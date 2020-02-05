EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия
  1162  2
Все про:авиакатастрофа (1281) Стамбул (168) Турция (2209)

 Среди пострадавших при аварии самолета в аэропорту Стамбула украинцев нет, - консул

Граждан Украины нет среди пострадавших в аварии самолета авиакомпании Pegasus, произошедшей 5 февраля в стамбульском аэропорту "Сабиха Гьокчен".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Тwitter сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

"Согласно информации Управления гражданской авиации Турции среди пассажиров самолета Fly Pegasus (Boeing 737-800), выполнявший рейс по маршруту Измир-Стамбул, граждан Украины среди пострадавших нет", - написал дипломат.

Как известно, 5 февраля в стамбульском аэропорту "Сабиха Гьокчен" произошла авария самолета авиакомпании Pegasus, который выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и разломился на части.

По предварительной версии, причиной аварии могли стать неудовлетворительные погодные условия - дождь и плохая видимость. По другой версии самолет оказался за пределами взлетно-посадочной полосы в результате жесткой посадки.

Источник: https://censor.net.ua/n3174063
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ото люди натерпілися! Добре, що загиблих немає. Уявляю, що вони думали в ці хвилини! І ворогу такого... Хоча.... От би у путлера так викотився! Може б здохло те ботоксне непорозуміння від страху за свою дупу Среди пострадавших при аварии самолета в аэропорту Стамбула украинцев нет, - консул - Цензор.НЕТ 1479
 показать весь комментарий
 
Добре що посадка, а не взлёт с полными баками
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх