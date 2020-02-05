 На Закарпатье задержан контрабандист, предлагавший пограничнику 700 долл. за организацию канала поставок сигарет в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Злоумышленник пытался подкупить оперативного сотрудника, предложив ему взятку в размере 700 долларов за организацию беспрепятственного перемещения через государственную границу Украины табачных изделий в Румынию вне пунктов пропуска", - говорится в сообщении.
Взяткодателя задержали в порядке ст. 208 УПК. Следственные действия продолжаются.
Зеля уже ТАК ИХ ЗАПУГАЛ, что они и подарки от жены брать будут с оглядкой
НО, ЧТО ТЫ ДУРАК - факт!
Кожен українець, незалежно навіть від мови - має право не тільки на всіляку нікому непотрібну фуйню, а й на нормальну роботу з європейською зарплатою, нормальний уряд, нормального начальника, а не дебіла з дурки, доброзичливу державу, а не повсюди закриті двері й корупцію. Бо люди - господарі отого всього навкруги, в т.ч. господарі й клоуна-карлика разом з дилдою на самокаті. Поки всі того не зрозуміють - в сенсі спочатку народ, а вже потім - придурки - доти оця дурка українська буде відбуватися.
а мозги слабо было включить?
к собакам идти надо было