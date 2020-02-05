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Все про:ветераны (656) Госдепартамент США (1007) реабилитация (253)

 В Украине стартует второй этап программы от Госдепа США для ветеранов АТО/ООС

В Украине стартует второй этап реинтеграционной программы для ветеранов АТО/ООС от Государственного департамента США, бюджет которой составляет 5,1 млн долларов.

Об этом шла речь во время презентации программы в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Реализацией реинтеграционной программы будет заниматься международная некоммерческая организация IREX (International Research & Exchanges Board).

Как сообщил и.о. заместителя руководителя дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон, посольство США в Киеве является давним партнером для неправительственных организаций, представителей гражданского общества и государственных органов власти, которые занимаются проблемами ветеранов войны в Донбассе. Он отметил, что проблема реинтеграции ветеранов не является уникальной и присущей только Украинt, с ней сталкивались и США, и другие страны-партнеры.

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"Программа реинтеграции ветеранов будет использовать информацию для того, чтобы предоставить Украине необходимые инструменты, которые позволят лучше заботиться о ветеранах", - отметил Пеннингтон, добавив, что результаты исследований позволят государству усиливать политику в различных структурах, занимающихся ветеранами.

Во время мероприятия группа представила первоначальные выводы текущих данных о ветеранах в Украине. В частности, речь шла о физических и психологических потребностях, о проблемах самореализации ветеранов в мирной жизни, о гендерном аспект и специфику проблем женщин-ветеранов. Продлится этот этап программы до конца апреля.

В общем проект по реинтеграционной программе продлится два года и позволит усилить украинские ветеранские некоммерческие организации, а также даст государственным органам власти инструменты, которые будут использованы в формировании политики по поддержке ветеранов и их семей в мирной жизни.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174073
 
   
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"...предоставить Украине необходимые инструменты, которые позволят лучше заботиться о ветеранах" ... (с)
Представляю, ***, сколько чиновников, не имеющих отношения к АТО/ООС, воспользуется этой программой или её деньгами...
Надо все таки ввести "военное положение" что бы по законам военного времени расстреливать прикорытных воров, саботажников, предателей Родины общающихся с политиками враждебной страны прямо из Рады, во время её работы! Рассаживать по трудовым лагерям формирования и партии (особенно коммунистов) поддерживающие и агитирующие за "русский мир". Источник:https://censor.net.ua/n3174073
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