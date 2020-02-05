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 Происшествия, За рубежом
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 Россия испытывает на Украине новое кибероружие, которое после может применить в странах Запада, - Forbes

Украина стала испытательной площадкой для российских кибератак. В частности, это касается действий российской группы кибернетической угрозы Gameredon.

Об этом говорит глава компании SentinelLabs Виталий Кремез, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.

"Мы с высокой уверенностью оцениваем, что российские пристрелки и подход в Украине - это подготовка, которую применят к другим целям, связанным с правительством России", - отметил украинский эксперт.

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В отчете SentinelLabs говорится, что Gameredon ударила по 5 тысячам "уникальных" объектов в Украине. Хакеры используют модифицированную вредоносную программу для операционной системы Windows. По мнению экспертов, это был "подготовительный этап" для полномасштабной атаки. Вредоносная программа разработана для сбора и завладения данными, поиска инструкций для сервера дистанционного управления и контроля.

Россия - мастер гибридной войны, ее подход нацелен не только против Украины, а против стран, расположенных значительно дальше на запад.

Российская группа Gameredon начала активную деятельность с 2013 года. Она развивала свои тактики, техники и процедуры для настройки своего вредоносного программного обеспечения и в конечном итоге сильно расширила масштабы своих операций. SentinelLabs предупреждает, что Gameredon "ввела новые компоненты, которые представляют собой наступательную силу". И их, по мнению Кремеза, применят против других военных и правоохранительных целей, преследуемых российским правительством.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174061
 
 
 Топ комментарии
 
Так переходите с винды на Мак Ос.
И пускай кацапы удавятся.
Россия испытывает на Украине новое кибероружие, которое после может применить в странах Запада, - Forbes - Цензор.НЕТ 2543
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Россия испытывает на Украине новое кибероружие - Зембирование
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кібєртєрорісти под егідой кримля
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Так переходите с винды на Мак Ос.
И пускай кацапы удавятся.

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гей, задрипаний москаль!
забувай про свій паскаль!
В Україні вже усі
програмують лиш на С
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Репозитории обновления компроментируются, что на маках, что на линухе.
Сам сталкивался с левыми дистрибутивами и репозитариями красной шапки.
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Если не считать проблем с паразитами Avast и Mackeeper (установил по глупости и незнанию) я никогда сторонних приложений у себя не находил.
Периодически очищаю кэш и пока все ок.
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Компроментируются само ядро операционной системы, при этом контрольные суммы пакетов совпадают.
В результате программы ядра исполняют не совсем те коды, которые должны бы..
А разные сторонние приложения - это уже вторично.
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Я не настолько в этом разбираюсь, что бы понять суть.
Поэтому, верю на слово.

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Атаки на сайт 95 квартала, зелебобика уже были?
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Ну після Windows 3.0, ОС Cicago, то взагалі було круто...
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Если и были, то это по принципу: кого люблю, того и ..бу.
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Зеленский проходит стадию испытаний?
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А Порошенко, виходить, не пройшов? Чи навпаки - російсько-терорістічєскі кулзацкери, ховаючись під егідою, суттєво вплинули на результати чесних-прозорих-демократичних?
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ага! то козака-нациста з сайту фСБУ(о) ці гаймери прибрали?
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Россия испытывает на Украине новое кибероружие - Зембирование
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"Президент Украины Зеленский присоединился к 4,4 млн владельцев современных ID-карточек. Он стал первым, кто воспользовался новым сервисом МВД - получил Квалифицированную электронную подпись на чип ID. С сегодняшнего дня КЭП может получить каждый владелец ID... Ну да,СОВРЕМЕННО И НЕ БЕЗОПАСНО Россия испытывает на Украине новое кибероружие, которое после может применить в странах Запада, - Forbes - Цензор.НЕТ 5036 Источник: https://censor.net.ua/n3173918
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Найбільша пропаганда московитів йде через екран телевізора,інтернет канали і проплачених блогерів.А потім вже хакерські атаки і шкідливе пз.
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« ..американская компания по компьютерной безопасности Stealthcare заявила, что кибератаки были совершены Carbanak и Gamaredon Group, двумя хакерскими организациями, которые, как полагают, спонсируются российскими спецслужбами. ...В ноябре 2018 очередная атака угрожала сервисным портам компьютерных серверов, принадлежащих украинским государственным органам, всего за несколько дней до кризиса в Керченском проливе. По словам компании Stealthcare, эти две атаки предоставили хакерам информацию, которая была бы очень важна при планировании ноябрьского военно-морского кризиса 25. Компания добавила, что «нет никаких сомнений в том, что нападения были разведкой Кремля для планирования кризиса в Керченском проливе».
«Караул!!!! Порошенко послав моряків на загибіль, щоб відмінити вибори !!! »
Пам'ятаєте?
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В Украине собираются закрывать туберкулезные диспансеры, инфекцинные психиатрические больницы.
Эта вся "армия" выйдет на улицы.

