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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киевская область (1857) Нацполиция (10854) правоохранительные органы (899) проституция (285)

 На Киевщине ликвидирован бордель, замаскированный под массажный салон, - Нацполиция. ФОТО

В Киевской области правоохранители остановили деятельность преступной группы, которая организовала предоставление сексуальных услуг за денежное вознаграждение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Киевщине ликвидирован бордель, замаскированный под массажный салон, - Нацполиция 01

Незаконный бизнес 31-летняя женщина организовала под вывеской массажного салона. Информация размещалась в сети Интернет - объявления об услугах эротического массажа. Также набирали молодых женщин для работы "массажистками", которые выезжали к клиентам в гостиницы, квартиры и сауны на территории Киевской области.

Установлено, что в массажном салоне ежедневно, согласно графику, который составлял организатор, дежурили до 9 проституток-массажисток. Их услуги стоили от 900 до 1 тысячи гривен в час.

На Киевщине ликвидирован бордель, замаскированный под массажный салон, - Нацполиция 02

Смотрите: Трое одесситов организовали бордель, чтобы грабить его посетителей, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Киевщине ликвидирован бордель, замаскированный под массажный салон, - Нацполиция 03

Организатор и пособники секс-бизнеса задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) и по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. 

Смотрите: В Киеве выявлена сеть борделей, замаскированных под массажные салоны, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3174069
 
 
 Топ комментарии
 
Да легализируйте уже ее, эту проституцию. Или хотя бы декриминализируйте.
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Армия мусоров на содержание которой тратится миллиарды гривень налогоплательщиков занимается не отловом насильников, убийц и террористов а пафосно фотографируются возле якобы пойманых проститутках, игровых автоматах и курильщиков конопли, которые давно нужно было легализировать. Еще за ето получают награды, премии, квартиры и новые звания. Порохосрань и зебилы вы сделали ето вместе.
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Зебильная полиция друга зебила браво На Киевщине ликвидирован бордель, замаскированный под массажный салон, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5177 Пока днровцы в Киеве спокойно гуляют по Киеву и стреляют по полицейским зебилы Авакова бордели накрывают На Киевщине ликвидирован бордель, замаскированный под массажный салон, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5177
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Зебильная полиция друга зебила браво На Киевщине ликвидирован бордель, замаскированный под массажный салон, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5177 Пока днровцы в Киеве спокойно гуляют по Киеву и стреляют по полицейским зебилы Авакова бордели накрывают На Киевщине ликвидирован бордель, замаскированный под массажный салон, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5177
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при чём в том же месте..... видимо для удобства а то шныряй по всемугороду бензина
дорогая нынче однако
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остановили деятельность преступной группы, которая организовала предоставление сексуальных услуг за денежное вознаграждение.

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позачиняють борделі,а потім дивуються чого манякі по ліфтах і парках дівчат гвалтують! На Київщині ліквідовано бордель, замаскований під масажний салон, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5182
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Да легализируйте уже ее, эту проституцию. Или хотя бы декриминализируйте.
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А чем тогда полиция будет заниматься? На Київщині ліквідовано бордель, замаскований під масажний салон, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8044
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Ёма ё, ещё одна точка приятной сферы услуг накрылась медным тазом. Не поделились что-ли, или "крыша" финансовые границы потеряла?
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Кому шо, а гомосекам везде видится АНАЛ.
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Армия мусоров на содержание которой тратится миллиарды гривень налогоплательщиков занимается не отловом насильников, убийц и террористов а пафосно фотографируются возле якобы пойманых проститутках, игровых автоматах и курильщиков конопли, которые давно нужно было легализировать. Еще за ето получают награды, премии, квартиры и новые звания. Порохосрань и зебилы вы сделали ето вместе.
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це було ще до пороха і зебілів.Тільки тоді не зачиняли бо борделі справно платили данину за кришування мусарнею. а ті ще й дівок трахали за рахунок закладу. На Київщині ліквідовано бордель, замаскований під масажний салон, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6654
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Продай мне того бинокля в который ты видел честных девушек
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красоту у девок забирать низззя а то скотоложество повальное начнётся
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SEX HOPE заказали 100%, искусственные вагины никто не покупает.
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и куда же теперь за клубничкой озабоченному пенсионеру податься?
К НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИЦИИ ?
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((((( к дочурке ))))
пенсионеры тинейджерок *********...
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СВАБОДУ СЄКСУ!!! ЛЄГАЛіЗАЦіЯ СЕКСУСЛУГ!!! ХВАТіТ КОШМАРіТЬ ДЄВОК!!! ПУСТЬ ПЛАТЯТ НАЛОГі і ДЄЛАЮТ ЛЮДЯМ ДОБРО!!!
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Я вот тоже не понимаю, мусора полуголых пид@расов водят среди белого дня центральными улицами Киева призывая вступать всех в их ряды а здесь какой то подвал с девками и резиновыми макогонами накрыли. Етот мир дебилов и маразматиков заслуживает чтобы его не только коронавирус поглотил
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притиснения секс меншинств и сокращение рабочих мест..... ну поедут наташами в Турцию
или панидляпердоляния в Польшу
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или просто у нах анал - табу ??? вот же..... переборчевые.......
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Геройский подвиг нац.полиции.А предмет борьбы какой сладенький!!! Это ж не реальные бандюки с автоматами и гранатами.Тут и секс шаровый обломиться может! Вернее не может,а постоянно присутствует.Интересно вот что:парады ********** можно,а вот сексуальные услуги-Боже сохрани!
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Почему копы не по форме одеты? Для борьбы с ветряными мельницами на голове нужно иметь медный таз.
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Кива дрочит посреди зала ВР где полно людей и камеры ето транслируют на весь мир. Только почему то его никто не задерживает
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За що його затримувати? Немає закону який прямо забороняє дрочити у ВР. От як приймуть то тоді ківу можна притягнути до відповідальності.Тим паче що він в штани дрочив не демонструючи свої статеві органи привселюдно.За це вроді теж якась стаття є.А так що з ківи візьмеш.В нього навіть справка є що воно хворе на усю голову. В опзж майже усі такі. На Київщині ліквідовано бордель, замаскований під масажний салон, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9658
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- Ким ви працюєте?
- Сплю за гроші.
- Ви проститутка?
- Ні, сторож. )))
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900 до 1 тысячи гривен в час. - скудненько как-то)))
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а ликвидировать бордель замаскированный под дбр, слабо? там уже и бандерша стопроцентно своя!
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И шо это за говно-фото? По делу шо конкретно?
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был депутатом клиентом, стал мужем...помассировала ступни, получила парламентский комитет по надзору за надзором....
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