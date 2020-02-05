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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4870) Госпогранслужба (3618) Закарпатье (1706) подкуп (524) правоохранительные органы (899)

 На Закарпатье задержан контрабандист, предлагавший пограничнику 700 долл. за организацию канала поставок сигарет в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО

В Виноградове Закарпатской области при попытке подкупа пограничника задержан контрабандист.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

На Закарпатье задержан контрабандист, предлагавший пограничнику 700 долл. за организацию канала поставок сигарет в Румынию, - Госпогранслужба 01

"Злоумышленник пытался подкупить оперативного сотрудника, предложив ему взятку в размере 700 долларов за организацию беспрепятственного перемещения через государственную границу Украины табачных изделий в Румынию вне пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

На Закарпатье задержан контрабандист, предлагавший пограничнику 700 долл. за организацию канала поставок сигарет в Румынию, - Госпогранслужба 02

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Взяткодателя задержали в порядке ст. 208 УПК. Следственные действия продолжаются.

Источник: https://censor.net.ua/n3174074
 
 
 Топ комментарии
 
700 баксов На Закарпатті контрабандист пропонував прикордоннику 700 дол. за організацію каналу поставок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 565 Он бы ему еще горсть леденцов предложил На Закарпатті контрабандист пропонував прикордоннику 700 дол. за організацію каналу поставок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1152
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возьму в арєнду мєтр государствєнной граніци *)
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схоже - за те його і затримали , аби такі копійки більше не пропонував !
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Дурень, у него оклад такой+выслуга+раньше на пенсию+++. Дурень предлагать копейки.
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схоже - за те його і затримали , аби такі копійки більше не пропонував !
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Меньше чем в ВСУ, и в разы меньше чем в ООС. А за выслугу он и 50 долларов не получает. Раньше на пенсию нет - 25 календарей как все, в 20 могут только лётчики и подводники.
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ДАааааа.... Не подкупные погранцы....
Зеля уже ТАК ИХ ЗАПУГАЛ, что они и подарки от жены брать будут с оглядкой
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Твой зеля разве что собственную сперму может запугать чтоб не показывалась с кончика
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Хорошо, пусть Зеля мой...
НО, ЧТО ТЫ ДУРАК - факт!
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Просто в Україні умови для бізнеса первісні. Поляки ж не ходять за сигаретами в Україну, тому що в них умови нормальні. Нема нічого складного з задрипаної держави зробити нормальну. Вірніше навпаки, треба великі зусилля, щоб зробити державу задрипаною.

Кожен українець, незалежно навіть від мови - має право не тільки на всіляку нікому непотрібну фуйню, а й на нормальну роботу з європейською зарплатою, нормальний уряд, нормального начальника, а не дебіла з дурки, доброзичливу державу, а не повсюди закриті двері й корупцію. Бо люди - господарі отого всього навкруги, в т.ч. господарі й клоуна-карлика разом з дилдою на самокаті. Поки всі того не зрозуміють - в сенсі спочатку народ, а вже потім - придурки - доти оця дурка українська буде відбуватися.
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возьму в арєнду мєтр государствєнной граніци *)
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На Закарпатье контрабандист предлагал пограничнику 700 долл. за организацию канала поставок сигарет в Румынию, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6339
а мозги слабо было включить?
к собакам идти надо было На Закарпатье контрабандист предлагал пограничнику 700 долл. за организацию канала поставок сигарет в Румынию, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2985
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700 баксов На Закарпатті контрабандист пропонував прикордоннику 700 дол. за організацію каналу поставок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 565 Он бы ему еще горсть леденцов предложил На Закарпатті контрабандист пропонував прикордоннику 700 дол. за організацію каналу поставок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1152
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Сегодня как раз смотрел на ютубе ржачное видео про контрабандиста-решалу https://www.youtube.com/watch?v=***********
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Купить канал контрабаса стоит миллионов . !! На Закарпатті контрабандист пропонував прикордоннику 700 дол. за організацію каналу поставок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9936 .700 долл На Закарпатті контрабандист пропонував прикордоннику 700 дол. за організацію каналу поставок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4792 ... Для смеху ..
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