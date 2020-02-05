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 На борту круизного лайнера, из-за коронавируса стоящего на карантине возле берегов Японии, находятся 25 граждан Украины, - МИД

На борту круизного лайнера Diamond Princess возле берегов Японии находятся 25 граждан Украины - членов экипажа судна

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По предварительной информации, на борту лайнера находится 25 граждан Украины, которые являются членами экипажа судна. Посольство Украины в Японии принимает оперативные меры с целью проверки указанной информации и обеспечения надлежащего консульского сопровождения", - сообщили агентству в пресс-службе МИД Украины.

В министерстве пояснили, что лайнер Diamond Princess находится на рейде вблизи порта Иокогама (Япония), на судне объявлен карантин, начиная с 07.00, 05.02.2020 сроком на 14 суток. На борту лайнера находятся 3700 человек из 56 стран мира, из которых 2700 - пассажиры, а остальные - члены экипажа.

"Сейчас на борту лайнера японские медики принимают меры с целью проведения диагностики всех, кто находится на судне", - подчеркнули в МИД. Также в министерстве отметили, что данный вопрос находится на особом контроле в МИД и Посольстве Украины в Японии.

Читайте: На лайнере, который из-за вспышки коронавируса заблокирован у берега Японии, находятся по меньшей мере 20 украинцев, - СМИ

Властью Японии организовано жизнеобеспечения судна и людей на борту, работает служба психологической поддержки. После завершения карантина будет организовано дополнительное обследование, после чего будет приниматься решение об оставлении пассажирами борта лайнера.

Напоминаем, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. На судне на две недели ввели карантин после выявления на борту зараженных.

Смотрите: МАУ вывезла из Китая 203 украинца и временно прекращает рейсы в эту страну. ВИДЕО

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3174056
 
 
 Топ комментарии
 
японці все правильно роблять ,а наш МОЗ навіть не може визначитися де їм знайти місце під карантин.
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Ще один...скільки ж вас таких, хто тільки заголовки новин читає...
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Всех, кто прилетает в Украину из Китая нужно на две недели на карантин сажать. В РФ так делают в твиттере видел новость. Потому что 2 недели инкубационный период и первую неделю болезнь не проявляется.
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Перетряхнули судовую роль и нашли еще.
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повезло
+ две недели за счет компании
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2700 пассажиров из 56 стран мира.Это ж скоко болванов заразятся той Чумой китайской
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Почему болванов? В круизы по-вашему только болваны ездят? А не-болваны дома на диване или на даче отдыхают?
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Чуйка отсутствует, потому и болваны. Даже дети способны чувствовать беду, когда не выучил урок, а учителю взбрело в голову тебя вызвать к доске.
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возле Японии круиз на лайнере? это кто ж у нас такие багатенькие буратины? до Японии только долететь стоит таких денег что мама не горюй (спросите у нашего гарантика он на кой то черт туда к императору летал). наверное там на лайнере слуги нашего народа зажигают? ну ждите буратины, помощь придет.....
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Та это ж украинские члены экипажа. Работают там 🛳️
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Чукча не читатель, чукча пейсатель?
Написано же - украинцы - члены экипажа, или ты только заголовки читаешь?
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А ты научись читать для начала . Или думать . А то тебя больше волнует то , чему учились окружающие , а не собственный уровень .
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ага , а порт приписки лайнера Одесса, да валера? верь больше тебе еще не то напишут! не веришь? помнишь кто то недавно в Оман летал и оказываеться с официальным визитом! не зря некоторых дятлами кличут.....
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та то малоросские заробитчане .они на дальнем востоке дачи кацапне строили.ну и им заплатили...
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Чому окупована в стані війни країна повинна перейматись громадянами, які під час війни їздять по круїзам?
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Ще один...скільки ж вас таких, хто тільки заголовки новин читає...
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Мене не цікавить в якості кого вони там плавають,мене цікавить чому вони не там де країні загрожує небезпека.
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А ти весь час саме там, де країні загрожує небезпека? З передової не вилазиш? І так само на передовій весь час мають сидіти всі 38 міліонів українців?
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Ти смердло не розповідай мені звідки я не вилажу.Я себе і рятувати не прошу ні з лайнера ні з китаю, і не вештаюсь по закордонам.
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По-перше - смердиш тут саме ти.
По-друге - я тобі не розповідаю, а запитую - це ти розповідаєш тут, що всі українці мають бути там, де небезпека для країни - з чого досить логічно слідує запитання, чи знаходишся ти сам там, де на твою думку маєть бути всі українці?
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Позвольте нескромный вопрос а вы там?
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З пуйломовною бидлотою не спілкуюсь принципово і не відповідаю на дебільні питання.
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Так это ты скорее и есть быдлота.
Тупая и завистливая скотина.
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Тупа пуломовна худоба покликала в Україну пуйла захищати собачий бріх. Пуйло прийшов а худоба повтікала по круїзам,а деяка тут гавкає.
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Так не гавкай, а вали на передок.
Или у тебя урода, есть причина сидеть дома, отправляя на передовую других?
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Я кожному гвинторогому козлу не збираюсь доповідати.Ти пуйломовний пес і посібник окупанта,і спілкуватись з тобою нема про що.
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Виктор Ли, цих грошовитих буратін зовсім не жаль,погано те,що вони заразу нормальним українцям привезуть! Через це,нажаль,перейматися потрібно...
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Всех, кто прилетает в Украину из Китая нужно на две недели на карантин сажать. В РФ так делают в твиттере видел новость. Потому что 2 недели инкубационный период и первую неделю болезнь не проявляется.
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японці все правильно роблять ,а наш МОЗ навіть не може визначитися де їм знайти місце під карантин.
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пусть и дальше катаются, здесь их надо в наш лепрозорий определить по приезду на пару недель
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Утром писали 30 украинцев,куда делись 5 украинцев летальный исход или сошли с корабля?
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Они за это время могли принять другое гражданство.
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на борту лайнера находятся 25 граждан Украины, которые являются членами экипажа(с)
----------------
Не повезло=>на работе и еще могут эту «заразу» подхватить.......🙁
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лайнер Diamond Princess 20 січня відбув із японського міста Йокогама
Однак з'ясувалося, що один із пасажирів, котрий зійшов на берег у Гонконзі .

ВИСНОВОК НАПРОШУЄТЬСЯ- КАРАНТИН 14 ДЕННИЙ ТРЕБА БУЛО ЯПОНІЇ РОБИТИ ТРИ ТИЖНІ ТОМУ.


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У нас до сих пор его не сделали - регулярно самолёты прилетают...
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