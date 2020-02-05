 За фигуранта "дела завода "Краян", экс-нардепа Дубового внесли 15,8 миллиона залога, - пресс-секретарь ВАКС Чемерис

Об этом 5 февраля сообщила корреспонденту Укринформа пресс-секретарь ВАКС Алеся Чемерис, передает Цензор.НЕТ.

"Решение суда о внесении залога за подсудимого по делу одесского завода "Краян" в размере 15 миллионов 765 тысяч гривен выполнено", - сказала Чемерис.

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Пресс-секретарь суда отказалась назвать лицо, внесшее многомиллионный залог.

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины избрал 31 января меру пресечения в виде залога в размере 15,8 миллиона гривен подозреваемому в деле одесского завода "Краян" - бывшему народному депутату Александру Дубовому, которому инкриминируют участие в афере с продажей админздания предприятия.