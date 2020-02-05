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 Арахамия о поиске голосов за рынок земли: Будем убеждать словом и делом, но без подкупов

В "Слуге народа" активно работают с депутатами как своей, так и других фракций, чтобы убедить их поддержать законопроект о рынке земли, который могут вынести на голосование во втором чтении уже 6 февраля.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Будем убеждать словом и делом. Точно вам гарантирую: не будет никаких (подкупов депутатов. - Ред). Не может быть (денежных. - Ред.) поощрений вообще", - так председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал, что даже не все "слуги" готовы поддержать законопроект.

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"Со всеми фракциями договариваемся, за исключением ОПЗЖ и "Батькивщины". Они мешают. Неконструктивные абсолютно. Просто блокируют. Думаю, что завтра тоже будут блокировать", - сказал он о работе с другими фракциями, которые не намерены голосовать за законопроект.

При этом Арахамия не опроверг, но и не подтвердил информацию о том, что при рассмотрении законопроекта о рынке земли в сессионном зале возможно присутствие президента Владимира Зеленского.

"Пока у меня такой информации нет. Но если он будет приезжать и будет заблокирована трибуна, то зачем ему приезжать?" - сказал председатель фракции.

Заместитель председателя аграрного комитета Павел Халимон в комментарии "Радіо Свобода" тоже указал на активную работу "Слуг народа" по привлечению как можно большего количества голосов за законопроект о рынке земли: "Мы до сих пор пытаемся убедить коллег, у которых еще позиция не сформирована".

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Одна из главных причин, по которой часть "слуг" и представители других политических сил отказываются пока поддержать законопроект - отклонение или вообще игнорирование их правок комитетом.

Впрочем, Павел Халимон заверил, что комитет "рассмотрел все поправки".

"Мы не смогли учесть все поправки полностью, но учли их частично. Каким образом? Большое количество депутатов подавали такие же поправки, как и фракция "Слуга народа". Поэтому, я считаю, что они учтены частично, поскольку они соответствуют по духу, по тексту, по смыслу тем правкам, которые подавали мы", - пояснил Халимон.

Напомним, Верховная Рада Украины 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Проект закона предусматривает отмену запрета на продажу земли с 1 октября 2020 года.

20 декабря Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету ВР по вопросам аграрной и земельной политики провести девять заседаний до 10 января 2020 года для рассмотрения предложений и поправок, поступивших во время подготовки ко второму чтению законопроекта №2178-10. Всего в Верховной Раде были зарегистрированы более 4,6 тыс. поправок к законопроекту.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174075
 
 
 Топ комментарии
 
Тут вопросы назрели к Голобородьке. Как никак прошло почти девять месяцев с булавой в руках.

