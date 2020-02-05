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Все про:Forbes (67) киберпреступление (525) Россия (74901) хакер (771)

 Россия испытывает в Украине новое кибероружие, которое после может применить в странах Запада, - Forbes

Украина стала испытательной площадкой для российских кибератак. В частности, это касается действий российской группы кибернетической угрозы Gameredon.

Об этом говорит глава компании SentinelLabs Виталий Кремез, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.

"Мы с высокой уверенностью оцениваем, что российские пристрелки и подход в Украине - это подготовка, которую применят к другим целям, связанным с правительством России", - отметил украинский эксперт.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

В отчете SentinelLabs говорится, что Gameredon ударила по 5 тысячам "уникальных" объектов в Украине. Хакеры используют модифицированную вредоносную программу для операционной системы Windows. По мнению экспертов, это был "подготовительный этап" для полномасштабной атаки. Вредоносная программа разработана для сбора и завладения данными, поиска инструкций для сервера дистанционного управления и контроля.

Россия - мастер гибридной войны, ее подход нацелен не только против Украины, а против стран, расположенных значительно дальше на запад.

Российская группа Gameredon начала активную деятельность с 2013 года. Она развивала свои тактики, техники и процедуры для настройки своего вредоносного программного обеспечения и в конечном итоге сильно расширила масштабы своих операций. SentinelLabs предупреждает, что Gameredon "ввела новые компоненты, которые представляют собой наступательную силу". И их, по мнению Кремеза, применят против других военных и правоохранительных целей, преследуемых российским правительством.

Также читайте: СБУ в 2019 году нейтрализовала почти 500 кибератак на госорганы

Источник: https://censor.net.ua/n3174061
 
 
 Топ комментарии
 
кібєртєрорісти под егідой кримля
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Так переходите с винды на Мак Ос.
И пускай кацапы удавятся.
Россия испытывает на Украине новое кибероружие, которое после может применить в странах Запада, - Forbes - Цензор.НЕТ 2543
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кібєртєрорісти под егідой кримля
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Так переходите с винды на Мак Ос.
И пускай кацапы удавятся.

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гей, задрипаний москаль!
забувай про свій паскаль!
В Україні вже усі
програмують лиш на С
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Репозитории обновления компроментируются, что на маках, что на линухе.
Сам сталкивался с левыми дистрибутивами и репозитариями красной шапки.
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Если не считать проблем с паразитами Avast и Mackeeper (установил по глупости и незнанию) я никогда сторонних приложений у себя не находил.
Периодически очищаю кэш и пока все ок.
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Компроментируются само ядро операционной системы, при этом контрольные суммы пакетов совпадают.
В результате программы ядра исполняют не совсем те коды, которые должны бы..
А разные сторонние приложения - это уже вторично.
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Я не настолько в этом разбираюсь, что бы понять суть.
Поэтому, верю на слово.

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Если на пальцах, это выглядит так.
Вам предлагается скачать оригинальный образ нужной операционной системы с сайта производителя, пусть это хоть винда.
И вот, программа скачивания обращается к депозитариям Майкрософт и определяет с какого именно сервера скачивание произойдет на максимальной скорости.
Один и тот же образ реально может находиться на сотне разных серверов и майкрософт не всегда в состоянии контролировать подлинность образа на каждом из сайтов.
И тут оказывается, что максимальную скорость скачивания в Украине постоянно даёт сервер, физически расположенный в Австрии, на котором содержится дистрибутив препарированный ФСБ.
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Большое спасибо за разъяснение.
Картина выглядит не очень утешительно.
Но одно меня утешает: все что кацацапы когда либо создавали, делалось всегда через задницу.

