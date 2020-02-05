 В Украине стартует второй этап программы от Госдепа США для ветеранов АТО/ООС

Об этом шла речь во время презентации программы в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Реализацией реинтеграционной программы будет заниматься международная некоммерческая организация IREX (International Research & Exchanges Board).

Как сообщил и.о. заместителя руководителя дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон, посольство США в Киеве является давним партнером для неправительственных организаций, представителей гражданского общества и государственных органов власти, которые занимаются проблемами ветеранов войны в Донбассе. Он отметил, что проблема реинтеграции ветеранов не является уникальной и присущей только Украинt, с ней сталкивались и США, и другие страны-партнеры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году около 300 ветеранов войны отправят на реабилитацию в Болгарию, - Минобороны

"Программа реинтеграции ветеранов будет использовать информацию для того, чтобы предоставить Украине необходимые инструменты, которые позволят лучше заботиться о ветеранах", - отметил Пеннингтон, добавив, что результаты исследований позволят государству усиливать политику в различных структурах, занимающихся ветеранами.

Во время мероприятия группа представила первоначальные выводы текущих данных о ветеранах в Украине. В частности, речь шла о физических и психологических потребностях, о проблемах самореализации ветеранов в мирной жизни, о гендерном аспект и специфику проблем женщин-ветеранов. Продлится этот этап программы до конца апреля.

В общем проект по реинтеграционной программе продлится два года и позволит усилить украинские ветеранские некоммерческие организации, а также даст государственным органам власти инструменты, которые будут использованы в формировании политики по поддержке ветеранов и их семей в мирной жизни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минветеранов анонсировало изменение подхода к реабилитации бойцов