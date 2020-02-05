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 Общество
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Все про:ВР (24358) законопроект (2325) медиа (75)

 Комитет по вопросам свободы слова поддержал законопроект "О медиа"

Комитет по вопросам свободы слова на заседании в среду, 5 февраля, рассмотрел проект закона "О медиа" (№2693) и рекомендовал Верховной Раде проголосовать за него в первом чтении.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Это системный закон и он давно актуален, поскольку регулирует вопросы, которые до сих пор не были урегулированы, например онлайн- и интернет-медиа. В том числе, он расширяет полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, предоставляя возможность больше влиять на информационную политику государства и наказывать нарушителей. Также законопроект решает вопрос прозрачности медиа, поскольку предполагает раскрытие всех конечных бенефициаров", - сказала председатель подкомитета по вопросам права граждан на информацию Комитета по вопросам свободы слова и одна из авторов законопроекта Татьяна Цыба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о медиа проработан, однако находится на стадии доработки, - Разумков

Отмечается, что во время заседания выразили свою позицию по законопроекту представители Национального союза журналистов Украины, Национальной ассоциации украинских медиа, Института массовой информации, Ассоциации правообладателей и поставщиков контента и т.д.

"В частности, прозвучала мысль, что принятие закона потребует внесения изменений в Конституцию Украины и ряда законов, которые используют термин "средства массовой информации", а не предлагаемый законопроектом – "медиа", - говорится в сообщении.

Кроме того, представители журналистских объединений выражали предостережение относительно возможных угроз свободе слова и цензуры в случае принятия законопроекта.

"По итогам обсуждения Комитет по вопросам свободы слова поддержал решение главного комитета рекомендовать Верховной Раде принять проект закона "О медиа" (№2693) в первом чтении, а альтернативный – отклонить", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект "О медиа" позволит Нацсовету по ТРВ регулировать не только телевидение и радио, но и другие медиа, - Ткаченко

Источник: https://censor.net.ua/n3174071
 
 
 Топ комментарии
 
Шо скажут журналюги, когда им наступят на коки?
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Если кто не вкурсе, то главой комитета по свободе слова является, неоднократно пижженный, некто шуфрич. Вам еще нужны какие-то доказательства, что этот загон ничего не имеет со свободой слова?!
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Комитет против свободы слова.
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Шо скажут журналюги, когда им наступят на коки?
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Они сейчас помалкивают и сопят в две дырочки и не на такое. Бужанского и Портнова с Дубинским забыли? А когда-то и на простое "дорогенька" нервно реагировали.
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Впершу чергу треба стати на коки журналюг із Г+Г, 112го та зику.
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На коки в реале будут наступать только неугодным.
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Ну что, теперь Зеленский закроет доступ на территории Украины за системную клевету к ютуб каналам всяких пропагандистов таких как Дубинский, Портнов, Шарий итд? Комитет по вопросам свободы слова поддержал законопроект "О медиа" - Цензор.НЕТ 4433 Или же он собирается закрывать доступ к ютуб канал Полтавы, Луганского итд?
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Девиз зеленой власти -- Своим все, врагам беспредел. Это закон как-раз из такой серии.
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Каналы полтавы и луганского нет смысла закрывать, потому что их почти никто не смотрит, более того - даже не знают кто это.
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Столько законов - и все бесполезные. По Фрейду - это и вроде есть чему - и не встает.
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"По итогам обсуждения Комитет по вопросам свободы слова поддержал решение главного комитета рекомендовать Верховной Раде принять проект закона "О медиа" (№2693) в первом чтении, а альтернативный - отклонить", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3174071»
А про альтернативний ні гу-гу. Отклонілі і всьо.
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полізли дріжджі з нужника...

... В аннексированном Крыму замечен экс-министр образования Украины, бывший рыг Дмитрий Табачник, который находится в розыске за хищение госимущества в особо крупных размерах, а также в санкционных списках. Вся шваль слетается в Крым https://ru.krymr.com/a/news-krym-tabachnik-v-simferopole/30418421.html (фото).

В конце января в Киеве презентовали Всеукраинскую общественную организацию «Землячество - Родной Донбасс». Среди основателей - экс-заместитель главы Донецкой ОГА Борис Адамов, многократный чемпион Паралимпийских игр по плаванию, почетный гражданин Донецка и Славянска Виктор Смирнов, трое бывших народных депутатов - Татьяна Бахтеева, президент холдинга «Норд» Валентин Ландик и Валерий Коновалюк.

«Новостям Донбасса» стало известно, что 31 января бывший городской голова Донецка (занимал эту должность 9 лет - с сентября 1993 года по апрель 2002 года), «архитектор» Партии регионов и председатель Верховной Рады Украины (2012-2014 гг.) Владимир Рыбак, который сейчас проживает в Киеве, возглавил международную общественную организацию «Ассоциация Донеччина». В ближайшее время запланирована презентация их программы, которая, вполне вероятно, повторит многое из того о чем успели заявить в «Землячество - Родной Донбасс».
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Скоро и зебилы побегут на рассею и в Крым Комитет по вопросам свободы слова поддержал законопроект "О медиа" - Цензор.НЕТ 7406
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Якщо «попередники» щільно лежали на КАЗНЕ, ресурсах і фінансових потоках, і вкинули НАРОД в злидні,
то ЦІ просто підло поголовно знищують НАРОД, відбираючи Землю, підприємства і ПРАВО на працю.И останнє- ЗАТКНУТЬ РОТ, а щоб не гавкали." Німі на панщину ідуть и діточок своїх ведут".
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Човочка все больше напоминает обоих папередников. Сначала Барыгу, а последнее время все больше Янека. Но, он видимо забыл, что Ростов в рашке один и он уже занят....
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Да, закон хороший :-
он подразумевает публичное рассмотрение дел состряпанных масмедиа (журналистами) вместо разборок и убийств журналистов втихую (Кучма-Гонгадзе, янукоич - ***)
Все претензии "обиженных" прессой будут рассматриваться в судах, а не в Таращанских лесах с отрезанием головы...
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Вумный, а сейчас что мешает обратится в суд?
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правильнее писать закон о цензуре,вообщем будет еще круче чем в рашке
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А теперь представьте какой хай был бы, если бы при Порохе такой закон протаскивали. Все журнашлюхи это слуги кацапов и наших олигархов, если хая нет знать зе их всех устраивает
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Анальфабети, в українській мові нема слова "проєкт".
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Бубочкин понос теперь называется турборежимом, плять!
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Если кто не вкурсе, то главой комитета по свободе слова является, неоднократно пижженный, некто шуфрич. Вам еще нужны какие-то доказательства, что этот загон ничего не имеет со свободой слова?!
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Ну если Шуфрич ( глава комитета ) , и его зам - Брагарь одобрили , значит "годный" проект . Комітет з питань свободи слова підтримав законопроєкт "Про медіа" - Цензор.НЕТ 896 .
Куда катится страна . ? Ужасс .
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Украинцы в кол-ве 73% избирателей пожинают плоды победы на выборах
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Да этим 73% баранам, как раз все похрен, им только пожрать и в зомбоящик уставиться.
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А зміни в Законі про мову там також передбачені?
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