо и пряник
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Смотри что бы тебя самого не от свиздели...)
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Из Арахамии в будущем выйдет классный продавец шаурмы, если не сбежит или не посадят.
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Блін, задовбав вже цей хорьок неголений! Шо воно взагалі в Україні робить?! Нехай до своєї абхазії пістує! Там тепер рашка та повна дупа! Єму понравіцца!)
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А ЯК ЖЕ ВСЕ ТАКИ ДУМКА НАРОДУ? Народ- він такий: коли його ображають-терпить довго, а вирішує швидко.
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Ну зачем мусолить Закон о земле если всё это уже было в мире, в других странах? Ознакомьтесь и с их опытом , примите закон и идите дальше по теме "Эконимика Украины!
Вообще надо взять опыт самых быстро развивающихся стран вместе с их внутренними социальными и экономическими законами. Начните жить по ИХ ЗАКОНАМ и будет вам (нам) счастье!
Нет же шь , - сидят, пистят про то не знаю шо, абы делать вид, шо заняты важными делами...
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"Будем убеждать"... А до того убеждения, что так делать нельзя, что так будет хуже не воспринимались. А теперь вот вдруг убедят. Совершенно бесплатно- правда правда... Жрите, нарид. Будет вам и третья платежка, и четвертая и пятый угол. Не только Шариков- и почки, и печень, и весь свой поганый ливер распродадите. Порошенко вас, халявщики дебилами сделал? Хуже не стало? Прикололись? Наминали своё "а вдруг" свалится счастье, и всего то трудиться- голос свой поганый отдать... Жрите.
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Результат голосования по дерибану земли (10тыс. га в одни руки) должен сразу быть обнародован,так чтобы быстро успеть приготовить нужное кол-во фонарных столбов для "народных" избранцев.😄
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Арахамия с Кивой будет натурой рассчитываться. Будемо переконувати словом і ділом, але без підкупів, - Арахамія про пошук голосів для підтримки законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 8393
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ЭТОТ ЗЕЛЕНОСРАКИЙ ПРИДУРОК САМ НАПРАШИВАЕТСЯ НА АНАЛЬНЫЙ СЕКС С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЫЧНЫХ ВИЛ !
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Ну, убеждать так убеждать. Сам захотел.
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Пусть эта чурка едет к себе на кавказ в аул и там землю продает.
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Что значит"делом" если не подкупом? По печенкам?
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Упс. А народ продавати землю не планує. Його бажання не збігаються з хотелкою " чиїхось слуг". То в даній, конкретній ситуації, насра.ь на цей народ. Як там з обіцяним Зеленським народовладдям?
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Без денег?!!! Лучше расскажи как крышуете таможенных барыг, сколько вам отстегивает Слюсарев (смотрящий за Харьковской обл., в т.ч. за таможнями)?!!! Выбрали, вместо барыг, снова барыг, только в квадрате!!!
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В чому переконувати? В тому, що ви хочете протягнути Закон, якого немає в жодній успішній країні? Легалізацію лендлордів домашніх і транснаціональних компаній? Де там про реальну підтримку малого і середнього фермера? Не будьте самовбивцями. За цей "закон" вас посадять замість картоплі.
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Что Слуги разбежались и Обрели себе новых Господ .Голосов Нет, денег Нет , а Совести и не Было.
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... БАНДА Зе ..
...знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ арештом цих ЗЛОДІЇВ і їх підлабузників ... УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд
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де тут сміятись??? Бо геть вже не смішно, дивлячись на те, як руйнує країну жадібна та тупа КВНбанда...
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