 На Закарпатье задержан контрабандист, предлагавший пограничнику 700 долл. за организацию канала поставок сигарет в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Злоумышленник пытался подкупить оперативного сотрудника, предложив ему взятку в размере 700 долларов за организацию беспрепятственного перемещения через государственную границу Украины табачных изделий в Румынию вне пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

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Взяткодателя задержали в порядке ст. 208 УПК. Следственные действия продолжаются.