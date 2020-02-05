EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  3704  67
Все про:космос (621) ракеты (854) Россия (74901) Южмаш (39) закупки (194) алюминий (4)

 Происхождение материала указано в конструкторской документации и не может быть изменено производителем, - "Южмаш" подтвердил закупку алюминия в России

Южный машиностроительный завод ("Южмаш") в Днепре подтвердил информацию о закупке предприятием алюминия у поставщика из России.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия, передает Цензор.НЕТ.

"Эта информация соответствует действительности. Корректно также предположение журналистов о цели закупки, а именно, что указанный алюминий должен быть использован для изготовления основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares. Дополнительно сообщаем, что количество поставщиков "Южмаша" учитывается сотнями. Они представляют десятки стран Европы и Азии, в том числе, и страны бывшего СССР, среди которых страны Балтии, Беларусь, Россия и другие", - сообщили на предприятии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государственное космическое агентство возглавил бизнесмен Усов, - распоряжение Кабмина

"Южмаш" заявляет, что "активно внедряет меры по диверсификации источников поставок, в том числе, в порядке импортозамещения продукцией отечественных производителей, вместе с тем, это не всегда возможно".

"Во многих случаях происхождение материала непосредственно отмечается в конструкторской и рабочей документации и не может быть изменено производителем самостоятельно. Именно такая ситуация имеет место в случае закупки, о которой идет речь. Впрочем, диверсификация возможна и в этом случае, но требует проведения большого объема дополнительных работ со стороны разработчика и, соответственно, немалых затрат со стороны заказчика. "Южмаш" не в состоянии влиять на этот процесс. Следует отметить, что международная и украинская политики санкций не распространяются на сотрудничество в сфере использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов", - добавили на предприятии.

Напомним, 26 января издание "Наші гроші" сообщило, что Южный машиностроительный завод заключил соглашение с российским ООО "Промышленное обеспечение "Альфа-Металл" о поставках алюминия на 110 млн рублей (42,9 миллиона гривен).

Также читайте: "Южмаш" будет собирать ракеты для американской аэрокосмической компании "Firefly Aerospace"

Источник: https://censor.net.ua/n3174072
 
 
 Топ комментарии
 
впервые слышу чтобы в конструкторской документации указывали производителя материала..
 показать весь комментарий
 
Последствия пятилетнего соплежевания солнцеликого кондёра с объявлением войны..., а так чо, всё правильно, покупать у Гитлера крупповскую сталь это ж перемога...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
впервые слышу чтобы в конструкторской документации указывали производителя материала..
 показать весь комментарий
 
 
Правда, там еще указываются свойства материала, а с учетом того, что разновидностей алюминия не так уж и много, найти другого производителя, не слишком накладно.
 показать весь комментарий
 
 
так там и пишут,что за счет производителя Походження матеріалу зазначене в конструкторській документації і не може бути змінене виробником, - "Південмаш" підтвердив закупівлю алюмінію в Росії - Цензор.НЕТ 2286.потому южмаш и упирается
 показать весь комментарий
 
 
исправить не так просто , а \ обосновать ,б\сделать в\испытать
 показать весь комментарий
 
_Плевать на производителя металла! Важны физико-механические свойства, а не конкретный производитель. Очевидно же!
 показать весь комментарий
 
Но для этого, нужно поменять производителя, а поднимать свою задницу и делать что либо, мало кто хочет.
И к тому же, на таких предприятиях, очень много публики "а как же мы без россии жить будем".
 показать весь комментарий
 
 
Успокойтесь. Все знают, что на эту ступень сотрудники "Южмаша" привинчивают два кацапских мотора РД-181. Поэтому обсуждать какую-то копеечную закупку алюминия просто смешно. Американская OSC хочет сделать ракету и им пофиг на наши войны. Нет, так Маск легко заменит OSC и "Южмаш" останется без предпоследнего заказчика.
 показать весь комментарий
 
это зависит от класса изделия скажем на чорный металл для строительсва естесственно
не нужно другие критерии и показатели качества другая юридическая ответственность....
на изделия уникальные а не массового производства да ещё и с грифами секретно всё по
другому
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Последствия пятилетнего соплежевания солнцеликого кондёра с объявлением войны..., а так чо, всё правильно, покупать у Гитлера крупповскую сталь это ж перемога...
 показать весь комментарий
 
 
у тя там,смарю не только наполеон... Походження матеріалу зазначене в конструкторській документації і не може бути змінене виробником, - "Південмаш" підтвердив закупівлю алюмінію в Росії - Цензор.НЕТ 8734
брось ты свою гордыню,это обычный кацапизм.правда очень тяжело лечится
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Та ви тут всі --"украЬІнцЬІ".Правда,мови нашої ніяк не подюжаєте.Ущербні ?Чи таки дурні?
 показать весь комментарий
 
