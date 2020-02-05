 Комитет по вопросам свободы слова поддержал законопроект "О медиа"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба парламента.
"Это системный закон и он давно актуален, поскольку регулирует вопросы, которые до сих пор не были урегулированы, например онлайн- и интернет-медиа. В том числе, он расширяет полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, предоставляя возможность больше влиять на информационную политику государства и наказывать нарушителей. Также законопроект решает вопрос прозрачности медиа, поскольку предполагает раскрытие всех конечных бенефициаров", - сказала председатель подкомитета по вопросам права граждан на информацию Комитета по вопросам свободы слова и одна из авторов законопроекта Татьяна Цыба.
Отмечается, что во время заседания выразили свою позицию по законопроекту представители Национального союза журналистов Украины, Национальной ассоциации украинских медиа, Института массовой информации, Ассоциации правообладателей и поставщиков контента и т.д.
"В частности, прозвучала мысль, что принятие закона потребует внесения изменений в Конституцию Украины и ряда законов, которые используют термин "средства массовой информации", а не предлагаемый законопроектом – "медиа", - говорится в сообщении.
Кроме того, представители журналистских объединений выражали предостережение относительно возможных угроз свободе слова и цензуры в случае принятия законопроекта.
"По итогам обсуждения Комитет по вопросам свободы слова поддержал решение главного комитета рекомендовать Верховной Раде принять проект закона "О медиа" (№2693) в первом чтении, а альтернативный – отклонить", - сказано в сообщении.
Тайожний ?
А про альтернативний ні гу-гу. Отклонілі і всьо.
... В аннексированном Крыму замечен экс-министр образования Украины, бывший рыг Дмитрий Табачник, который находится в розыске за хищение госимущества в особо крупных размерах, а также в санкционных списках. Вся шваль слетается в Крым https://ru.krymr.com/a/news-krym-tabachnik-v-simferopole/30418421.html (фото).
В конце января в Киеве презентовали Всеукраинскую общественную организацию «Землячество - Родной Донбасс». Среди основателей - экс-заместитель главы Донецкой ОГА Борис Адамов, многократный чемпион Паралимпийских игр по плаванию, почетный гражданин Донецка и Славянска Виктор Смирнов, трое бывших народных депутатов - Татьяна Бахтеева, президент холдинга «Норд» Валентин Ландик и Валерий Коновалюк.
«Новостям Донбасса» стало известно, что 31 января бывший городской голова Донецка (занимал эту должность 9 лет - с сентября 1993 года по апрель 2002 года), «архитектор» Партии регионов и председатель Верховной Рады Украины (2012-2014 гг.) Владимир Рыбак, который сейчас проживает в Киеве, возглавил международную общественную организацию «Ассоциация Донеччина». В ближайшее время запланирована презентация их программы, которая, вполне вероятно, повторит многое из того о чем успели заявить в «Землячество - Родной Донбасс».
то ЦІ просто підло поголовно знищують НАРОД, відбираючи Землю, підприємства і ПРАВО на працю.И останнє- ЗАТКНУТЬ РОТ, а щоб не гавкали." Німі на панщину ідуть и діточок своїх ведут".
он подразумевает публичное рассмотрение дел состряпанных масмедиа (журналистами) вместо разборок и убийств журналистов втихую (Кучма-Гонгадзе, янукоич - ***)
Все претензии "обиженных" прессой будут рассматриваться в судах, а не в Таращанских лесах с отрезанием головы...
Куда катится страна . ? Ужасс .