 Россия испытывает на Украине новое кибероружие, которое после может применить в странах Запада, - Forbes

Об этом говорит глава компании SentinelLabs Виталий Кремез, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.

"Мы с высокой уверенностью оцениваем, что российские пристрелки и подход в Украине - это подготовка, которую применят к другим целям, связанным с правительством России", - отметил украинский эксперт.

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В отчете SentinelLabs говорится, что Gameredon ударила по 5 тысячам "уникальных" объектов в Украине. Хакеры используют модифицированную вредоносную программу для операционной системы Windows. По мнению экспертов, это был "подготовительный этап" для полномасштабной атаки. Вредоносная программа разработана для сбора и завладения данными, поиска инструкций для сервера дистанционного управления и контроля.

Россия - мастер гибридной войны, ее подход нацелен не только против Украины, а против стран, расположенных значительно дальше на запад.

Российская группа Gameredon начала активную деятельность с 2013 года. Она развивала свои тактики, техники и процедуры для настройки своего вредоносного программного обеспечения и в конечном итоге сильно расширила масштабы своих операций. SentinelLabs предупреждает, что Gameredon "ввела новые компоненты, которые представляют собой наступательную силу". И их, по мнению Кремеза, применят против других военных и правоохранительных целей, преследуемых российским правительством.

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