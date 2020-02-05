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 Политика Украины
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Все про:автономия (115) Крым (22333) крымские татары (2243) Кориневич Антон (30)

 Вопрос создания крымскотатарской автономии требует публичного дискурса и общения с крымчанами, - Кориневич

Вопрос создания национально-территориальной автономии крымских татар в составе Украины необходимо вынести на публичное обсуждение.

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в интервью "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"Я лично считаю крымскотатарский коренной народ одним из ключевых факторов и одной из ключевых групп, на которую государство Украина может полагаться, когда мы говорим о реинтеграции Крыма. То есть, когда мы говорим о тех группах, которые поддерживают Украину как государство, поддерживают возвращение контроля Украины над Крымом - крымскотатарский народ, безусловно, здесь № 1", - заявил постпред президента в АРК.

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По его словам, есть три инициативы, которые нуждаются в дискуссии.

"Я говорил, что этот вопрос стоит публичной дискуссии и дискурса. Считаю, что это важно, потому что есть три инициативы: о коренных народах, о статусе крымскотатарского народа и о внесении изменений в Конституцию относительно автономии. Мы знаем, что есть подход и желание, чтобы эти три законопроекта были приняты одновременно. Возможно, стоит обдумать другой подход, когда, например, мы введем настоящую полноценную формулу коренного народа - и это будет первый законопроект как пробный, посмотреть, как оно дальше пойдет", - отметил Кориневич.

Он также сообщил о готовности работать по автономии с крымско-татарскими представительными органами и органами государственной власти.

"Но этот вопрос требует публичного дискурса и общения с крымчанами об этом. Я часто об этом говорю, когда речь идет и о Крыме, и о Донбассе, ведь мы работаем в рабочей группе по реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы то, что придумают и напишут в Киеве, не было воспринято теми людьми, которые являются реципиентами. Поэтому я за то, чтобы двигаться в этом направлении, обсуждать этот вопрос, но чтобы включать в эти дискуссии общественность здесь, органы государственной власти здесь и людей, проживающих на временно оккупированной территории", - подчеркнул чиновник.

Также читайте: Вопрос крымскотатарской автономии нужно вынести на более широкий дискурс, - постпред президента в АРК Кориневич

Источник: https://censor.net.ua/n3174064
 
 
 Топ комментарии
 
Когда чиновнику задают конкретный вопрос, а он в нем не хера не понимает, то ответ будет что нужна публичная дискуссия и дискурс. Да и ещё много много лишних слов.
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А с народом Украины подискутировать не хотите?
Повторять опять ошибку с автономией, которая стоила нам войны и тысяч жизней?!!!!!
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К чёрту автономии, особые статусы и прочие города отдельного подчинения. Унитарная страна, все равны, точка.
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Кориневич, иди на путена!
Крым будет районом Херсонской области
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Вопрос создания крымскотатарской автономии требует публичного дискурса и общения с крымчанами, - Кориневич - Цензор.НЕТ 7621
интересно кто этот парень по национальности
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Когда чиновнику задают конкретный вопрос, а он в нем не хера не понимает, то ответ будет что нужна публичная дискуссия и дискурс. Да и ещё много много лишних слов.
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А с народом Украины подискутировать не хотите?
Повторять опять ошибку с автономией, которая стоила нам войны и тысяч жизней?!!!!!
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кримськотатарська автономія тільки в Криму!
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Россияне Дань в Крым носили , - затем в Отместку распорошили по всему Союзу.Хотят возрождения , От кого Зависит , как не от Них. Если на полусогнутых , то и ничего и не Выйдет.
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Яка автономія? Вже одного разу на автономились що тепер пуйла не випреш.Тільки Кримська область у складі України і ніякої автономії.
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Хочешь нифуя не делать - проведи совещание. Или дискуссию.
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На чому базуються оптимістичні прогнози з реінтеграції Кириму..? Помпео усім чітко сказав - забудьте..(
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К чёрту автономии, особые статусы и прочие города отдельного подчинения. Унитарная страна, все равны, точка.
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Он Конституцию Украины читал - этот балбес?
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Крымские татары получат настоящую и максимально полную автономию, если единолично отвоюют у ***** Крым.
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Поражает, что некоторые мои сограждане-украинцы, на себе испытывающие несправедливость со стороны Московии, отказывают в праве иметь автономию коренному народу Крыма. Это их право - иметь автономию на своей земле. Даже когда рассказывают о конституции Пилипа Орлика, умалчивают, где и у кого тот нашел пристанище...
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С нашей ментальностью не может быть никаких автономий. Дай одному - захотят все!
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Киримли мають право на свою землю! Але я хочу українську Україну! Тому краще зразу окреслити майбутні форми добросусідського співіснування після повернення Криму
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...этот щенок уже столько за 2 дня натявкал, что пора работу полегче себе уже подыскивать у ... Вопрос создания крымскотатарской автономии требует публичного дискурса и общения с крымчанами, - Кориневич - Цензор.НЕТ 2447..
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Кримським татарам бєзраніци де жити - в Україні чи в московії. Їм головне - жити і множитись в Криму!!!
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так шо реінтеграція в Україну їх не хвилює. Для них важливо зберегти націю, культуру, мову, традиції, територію приумножити
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Це питання повинно бути вирішуватись тільки на все Українському референдумі.Україна унітарна держава і ніяких автономій не повинно бути. Питання створення кримськотатарської автономії вимагає публічного дискурсу та спілкування з кримчанами, - Кориневич - Цензор.НЕТ 2587
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