 
чого це не подужєм?подужали...але справа в їншому.не всі кацапи здатні розуміти гру слів солов'їної.тому для них так,як вони взмозі зрозуміти...
чи ти добре знаєш того лахтинського,якому мозок наполєвон окупував?
 показать весь комментарий
 
 
А кацапи для українців українською щебечуть?Що за ниций маларазсійскєй комплекс меншовартості!?
"Учасник "Голосу країни-10" із Китаю Сюй Юн Чуань, який розвернув до себе відразу три тренерські крісла, виконавши хіт українського гурту "Океан Ельзи", вразив мережу знанням української мови.
Так, на своїй сторінці у Facebook українка Ірина Козак-Кедич зазначила, що багато хто не може вивчити мову роками, а йому вдалося зробити це за два роки."
 показать весь комментарий
 
Поздравлять Гитлера с Новым годом тоже прикольно...
 показать весь комментарий
 
 
уже можно
США сняли санкции с русала 29.01.2020
и чем отличается алюминий от газа или того же дизтоплива?
 показать весь комментарий
 
 
сколько не видел конструкторской документации (а видело я ее немало) ни разу не встречал чтобы конструктор указывал где и у кого надо купить материалы. характеристики материала- да. А вот про поставщика - бред
 показать весь комментарий
 
 
Они не указывают где и у кого покупать.
Указывают, что например, при создании такого то изделия, была использована такая то марка алюминия и источник.
 показать весь комментарий
 
 
что такое "источник"? месторождение? завод производящий выплавку? что за бред?
 показать весь комментарий
 
Происхождение материала указано в конструкторской документации и не может быть изменено производителем, - "Южмаш" подтвердил закупку алюминия в России
_Абсолютно никчемная попытка прикрыться бумажкой!
 показать весь комментарий
 
 
Просто нежелание выходить из зоны комфорта.
С кацапами удобно, привычно, так зачем менять?
 показать весь комментарий
 
 
...так зачем менять?

так , з ними , війна ж начебто ... хіба ні ?
 показать весь комментарий
 
Я не представитель Южмаша. Походження матеріалу зазначене в конструкторській документації і не може бути змінене виробником, - "Південмаш" підтвердив закупівлю алюмінію в Росії - Цензор.НЕТ 1208
Но вообще, за 2019 го экспорт в рашку из Украины, составил 37 млрд, а импорт из рашки в Украину 44 млрд.
PS
Хуже всего то, что большинство людей, банально даже не напрягаются и спокойно себе покупают товары из рашки, которых в наших супермаркетах, великое множество.
 показать весь комментарий
 
 
Бо риба гниє з голови , якщо "керманичам" можна мати бізнес з ворогном - чого очікувати від людей ?
".... Вся зрелость и воля украинского гражданского общества не смогли сподвигнуть вора и государственного преступника Порошенко, и хорошего, но наивного парня Зеленского на создание действенного концепта обороны и стратегию по освобождению оккупированных земель. Таким образом, Украина сдалась перед повесткой распространения "русского мира", даже не вступив в серьёзную схватку.Источник: https://censor.net.ua/r3173616
 показать весь комментарий
 
На чертеже указана марка алюминия. И я готов поспорить - нигде кроме РФ такую марку не производят (даже если и производят полный аналог по составу - название у марки - другое). А поменять марку на чертеже - БОЛЬШОЙ геморрой.
 показать весь комментарий
 
А поменять марку на чертеже - БОЛЬШОЙ геморрой. - Брееехня.
 показать весь комментарий
 
Ладно, ок.

А вас не смущает что двигатель на той ступени для какой алюминий - тоже российский?
 показать весь комментарий
 
 
Звісно , що алюміній закуповують в РФії - де ж ще його закуповувати ?
Проблєма в іншому - сировину для виробництва алюмінію , в РФ , постачає Миколаєвський глиноземний завод , який й досі зхнаходиться у власності кацапського олігарха Дерипаски ... Тобто - в Україні виробляється сировина , для виробництва алюмінію , але сам алюміній Україна змушена купувати в РФ ...
 показать весь комментарий
 
 
Туреччина крупний експортер алюмінію ?
 показать весь комментарий
 
Который был порезан на металлолом и от которого уже скоро даже кирпичей не останется. Да и по правде сказать он совсем не гигантских мощностей был.
 показать весь комментарий
 
До Кріммнашя глинозем везуть.Морем.Незаконно.Перевантажують у морі,щоб не заходити у загарбані кацапами порти.
 показать весь комментарий
 