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Програма загрузчик при зверненні до репозиторія(сервера) перевірить hash образа і порівняє його з тим, що зберігаґ вона і якщо не було компрометації сайта мелкософта і не змінений сам "даунлоадер" мелко-м'ягких то вона не допустить загрузки, якщо хеши не співпадуть. А ось, якщо завантажити "оригінальний" образ з якогось варезника, або торрента, а потім ще й активувати ліцензію якимсь КМСом то підхопити заразу від фсб можна з дуже високою вірогідністю.
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Если и внедрить инжект в ядро для перехвата системных вызовов/АРІ в linux/wind. то контрольные суммы измененного установочного образа никак не могут совпасть с оригиналом. То, что в линукс встречаеться когда разрабы используют зараженную опенсорсную либу в винде практически невозможно изза закрытости системы.
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Атаки на сайт 95 квартала, зелебобика уже были?
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Если и были, то это по принципу: кого люблю, того и ..бу.
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Зеленский проходит стадию испытаний?
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А Порошенко, виходить, не пройшов? Чи навпаки - російсько-терорістічєскі кулзацкери, ховаючись під егідою, суттєво вплинули на результати чесних-прозорих-демократичних?
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ага! то козака-нациста з сайту фСБУ(о) ці гаймери прибрали?
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Россия испытывает на Украине новое кибероружие - Зембирование
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"Президент Украины Зеленский присоединился к 4,4 млн владельцев современных ID-карточек. Он стал первым, кто воспользовался новым сервисом МВД - получил Квалифицированную электронную подпись на чип ID. С сегодняшнего дня КЭП может получить каждый владелец ID... Ну да,СОВРЕМЕННО И НЕ БЕЗОПАСНО Россия испытывает на Украине новое кибероружие, которое после может применить в странах Запада, - Forbes - Цензор.НЕТ 5036 Источник: https://censor.net.ua/n3173918
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Найбільша пропаганда московитів йде через екран телевізора,інтернет канали і проплачених блогерів.А потім вже хакерські атаки і шкідливе пз.
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« ..американская компания по компьютерной безопасности Stealthcare заявила, что кибератаки были совершены Carbanak и Gamaredon Group, двумя хакерскими организациями, которые, как полагают, спонсируются российскими спецслужбами. ...В ноябре 2018 очередная атака угрожала сервисным портам компьютерных серверов, принадлежащих украинским государственным органам, всего за несколько дней до кризиса в Керченском проливе. По словам компании Stealthcare, эти две атаки предоставили хакерам информацию, которая была бы очень важна при планировании ноябрьского военно-морского кризиса 25. Компания добавила, что «нет никаких сомнений в том, что нападения были разведкой Кремля для планирования кризиса в Керченском проливе».
«Караул!!!! Порошенко послав моряків на загибіль, щоб відмінити вибори !!! »
Пам'ятаєте?
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кацап, ЙАДУ ВЫПЕЙ ИЛИ СМОЛЫ ГОРЯЧЕЙ! Росія випробовує в Україні нову кіберзброю, яку пізніше може застосувати в країнах Заходу, - Forbes - Цензор.НЕТ 6957
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В Украине собираются закрывать туберкулезные диспансеры, инфекцинные психиатрические больницы.
Эта вся "армия" выйдет на улицы.

Армия больных с открытыми резистентными формами, с инфекциями, общественно опасных невменяемых людей, от тех которые не могут себя обслуживать и безопасно использовать газовые плиты и спички до общественно опасных невменяемых, а с алкоголиками и наркоманами с глюками полиция разбираться будет, как и с больными шизофренией?...

Журналисты молчат...

Мы понятия не имеем, что такое внутренняя национальная безопасность, что такое продовольственная безопасность (сдача земли).

С таким положением дел Украина под угрозой, даже без внешних врагов.

Какая кибер безопасность и какая держава в смартфоне?
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этот шабаш и мракобесие накаркал нам конченный нарик М.Бугаков в "Мастер и Маргарита"
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Он жил при этом мракобесии, с тех пор ничего не изменилось. Швондеры при власти с рукой положенной на сердце продают страну, а талантливых людей гнобят и умножают на ноль, объединившись против них, об этом и писал Булгаков. Серая злая беспринципная посредственность уничтожает талантов и все вокруг себя, видя только собственный карман.
И Булгаков украинец, он гений независимо от его пристрастия к наркоте. Не нужно недооценивать таланты.
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а при каком мракобесии жили Гойя, Микель-Анджело и Леонардо-да-Винчи ??? оно сильно
отличалось ???
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Ну насколько я знаю творчество Гойи он отображал как раз окружающую его действительность в полной мере. Задача художника/писателя -творческого человека, не только показать прекрасное, но и высмеивать пороки и действительность иначе не бывать изменениям.

