 Россия испытывает на Украине новое кибероружие, которое после может применить в странах Запада, - Forbes

Об этом говорит глава компании SentinelLabs Виталий Кремез, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.
"Мы с высокой уверенностью оцениваем, что российские пристрелки и подход в Украине - это подготовка, которую применят к другим целям, связанным с правительством России", - отметил украинский эксперт.
В отчете SentinelLabs говорится, что Gameredon ударила по 5 тысячам "уникальных" объектов в Украине. Хакеры используют модифицированную вредоносную программу для операционной системы Windows. По мнению экспертов, это был "подготовительный этап" для полномасштабной атаки. Вредоносная программа разработана для сбора и завладения данными, поиска инструкций для сервера дистанционного управления и контроля.
Россия - мастер гибридной войны, ее подход нацелен не только против Украины, а против стран, расположенных значительно дальше на запад.
Российская группа Gameredon начала активную деятельность с 2013 года. Она развивала свои тактики, техники и процедуры для настройки своего вредоносного программного обеспечения и в конечном итоге сильно расширила масштабы своих операций. SentinelLabs предупреждает, что Gameredon "ввела новые компоненты, которые представляют собой наступательную силу". И их, по мнению Кремеза, применят против других военных и правоохранительных целей, преследуемых российским правительством.
И пускай кацапы удавятся.
забувай про свій паскаль!
В Україні вже усі
програмують лиш на С
Сам сталкивался с левыми дистрибутивами и репозитариями красной шапки.
Периодически очищаю кэш и пока все ок.
В результате программы ядра исполняют не совсем те коды, которые должны бы..
А разные сторонние приложения - это уже вторично.
Поэтому, верю на слово.
«Караул!!!! Порошенко послав моряків на загибіль, щоб відмінити вибори !!! »
Пам'ятаєте?
Эта вся "армия" выйдет на улицы.
Армия больных с открытыми резистентными формами, с инфекциями, общественно опасных невменяемых людей, от тех которые не могут себя обслуживать и безопасно использовать газовые плиты и спички до общественно опасных невменяемых, а с алкоголиками и наркоманами с глюками полиция разбираться будет, как и с больными шизофренией?...
Журналисты молчат...
Мы понятия не имеем, что такое внутренняя национальная безопасность, что такое продовольственная безопасность (сдача земли).
С таким положением дел Украина под угрозой, даже без внешних врагов.
Какая кибер безопасность и какая держава в смартфоне?
И Булгаков украинец, он гений независимо от его пристрастия к наркоте. Не нужно недооценивать таланты.
Так 73,22% за ето проголосовало.
И что больные корью в эпидемию кори должны сидеть в общей очереди к семейному.
Это гос преступление не зависимо от того, кто за что проголосовал.
Начали те продолжают эти.
Черновицкая облачная рада закрывает детский санаторий для борьбы с туберкулёзом, в Павлограде УЖЕ закрывают больницы в Запорожье....
Если вы не интересуетесь это не значит, что это брехня.
Держава в смартфоне....
Вы дурак?
Это страшнее чем коронавирус, но везде молчокю
росийскость ????????
А от зараз, как би нє мєняєт орієнтацію...