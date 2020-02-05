 Россия испытывает в Украине новое кибероружие, которое после может применить в странах Запада, - Forbes

Об этом говорит глава компании SentinelLabs Виталий Кремез, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.
"Мы с высокой уверенностью оцениваем, что российские пристрелки и подход в Украине - это подготовка, которую применят к другим целям, связанным с правительством России", - отметил украинский эксперт.
В отчете SentinelLabs говорится, что Gameredon ударила по 5 тысячам "уникальных" объектов в Украине. Хакеры используют модифицированную вредоносную программу для операционной системы Windows. По мнению экспертов, это был "подготовительный этап" для полномасштабной атаки. Вредоносная программа разработана для сбора и завладения данными, поиска инструкций для сервера дистанционного управления и контроля.
Россия - мастер гибридной войны, ее подход нацелен не только против Украины, а против стран, расположенных значительно дальше на запад.
Российская группа Gameredon начала активную деятельность с 2013 года. Она развивала свои тактики, техники и процедуры для настройки своего вредоносного программного обеспечения и в конечном итоге сильно расширила масштабы своих операций. SentinelLabs предупреждает, что Gameredon "ввела новые компоненты, которые представляют собой наступательную силу". И их, по мнению Кремеза, применят против других военных и правоохранительных целей, преследуемых российским правительством.
И пускай кацапы удавятся.
забувай про свій паскаль!
В Україні вже усі
програмують лиш на С
Сам сталкивался с левыми дистрибутивами и репозитариями красной шапки.
Периодически очищаю кэш и пока все ок.
В результате программы ядра исполняют не совсем те коды, которые должны бы..
А разные сторонние приложения - это уже вторично.
Поэтому, верю на слово.
Вам предлагается скачать оригинальный образ нужной операционной системы с сайта производителя, пусть это хоть винда.
И вот, программа скачивания обращается к депозитариям Майкрософт и определяет с какого именно сервера скачивание произойдет на максимальной скорости.
Один и тот же образ реально может находиться на сотне разных серверов и майкрософт не всегда в состоянии контролировать подлинность образа на каждом из сайтов.
И тут оказывается, что максимальную скорость скачивания в Украине постоянно даёт сервер, физически расположенный в Австрии, на котором содержится дистрибутив препарированный ФСБ.
Картина выглядит не очень утешительно.
Но одно меня утешает: все что кацацапы когда либо создавали, делалось всегда через задницу.
Это элементарно обходят.
«Караул!!!! Порошенко послав моряків на загибіль, щоб відмінити вибори !!! »
Пам'ятаєте?
Эта вся "армия" выйдет на улицы.
Армия больных с открытыми резистентными формами, с инфекциями, общественно опасных невменяемых людей, от тех которые не могут себя обслуживать и безопасно использовать газовые плиты и спички до общественно опасных невменяемых, а с алкоголиками и наркоманами с глюками полиция разбираться будет, как и с больными шизофренией?...
Журналисты молчат...
Мы понятия не имеем, что такое внутренняя национальная безопасность, что такое продовольственная безопасность (сдача земли).
С таким положением дел Украина под угрозой, даже без внешних врагов.
Какая кибер безопасность и какая держава в смартфоне?
И Булгаков украинец, он гений независимо от его пристрастия к наркоте. Не нужно недооценивать таланты.
отличалось ???
Ну и на счёт мракобесия, раньше людей в виде казни и в металлическом быке запечь могли заживо, но это ни коим образом не оправдывает мракобесия сегодняшнего, мы развиваемся, а не стоим на месте, то что приемлемо было тогда не приемлемо сейчас.
Раньше среди знати были браки среди родственников, но это не значит, что любой дурак как швондер, теперь и сегодня делать, то же что и тогда и что это должно считаться нормальным.
фию в совковузе знали на 5............. просто обороты и штампы занакомые до боли........ ещё
раз просю пардона обидеть не хотел.....
Штампами мыслят те кто говорят, "все хорошо прекрасная маркиза"...
Мы положим руку на сердце скажем красивые слова и фразы, а то, что в грязных сапогах по чистому ковру, то что это не развитие, то что ничего не построено это все пережиток совка... Вот главный штамп, когда люди требуют развития и нормальных вещей (на западе именно на талантах, а не на швондерах делают миллиарды), то мы вспомним социализм и будем сжигать людей на костре за это.
Причем здесь одно к другому...
Кстати, капричос гойи "ты которому не в моготу" может тоже по вашему имеет отношение к марксизму?))))
Так 73,22% за ето проголосовало.
И что больные корью в эпидемию кори должны сидеть в общей очереди к семейному.
Это гос преступление не зависимо от того, кто за что проголосовал.
Начали те продолжают эти.
Зеленский ето ставленнік Порошенко.
а его уболтали типа если боишся давай лоха впихнём а ты пока постой в сторонке......