Ну и на счёт мракобесия, раньше людей в виде казни и в металлическом быке запечь могли заживо, но это ни коим образом не оправдывает мракобесия сегодняшнего, мы развиваемся, а не стоим на месте, то что приемлемо было тогда не приемлемо сейчас.

Раньше среди знати были браки среди родственников, но это не значит, что любой дурак как швондер, теперь и сегодня делать, то же что и тогда и что это должно считаться нормальным.
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мадам у меня нехорошие подозрения шо вы политэкономию и максисько-левинскую хфилосо
фию в совковузе знали на 5............. просто обороты и штампы занакомые до боли........ ещё
раз просю пардона обидеть не хотел.....
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Какое отношение имеют явно швондеры при власти к марксизму и ленинизму (меня тогда ещё не было когда его в вузах изучали)? То что в творчестве писателя высмеяно это и те кто ими являются презирают его за это?

Штампами мыслят те кто говорят, "все хорошо прекрасная маркиза"...
Мы положим руку на сердце скажем красивые слова и фразы, а то, что в грязных сапогах по чистому ковру, то что это не развитие, то что ничего не построено это все пережиток совка... Вот главный штамп, когда люди требуют развития и нормальных вещей (на западе именно на талантах, а не на швондерах делают миллиарды), то мы вспомним социализм и будем сжигать людей на костре за это.

Причем здесь одно к другому...

Кстати, капричос гойи "ты которому не в моготу" может тоже по вашему имеет отношение к марксизму?))))
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Это начала ещё ваша Супрун, с тем что больных резистентными формами нужно лечить амбулаторно и что люди с психическими отклонениями не нуждаются в помощи.

И что больные корью в эпидемию кори должны сидеть в общей очереди к семейному.

Это гос преступление не зависимо от того, кто за что проголосовал.

Начали те продолжают эти.
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Ага.
Зеленский ето ставленнік Порошенко.
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тоже есть подозрения что принял участие в этом "проекте" но думаю что не на прямую
а его уболтали типа если боишся давай лоха впихнём а ты пока постой в сторонке......
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бэзан******....... ******..... *******...... ну люблю я подозревать жаль судьбина следаком не сделала
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Коли розшукували Чікатіло, слідаки піймали аж 28 чікатіл. Кого «к висшей мєрє», кому на зоні вкоротили віку...
Може й краще що судьба тебе не сдєлала слєдаком?
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Где брехня? Почитайте страницы Глузмана и Ольги Голубовской об этом сейчас все врачи говорят.
Черновицкая облачная рада закрывает детский санаторий для борьбы с туберкулёзом, в Павлограде УЖЕ закрывают больницы в Запорожье....

Если вы не интересуетесь это не значит, что это брехня.
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А шо не зрада? Как хорошо пусть инфекция разносится, а общественно опасные психически больные гуляют возле лет садов и школ.

Держава в смартфоне....
Вы дурак?
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катастрофа, караул.
Нет, я очень умный.
Вы дурак?
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Что там с «Доктором Комаровскім»? Говорят решил устроіть чєс по Россіі?
К нему у Вас іноє отношеніє, чем к Супрун.
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Нет не иное, такое же.
Понятия не имею, что с ним.
Я за ним не слежу.

Меня волнует другое. И не надо переводить стрелки с одного на другого. Нужно думать, что делать, а никто не хочет.
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Думать надо било 21.04.2019 на ізбіратєльних участках.
А сєйчас можетє расслабіться і смотрєть «Сватов».
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Во-первых я не голосовала за зелю, и всех здесь агитировала почитать его программу и не голосовать за него.
Во-вторых люди проголосовали не за него, а против Петра, хотя и один и другой по сути одно и то же.

А в-третьих когда приходишь в магазин, а все масло суррогат, то выбрать настоящее не возможно, выбора не было.