Армия больных с открытыми резистентными формами, с инфекциями, общественно опасных невменяемых людей, от тех которые не могут себя обслуживать и безопасно использовать газовые плиты и спички до общественно опасных невменяемых, а с алкоголиками и наркоманами с глюками полиция разбираться будет, как и с больными шизофренией?...

Журналисты молчат...

Мы понятия не имеем, что такое внутренняя национальная безопасность, что такое продовольственная безопасность (сдача земли).

С таким положением дел Украина под угрозой, даже без внешних врагов.

Какая кибер безопасность и какая держава в смартфоне?
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этот шабаш и мракобесие накаркал нам конченный нарик М.Бугаков в "Мастер и Маргарита"
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Он жил при этом мракобесии, с тех пор ничего не изменилось. Швондеры при власти с рукой положенной на сердце продают страну, а талантливых людей гнобят и умножают на ноль, объединившись против них, об этом и писал Булгаков. Серая злая беспринципная посредственность уничтожает талантов и все вокруг себя, видя только собственный карман.
И Булгаков украинец, он гений независимо от его пристрастия к наркоте. Не нужно недооценивать таланты.
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Это начала ещё ваша Супрун, с тем что больных резистентными формами нужно лечить амбулаторно и что люди с психическими отклонениями не нуждаются в помощи.

И что больные корью в эпидемию кори должны сидеть в общей очереди к семейному.

Это гос преступление не зависимо от того, кто за что проголосовал.

Начали те продолжают эти.
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Где брехня? Почитайте страницы Глузмана и Ольги Голубовской об этом сейчас все врачи говорят.
Черновицкая облачная рада закрывает детский санаторий для борьбы с туберкулёзом, в Павлограде УЖЕ закрывают больницы в Запорожье....

Если вы не интересуетесь это не значит, что это брехня.
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А шо не зрада? Как хорошо пусть инфекция разносится, а общественно опасные психически больные гуляют возле лет садов и школ.

Держава в смартфоне....
Вы дурак?
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На сторінці Одним Голубовской, известный врач инфекционист в Киеве, в фб и у Глузмана и у Влащенко в споре с Радуцким это упоминалось, практически никто об этом не пишет, а там именно врачи обсуждают...

Это страшнее чем коронавирус, но везде молчокю
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на территории Украины или НАукраине..... ??????????? цензор вы тоже нас тестируете на мало
росийскость ????????
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Ну ту имеется ввиду на Украине как государстве а не территории, внутри в Украине, а так да, есть у них любитель писать на Украине как о событиях внутри страны
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За Порошенка, так.
А от зараз, как би нє мєняєт орієнтацію...
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И что они могут собрать, кроме личной коллекции порнографии Яременка? Или кулинарной книге рецептов шаурмы и приёмов нетрадиционной игры на рояле? Технику езды на самокате? Фейк это.
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Окрім безграмотних тупорилих тролів у них нічого більше нема. Досить нас лякати цим кацапським лайном. Ми вже втомились «боятись».
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Весь Мир Созидает , только россия разрушает. Даже песни патриотические начинаются . Весь Мир Мы разрушим , а Затем.....а затем ка и всегда в одном Месте
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