Може й краще що судьба тебе не сдєлала слєдаком?
Черновицкая облачная рада закрывает детский санаторий для борьбы с туберкулёзом, в Павлограде УЖЕ закрывают больницы в Запорожье....
Если вы не интересуетесь это не значит, что это брехня.
Держава в смартфоне....
Вы дурак?
Нет, я очень умный.
Вы дурак?
К нему у Вас іноє отношеніє, чем к Супрун.
Понятия не имею, что с ним.
Я за ним не слежу.
Меня волнует другое. И не надо переводить стрелки с одного на другого. Нужно думать, что делать, а никто не хочет.
А сєйчас можетє расслабіться і смотрєть «Сватов».
Во-вторых люди проголосовали не за него, а против Петра, хотя и один и другой по сути одно и то же.
А в-третьих когда приходишь в магазин, а все масло суррогат, то выбрать настоящее не возможно, выбора не было.
Была возможность только смягчить удар, меньшее зло...
Нумо, спробуйте.
ссылочку на "программу" биттэ............
Лень, на официальном сайте было продажа земли, уляна хорошая декларирование всех кроме себя.
Ну да полноценной программой это не назвать, но почитав и подумав, можно было предсказать результат.
http://dv-gazeta.info/dneprnews/v-pavlograde-zakryili-tubdispanser-bolnyim-tuberkulezom-predlagayut-ehat-v-dnepr.html
https://sobitie.com.ua/novosti/kamenskoy-tubdispanser-pod-ugrozoy-zakrytiya
Запорожье Павлоград Каменское
Закрытие тубдиспансеров уже.
Тут взалі ось: https://focus.ua/ukraine/415360-tuberkulez-v-domashnix-usloviyax-pomozhet-li-ambulatornoe-lechenie-spravitsya-s-epidemiej
«Около 50% украинцев являются носителями туберкулеза, у каждого десятого носителя инфекция рано или поздно перейдет в активную фазу. Но паниковать из-за этого не стоит, уверяют эксперты. Ведь с 2019 года в стране внедряется новая "амбулаторная" модель лечения. Как она будет работать, разбирался Фокус
"Твоя задача - лежать на желтом больничном постельном белье, смотреть в серый потолок и выздоравливать. Душ по расписанию и не каждый день", - вспоминает Ярослава Бондаренко. У девушки обнаружилась незаразная форма туберкулеза, однако ей пришлось несколько месяцев провести в стационаре с другими пациентами. »
Есть больные с резистентными формами это значит, они нечувствительны К ЛЮБОМУ ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ ЛЕЧЕНИЯ, ЭТО СМЕРТНИКИ.
И правильно, нужно лечить их среди лиц с ослабленным иммунитетом.
В больницах они должны лежать в отдельных боксах, чтобы избегать перекрестного заражения, т.е у одного инфекция чувствительна к одному лекарству у другого к другому, они в трескаются и получают резистентный тубик. У нас этого нет, поэтому растет заболеваемость именно резистентным тубиком, давайте же их отпустим в свободное плавание.
Напомню, что в амбулатории будут в очереди старые люди больные, лица с ослабленным иммунитетом.
В ЕС и США эпидемия туберкулёза?
Кроме всего, я как-то смотрела на иситв передачу как лечат тубик в Германии, там на всю Германию 3 больных, каждый больной в отдельном боксе, отделение закрыто на ключ и врач и персонал туда заходят в "скафандре".
А у нас ЭПИДЕМИЯ заражаются и врачи, которым памятник поставить нужно за то, что они там работают за эти деньги.
Нужно и больных корью, паротитом, дифтерией отпускать.
Чё китайцы изолируют своих больных? Не из-за общественной опасности, не?
Надо просто разобраться. Я, например, не медик, и не фтизиатр, тем более
Это страшнее чем коронавирус, но везде молчокю
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2433961393519959&id=100007183659352&fs=0&focus_composer=0
Норамльный мужчина, не станет тыкать и обращаться с девушкой без уважения, нормальный человек общается со всеми адекватно и аргументировано. Когда нечего сказать боты переходят к хамству.
Вменяемого адекватного человека волнуют такие вопросы и он не будет называть глупым человека, который их поднимает
Умные закрывают туб диспансеры в стране с эпидемией...
http://dv-gazeta.info/dneprnews/v-pavlograde-zakryili-tubdispanser-bolnyim-tuberkulezom-predlagayut-ehat-v-dnepr.html
https://sobitie.com.ua/novosti/kamenskoy-tubdispanser-pod-ugrozoy-zakrytiya
Запорожье Павлоград Каменское
Закрытие тубдиспансеров уже.
росийскость ????????
А от зараз, как би нє мєняєт орієнтацію...
Добіса
Зеленський наказав Медведчука. Відео пруф!
https://twitter.com/i/status/1225100951884877825