Была возможность только смягчить удар, меньшее зло...
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А чим Порошенко був для Вас «бОльшим злом»? Тільки Ви викладуйте не одразу все-все жужмом, а поступово, степ бай степ...по Одному, ну, наприклад: « потому, что он убіл своєго брата », або у Вас є щось більш суттєве на Порошенка...
Нумо, спробуйте.
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была программа ??? вы не перепутали ??? кроме как по весне сажать нипоню..... линканите
ссылочку на "программу" биттэ............
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Я не храню ссылок, а искать мне д
Лень, на официальном сайте было продажа земли, уляна хорошая декларирование всех кроме себя.

Ну да полноценной программой это не назвать, но почитав и подумав, можно было предсказать результат.
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https://akzent.zp.ua/v-zaporozhe-zakroyut-75-tubdispanserov/

http://dv-gazeta.info/dneprnews/v-pavlograde-zakryili-tubdispanser-bolnyim-tuberkulezom-predlagayut-ehat-v-dnepr.html

https://sobitie.com.ua/novosti/kamenskoy-tubdispanser-pod-ugrozoy-zakrytiya

Запорожье Павлоград Каменское

Закрытие тубдиспансеров уже.
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Ну ето ж мєньшее зло, чем Порошенко?
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А что делал порох, именно Супрун сказала, что диспансеры не нужны, а эти продолжают политику. Это одно и то же.
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Через вашого Зе та «аби не Порох» незабаром України не буде, а ви про якісь диспансери. На Цензорі ніхто диспансери на зачиняє, заспокойтеся та не робіть землетрус.
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А можна ПРУФ, гдє СУПРУН сказала, что в Украине закроют противотуберкулезные амбулатории?
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Она говорила, что больных туберкулёзом нужно лечить амбулаторно Гугл в помощь, это вполне было официально.
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https://zik.ua/ru/news/2018/03/22/v_mynzdrave_pereydut_na_ambulatornoe_lechenye_tuberkuleza_1290795 первый попавшийся источник.
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А цікаво, в США, Європі є такі заклади?
Тут взалі ось: https://focus.ua/ukraine/415360-tuberkulez-v-domashnix-usloviyax-pomozhet-li-ambulatornoe-lechenie-spravitsya-s-epidemiej
«Около 50% украинцев являются носителями туберкулеза, у каждого десятого носителя инфекция рано или поздно перейдет в активную фазу. Но паниковать из-за этого не стоит, уверяют эксперты. Ведь с 2019 года в стране внедряется новая "амбулаторная" модель лечения. Как она будет работать, разбирался Фокус
"Твоя задача - лежать на желтом больничном постельном белье, смотреть в серый потолок и выздоравливать. Душ по расписанию и не каждый день", - вспоминает Ярослава Бондаренко. У девушки обнаружилась незаразная форма туберкулеза, однако ей пришлось несколько месяцев провести в стационаре с другими пациентами. »
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Пачушь, палочка коха у всех разная, т.е чувствительная к разным лекарствам
Есть больные с резистентными формами это значит, они нечувствительны К ЛЮБОМУ ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ ЛЕЧЕНИЯ, ЭТО СМЕРТНИКИ.

И правильно, нужно лечить их среди лиц с ослабленным иммунитетом.

В больницах они должны лежать в отдельных боксах, чтобы избегать перекрестного заражения, т.е у одного инфекция чувствительна к одному лекарству у другого к другому, они в трескаются и получают резистентный тубик. У нас этого нет, поэтому растет заболеваемость именно резистентным тубиком, давайте же их отпустим в свободное плавание.

Напомню, что в амбулатории будут в очереди старые люди больные, лица с ослабленным иммунитетом.

В ЕС и США эпидемия туберкулёза?

Кроме всего, я как-то смотрела на иситв передачу как лечат тубик в Германии, там на всю Германию 3 больных, каждый больной в отдельном боксе, отделение закрыто на ключ и врач и персонал туда заходят в "скафандре".

