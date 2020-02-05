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 Политика Украины
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Все про:Азаров (8159) Антикоррупционный суд (581)

 Дело Азарова будет рассматривать Антикоррупционный суд

Дело в отношении экс-премьер-министра Украины Николая Азарова будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти, 5 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката подозреваемых по делу №757/40117/19-к, фигурантом которого является премьер-министр Украины 2010-2014 годов, на постановление Печерского районного суда от 5 декабря 2019 года.

По результатам судебного рассмотрения коллегия судей приняла решение отменить постановление Печерского районного суда от 5 декабря 2019 года и передать материалы по жалобе адвоката подозреваемых в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения в установленном порядке.

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Постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.

Напомним, Николай Азаров скрывается в России с февраля 2014 года. В деле о присвоении имущества "Укрнафты" и "Укргаздобычи" Генпрокуратура вызывала Азарова на допрос еще в августе 2016 года. Однако это не единственное нарушение, в котором подозревают бывшего премьер-министра Украины. Например, в мае 2017 года ГПУ завершила досудебное расследование в деле о незаконной приватизации "Укртелекома" и получила разрешение на заочное осуждение не только Азарова, но и Януковича и Колобова; а вот относительно Арбузова в тот момент ожидали решения суда.

В то же время Главная военная прокуратура Украины подозревает бывшего премьер-министра в незаконном отчуждении двух стратегических бомбардировщиков, которые были проданы по заниженной цене.

Источник: https://censor.net.ua/n3174055
 
 
 Топ комментарии
 
А-а-а, антікоррупціонный, а я прочітал антіконстітуціонный. Ну, хорошо. Тогда анітіконстітуціонный чем займется? Волонтерамі і фронтовымі лекарямі?
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кацапа,чо прибежал?с виолончелями уже разобрался? Справу Азарова розглядатиме Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 4717
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совок классической...железобетонный.. Справу Азарова розглядатиме Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 2793..
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Все, может собирать вещи и возвращаться в Киев. Оправдают по всем статьям и еще и присудят компенсацию.
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кацапа,чо прибежал?с виолончелями уже разобрался? Справу Азарова розглядатиме Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 4717
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А шо то у тєбя за флажок на авє, міл чєловєк?
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А-а-а, антікоррупціонный, а я прочітал антіконстітуціонный. Ну, хорошо. Тогда анітіконстітуціонный чем займется? Волонтерамі і фронтовымі лекарямі?
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Послушал его высказывания в интервью с Гордоном . Гнида .
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Вот кровосиси! Коля Бимба ниучем ни уиноват
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Странно, а за 5 прошлых лет ни одного суда над Азаровым не было. Интересно почему.
Справу Азарова розглядатиме Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 1784
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а такой же фотки,только на корпоративе у кили членом по роялю нету?
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шо, пукан подгорает от вида Пети с Азировым ? А ведь фотка настоящая.
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и шо?оба на работе...а ты покаж корпоратиффчик Справу Азарова розглядатиме Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 2908
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Так тепер Азаров буде героєм України і членом СН?
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даже пару бомбардировщиков под мышкой сумел утащить при эвакуации...спрытный геолух,мля
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Кровосіся должін опочівать на нарах довічно.
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А что, до азирова есть ещё кому-то дело?
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