- как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при президенте-долларовом миллионере?
- почему критикующих Вас людей таскают в СБУ, а в это время по Киеву спокойно гуляют представители Министерства обороны РФ?
- как вы спите ночью, если только за январь армия потеряла 14 бойцов, а Вы бегаете за Путиным ради фото?
- не стыдно вам было отдыхать на фешенебельных курортах, например в Омане, когда депутаты вашей политической силы предлагают старушкам продать собаку, чтобы оплатить коммуналку?
- почему через 9 месяцев вашей каденции мы мало того, что так и не знаем убийц на Майдане, но и лишились ключевых свидетелей?
- не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1500 гривен пенсии хотя бы месяц?
- как можно было на шестой год войны, осознавая опасность, давать приказ армии на отступление со своей земли?
- сколько денег вам еще нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться?
- куда делись наши Карпатские леса?
- почему не наказаны приспешники Януковича? Мало того, они возвращаются в Украину и чувствуют себя здесь более чем вольготно?
- сколько лично вам занесли с "Роттердам+" и контрактов на поставку российского газа и электроэнергию?
- добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для вас они угроза?
- помните ли вы такое слово как люстрация?
- какова ваша доля с незаконного копания янтаря?
- почему ваши сериалы до сих пор транслируются в России?
- почему курс гривны растёт, а цены в магазинах не снижаются?
- почему ваши депутаты, вызывают проституток и занимаются решаловом в сессионном зале?"
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Поховали Віслюка як засранця. Видно роги, видно ноги, видно яйця
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П#дарастический клоун из дуэта лицедии. Этот урод только и может прокрякать асисяй.
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НИКАКОГО РЫНКА ЗЕЛИ НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ....БУДЕТЕ РАБАМИ НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ...
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Тисячи гектаров с/х земли в одни руки- это хотелки провокаторов-барыг, которые хотят уничтожить Украину.На примере Израиля- подавляющая площадь земель с/х назначения Израиля (93%) находится в государственной собственности . Право собственности на земли с/х назначения, находящихся в государственной собственности в Израиле не продается, но имеет право продавать право на оренду.Это рыночный механизм-продать право на временное право владеть. Запрет на отчуждение прав собственности на земельные участки в Израиле ведь направлен ​​также и на предотвращение изменения их целевого назначения. Рыночный оборот земель с/х назначения,которые находятся в государственной собственности означает, что право собственности остается в Земельного управления Израиля, а покупатель покупает долгосрочное право аренды. Продажа прав аренды земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности происходит на открытых земельных торгах (тендерах). Позиция Израиля в возможности приобретения земель сельскохозяйственного назначения иностранцами жесткая и однозначна- покупка нерезидентами сельскохозяйственных земель запрещена. Однако законодательством предусмотрена возможность приобретения гражданами других стран прав аренды и она возможна только в случае получения разрешения от Земельного управления Израиля, Министерства обороны и Министерства иностранных дел.Только 7% -ов с/х земли Израиля в частной собственности на сегодня-т.е свободно продается и покупается.
Поэтому,не стоит кричать-надо и в Украине пакет законов принимать и вводить рынок земли в 10 га ,без всех этих тысяч га на продажу в одни руки и успокоить народ.Да и МВФ не хочет вводить продажу земли с ограничениями для иностранцев, ведь тогда ее скупят задешево украинские агроолигархи(нынешние,обслуживающие олигархическую систему,слуги начали торговаться с 200 тыс.га в одни руки- и,скорее всего,тупые получат вместо закона с 10-га в одни руки с иностранцами-2х1 метр на кладбище истории).Ещё МВФ не хочет,чтобы экс-владельцы «ПриватБанка» добивались в украинских коррупционных судах отмены национализации(судитесь в Америке и будет понятно,кто прав,а кто виноват,хотя и придётся дорого заплатить межднародным судам)Жадные олигархи отказываются-рыло в пуху ведь у всех и не возврат средств "Привата" здесь главное,а безопасность самого фонда МВФ на случай реприватизации.Поэтому Зелю скоро будут бить крепко-возможно и ногами.
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Про органiзаторiв,iнiцiаторiв закону землi Сольского,Милованова,Гончарука,Стефанчука,Арахамiя ,колишнiй народний депутат Украiни Степан Хмара звернувся до чинноi Верховноi Ради Украiни з потужним закликом (портал "Полiтека"):"Я не збирався виступати,але я не мiг терпiти ту ганьбу i знущання.За кого вас i всiх нас тримають,за кого тримають украiнцiв.Ось ця шпана лiквiдаторiв,яка сьогодня прийшла до влади,на них усiх чекаэ трибунал,влада змiниться,вони нiчого не знають.Вони прийшли розпродати всi пiдприэмства,якi приносять прибуток,взяти продати землю,причому не тiльки iноземцям,вони хочуть собi дуже багато,ну не заробити,а вкрасти,дуже багато i дуже швидко,а потiм злиняти в теплi края.Там не маэ такого поняття,як патриотизм, совiсть,вiра.Iх нiчого не пов'язуэ з Украiною.Перекоти-поле,яке не маэ коренiв,у них лише грошi,тому вони брешуть,брешуть i ще раз брешуть...Ми повиннi,всi украiнцi,хто маэ совiсть i вiдповiдальнiсть...ось цю падаль покидькiв викинути.Бо аргументiв вони не знають,переконувати це прниження,i даремна трата часу
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