А у нас ЭПИДЕМИЯ заражаются и врачи, которым памятник поставить нужно за то, что они там работают за эти деньги.
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*извиняюсь с телефона пишу он правит как хочет больные пересекаются и получают формы резистентные ко всему, именно у нас, в 21 веке.
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Твоя задача не лежать в больнице, а разносить инфекцию".

Нужно и больных корью, паротитом, дифтерией отпускать.

Чё китайцы изолируют своих больных? Не из-за общественной опасности, не?
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Ну, пишут, что туда суют больних с разнимі формамі туберкулеза. По суті ето рассадники туберкулеза.
Надо просто разобраться. Я, например, не медик, и не фтизиатр, тем более
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На сторінці Одним Голубовской, известный врач инфекционист в Киеве, в фб и у Глузмана и у Влащенко в споре с Радуцким это упоминалось, практически никто об этом не пишет, а там именно врачи обсуждают...

Это страшнее чем коронавирус, но везде молчокю
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И ещё:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2433961393519959&id=100007183659352&fs=0&focus_composer=0
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Сам ты глупая тетка.

Норамльный мужчина, не станет тыкать и обращаться с девушкой без уважения, нормальный человек общается со всеми адекватно и аргументировано. Когда нечего сказать боты переходят к хамству.

Вменяемого адекватного человека волнуют такие вопросы и он не будет называть глупым человека, который их поднимает

Умные закрывают туб диспансеры в стране с эпидемией...
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https://akzent.zp.ua/v-zaporozhe-zakroyut-75-tubdispanserov/

http://dv-gazeta.info/dneprnews/v-pavlograde-zakryili-tubdispanser-bolnyim-tuberkulezom-predlagayut-ehat-v-dnepr.html

https://sobitie.com.ua/novosti/kamenskoy-tubdispanser-pod-ugrozoy-zakrytiya

Запорожье Павлоград Каменское

Закрытие тубдиспансеров уже.
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на территории Украины или НАукраине..... ??????????? цензор вы тоже нас тестируете на мало
росийскость ????????
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Ну ту имеется ввиду на Украине как государстве а не территории, внутри в Украине, а так да, есть у них любитель писать на Украине как о событиях внутри страны
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За Порошенка, так.
А от зараз, как би нє мєняєт орієнтацію...
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И что они могут собрать, кроме личной коллекции порнографии Яременка? Или кулинарной книге рецептов шаурмы и приёмов нетрадиционной игры на рояле? Технику езды на самокате? Фейк это.
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Окрім безграмотних тупорилих тролів у них нічого більше нема. Досить нас лякати цим кацапським лайном. Ми вже втомились «боятись».
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Весь Мир Созидает , только россия разрушает. Даже песни патриотические начинаются . Весь Мир Мы разрушим , а Затем.....а затем ка и всегда в одном Месте
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Да, рашка использует гибридное оружие и, в результате, ни один чиновник- коррупционер , до сих пор, не сидит.. Росія випробовує в Україні нову кіберзброю, яку пізніше може застосувати в країнах Заходу, - Forbes - Цензор.НЕТ 7270
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теперь понятно,почему в последнее время Киевстар часто глючит
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Ничто не спасет РФ, последняя империя, все предначертано.
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РФ могла бы властвовать используя пряник вместо кнута. Мир меняется, РФ нет и слава Богу. Вавилон-2 падёт и уйдет на свалку истории.
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Путлер со своими войнами УСТАРЕЛ. Зачем воевать физически, когда можно всё купить?К тому же через год-два ядерное оружие станет БЕССМЫСЛЕННЫМ, потому, что войны перейдут в стадию информационных, виртуальных. И первыми под удар попадут ФИНАНСОВЫЕ системы в слабых странах. Затем ЭЛЕКТРОННЫМ путем будут захватываться ресурсы и земли ( как это уже сегодня через реестры захватывается недвижимость). Тогда каждое Государство, для защиты своей информации и электронных систем, будет в десятки раз больше ТРАТИТЬ средств, чем на ядерное вооружение.
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Так проект безмозглый президент-наркоман в воюющей стране - разве это не результат работы кибероружия кацапов?!
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Супер новые нанокоровьи лепешки???? А больше они ничего не могут...
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