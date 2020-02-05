 Происхождение материала указано в конструкторской документации и не может быть изменено производителем, - "Южмаш" подтвердил закупку алюминия в России

Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия, передает Цензор.НЕТ.
"Эта информация соответствует действительности. Корректно также предположение журналистов о цели закупки, а именно, что указанный алюминий должен быть использован для изготовления основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares. Дополнительно сообщаем, что количество поставщиков "Южмаша" учитывается сотнями. Они представляют десятки стран Европы и Азии, в том числе, и страны бывшего СССР, среди которых страны Балтии, Беларусь, Россия и другие", - сообщили на предприятии.
"Южмаш" заявляет, что "активно внедряет меры по диверсификации источников поставок, в том числе, в порядке импортозамещения продукцией отечественных производителей, вместе с тем, это не всегда возможно".
"Во многих случаях происхождение материала непосредственно отмечается в конструкторской и рабочей документации и не может быть изменено производителем самостоятельно. Именно такая ситуация имеет место в случае закупки, о которой идет речь. Впрочем, диверсификация возможна и в этом случае, но требует проведения большого объема дополнительных работ со стороны разработчика и, соответственно, немалых затрат со стороны заказчика. "Южмаш" не в состоянии влиять на этот процесс. Следует отметить, что международная и украинская политики санкций не распространяются на сотрудничество в сфере использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов", - добавили на предприятии.
Напомним, 26 января издание "Наші гроші" сообщило, что Южный машиностроительный завод заключил соглашение с российским ООО "Промышленное обеспечение "Альфа-Металл" о поставках алюминия на 110 млн рублей (42,9 миллиона гривен).
И к тому же, на таких предприятиях, очень много публики "а как же мы без россии жить будем".
не нужно другие критерии и показатели качества другая юридическая ответственность....
на изделия уникальные а не массового производства да ещё и с грифами секретно всё по
другому
брось ты свою гордыню,это обычный кацапизм.правда очень тяжело лечится
чи ти добре знаєш того лахтинського,якому мозок наполєвон окупував?
"Учасник "Голосу країни-10" із Китаю Сюй Юн Чуань, який розвернув до себе відразу три тренерські крісла, виконавши хіт українського гурту "Океан Ельзи", вразив мережу знанням української мови.
Так, на своїй сторінці у Facebook українка Ірина Козак-Кедич зазначила, що багато хто не може вивчити мову роками, а йому вдалося зробити це за два роки."
США сняли санкции с русала 29.01.2020
и чем отличается алюминий от газа или того же дизтоплива?
Указывают, что например, при создании такого то изделия, была использована такая то марка алюминия и источник.
_Абсолютно никчемная попытка прикрыться бумажкой!
С кацапами удобно, привычно, так зачем менять?
так , з ними , війна ж начебто ... хіба ні ?
Но вообще, за 2019 го экспорт в рашку из Украины, составил 37 млрд, а импорт из рашки в Украину 44 млрд.
PS
Хуже всего то, что большинство людей, банально даже не напрягаются и спокойно себе покупают товары из рашки, которых в наших супермаркетах, великое множество.
".... Вся зрелость и воля украинского гражданского общества не смогли сподвигнуть вора и государственного преступника Порошенко, и хорошего, но наивного парня Зеленского на создание действенного концепта обороны и стратегию по освобождению оккупированных земель. Таким образом, Украина сдалась перед повесткой распространения "русского мира", даже не вступив в серьёзную схватку.Источник: https://censor.net.ua/r3173616
А вас не смущает что двигатель на той ступени для какой алюминий - тоже российский?
Проблєма в іншому - сировину для виробництва алюмінію , в РФ , постачає Миколаєвський глиноземний завод , який й досі зхнаходиться у власності кацапського олігарха Дерипаски ... Тобто - в Україні виробляється сировина , для виробництва алюмінію , але сам алюміній Україна змушена купувати в РФ ...
Значит покупать у РФ алюминий для изготовления ступени ракеты Antares - это плохо? А ничего что двигатель на этой ступени - российский РД -181?
дело именно в том "какой" или его химсостав и качество а в проектной документации все
расчёты базируются именно на мех.свойствах именно этого состава то есть перейдя на
какой нибудь аналог нужно перелопатить все расчёты