 Обвиняемому в подготовке теракта в Крыму активисту Приходько инкриминируют еще и подготовку поджога генконсульства РФ в Украине, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Назим Шейхмамбетов.
"В материалах, которое следствие предоставило в суд для обоснования ходатайства о продлении стражи (в среду Приходько продлили арест на два месяца, до 10 апреля - ИФ), мы обнаружили, что наряду с предыдущими обвинениями появилось еще одно: Олег Аркадьевич якобы планировал летом 2019 года поджечь здание генерального консульства Российской Федерации, расположенного во Львове", - сказал Шейхмамбетов в среду.
Подробности адвокат не знает. "Нас еще не ознакомили", - сказал он.
Новый эпизод по статье 205 УК России (подготовка террористического акта), по которой уже проходит Приходько, "утяжеляет" дело. "У судьи будет возможность дать больше срок, чем было чревато (ранее - ИФ)", - считает адвокат.
Напомним, 10 октября оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца. 26 декабря оккупационный "суд" в Крыму оставил под стражей до февраля украинского активиста Приходько.
8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.
В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.