делов то, поменять конструкторскую документацию, если инжинер за пару секунд придумал танец твист, то по такому же принцы и конструкторов можно уговорить (инжинер придумал шестерни и между шестернями затянуло яички)
 показать весь комментарий
 
 
рядовая зрада , алюминий -он и в Африке алюминий , заказать можно и в США ,но на Южмаше предатели сидят
 показать весь комментарий
 
Удивительная страна. Агрессор захватил, причем официально часть территории, активно поддерживает и финансирует сепаратистов на Востоке, а мы как государство позволяем ему зарабытывать сотни миллардов долларов помощью ГТС и покупаем продукции на сотни миллионов долларов. А потом жалуемся по всему миру.......
 показать весь комментарий
 
 
ще рік тому порохофіли активно обстоювали наявність безвізу і економічних відносин з РФ , особливо любили повторювати про ТВЕЛи до АЕС , мовляв без РФії ми не обійдемось ...
 показать весь комментарий
 
Для всех евреев главное барыши и торговля.
 показать весь комментарий
 
негідників вистачає у будь якої нації ...
 показать весь комментарий
 
А ее и не было. И быть не могло. Когда страной правят трусы и торгаши еене бывает в принципе. Они все продают.....
 показать весь комментарий
 
Мало того, ще й вимагаємо щоб інші країни вводили санкціїї і не торгували з кацапами. Шизофренія.
 показать весь комментарий
 
 
Для нормальных да. Поэтому и имеем у власти зеленое недрозумение
 показать весь комментарий
 
Дур дом "Ромашка" - честное слово.

Значит покупать у РФ алюминий для изготовления ступени ракеты Antares - это плохо? А ничего что двигатель на этой ступени - российский РД -181? Походження матеріалу зазначене в конструкторській документації і не може бути змінене виробником, - "Південмаш" підтвердив закупівлю алюмінію в Росії - Цензор.НЕТ 1591
 показать весь комментарий
 
Это сырьё государство заказчик могло само предоставить украинской компании .... Походження матеріалу зазначене в конструкторській документації і не може бути змінене виробником, - "Південмаш" підтвердив закупівлю алюмінію в Росії - Цензор.НЕТ 70
 показать весь комментарий
 
Алюми́ниевые спла́вы - сплавы, основной массовой частью которых является алюминий. Самыми распространенными легирующими элементами в составе алюминиевых сплавов являются: медь, магний, марганец, кремний и цинк. Реже - цирконий, литий, бериллий, титан... Естественно . в зависимости от состава сплава меняются и свойства. Если в документацию заложен материал с определенными характеристиками , то это обоснованно и испытано . Только разработчики могут вносить изменения в документацию.
 показать весь комментарий
 
если зебилы примут закон, то любой сплав поменяет свои свойства.
 показать весь комментарий
 
КАКОЙ ЖЕ ТАКОЙ АЛЮМИНИЙ ПРОИЗВОДИТ ПА-РАША, КОТОРОГО НЕТ НИГДЕ В МИРЕ? ЮЖМАШ СЧИТАЕТ ВСЕХ ЗА ДИБИЛОВ? А ПОТОМ НОЮТ ЧТО ГОС-ВО НЕ СПОНСИРУЕТ КОСМИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ,ЗАЧЕМ ВАС ФИНАНСИРОВАТЬ ЕСЛИ ВЫ ПОСТАВЩИКА АЛЮМИНИЯ НЕ МОЖЕТЕ ПОМЕНЯТЬ!
 показать весь комментарий
 
 
Тот который указан на чертеже. Скажем Д16Т. США производит ПОЧТИ точный его аналог, но он называется "2024". А чтоб написать в чертеже вместо Д16Т - 2024, тебе придётся провести заново весь цикл испытаний и расчётов. А их ещё есть кому проводить? Ой не факт.
 показать весь комментарий
 
 
https://www.popmech.ru/technologies/6230-raketnye-metally-kak-zakalyalas-stal-i-drugie-metally/
дело именно в том "какой" или его химсостав и качество а в проектной документации все
расчёты базируются именно на мех.свойствах именно этого состава то есть перейдя на
какой нибудь аналог нужно перелопатить все расчёты
 показать весь комментарий
 
Виробництво свого ліміню завершила юзівська влада.
 показать весь комментарий
 
разворовывать алюминиевый комбинат в Запорожье начали еще при Кучме.
 показать весь комментарий
 
Якраз при Чучмі Зек єнакуєвський і був прем"єром.
 показать весь комментарий
 
А, что, кацапский алюминий какой то особенный...!?!? Ах, да, у него же валентность другая.., 30-ти сребренниковая !
 показать весь комментарий
 
Конструктор - видать, також шаражка, що під лубянською конторою.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх