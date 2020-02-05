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Все про:НАБУ (3044) Сытник (738) Бахматюк (134) Ukrlandfarming (59) Укрлендфарминг (73)

 Несколько тысяч сотрудников предприятий Бахматюка на митинге призвали президента уволить главу НАБУ Сытника и защитить их рабочие места

Аграрии передали президенту Украины обращение с 30 тысячами подписей, в котором призывают уволить коррупционеров и остановить давление на компанию "Укрлендфарминг".

Около трех тысяч работников аграрных холдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" и неравнодушные граждане, которые присоединились к их требованиям, провели митинг под Верховной Радой и Офисом президента, на котором призвали защитить компанию от неправомерных притеснений со стороны правоохранителей, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

Аграрии выступают с требованиями прекратить давление силовых органов на предприятие и уволить директора НАБУ Артема Сытника, признанного судом виновным в коррупции. Люди приехали практически со всей Украины – предприятия работают в
600 населенных пунктах 22 областей страны.

Во время выступления со сцены операционный директор "Укрлендфарминга" Галина Ковток выразила надежду, что требования 27 тысяч аграриев, которым компания дает работу на селе и ежегодно выплачивает 3,5 млрд гривен зарплат, будут услышаны.

"Мы молча ждали, пока наша проблема решится - но теперь мы молчать не будем. Мы будем громко, как умеем, защищать нашу компанию - так, чтобы за стенами Верховной Рады и Офиса президента нас услышали. Мы ничего с вами не украли и не наследовали - все, что у нас есть, мы построили собственными руками. И сегодня мы защищаем свое. Поэтому"Руки прочь от
"Авангарда", руки прочь от "УЛФ", - крикнула она, после чего этот лозунг скандировали другие участники митинга.

Как рассказал руководитель Зарянского отделения "Западной агропроизводительной компании"; (входит в "Укрлендфарминг") Владимир Данилевский, обыски правоохранителей пугают сотрудников компании и угрожают срыву рабочего процесса.

"Это настораживает и меня, как руководителя, и сотрудников, которые хотят работать и получать зарплату, а не общаться с детективами НАБУ. Мы стоим за то, чтобы не потерять работу. Соседняя Польша от нас - за 200 километров, там ждут молодых, тех, кто умеет работать. А сейчас делается все, чтобы их отправить из Украины и закрыть наши рабочие места. Нас фактически парализовали и поставили под угрозу посевную кампанию, людей, их семьи и достаток", - прокомментировал он.

В свою очередь, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко пообещал со сцены, что требования аграриев будут услышаны, и Сытник не останется главой НАБУ.

"Представьте, во главе Национального антикоррупционного бюро Украины стоит коррупционер, внесенный в реестр коррупционеров – как такое может быть? И сегодня он дискредитирует институцию, которая должна бороться с топ-коррупцией – но не с топ-предприятием, которое создает ВВП Украины, наращивает экспорт и кормит всю страну и полмира. Мы понесем ваши требования в сессионный зал Верховной Рады, ведь они должны реагировать на то, что сегоднявы приехали бороться за свои права", - сказал он.

Позднее аграрии переместились под Офис президента, чтобы передать обращение к Владимиру Зеленскому с подписями около 30 тысяч сотрудников и неравнодушных людей.

В обращении содержатся призывы к президенту вмешаться и остановить уничтожение важного для экономики Украины предприятия, отстранить коррупционеров и сохранить рабочие места.

Кроме того, аграрии просят назначить ответственное лицо, которое соберет за столом переговоров представителей государства и владельцев компании для конструктивного диалога.

Митингующие оставили у Офиса президента несколько тысяч зажженных свечей со своими именами, и заявили, что акция является лишь предупредительной - если к их требованиям не прислушаются, на улицы выйдет значительно большее количество людей.

Напомним, ранее владелец группы компаний "Укрлендфарминг"и "Авангард" бизнесмен Олег Бахматюк назвал незаконными обыски силовиков в его компании по делу о хищении стабилизационного кредита из "ВиЭйБи Банка", основным акционером которого он был. Также он заявил, что открытые против него и компании дела - это личная месть директора НАБУ Сытника. Сытник был признан судом виновным в коррупции из-за элитного отдыха за чужой счет, и внесен в реестр коррупционеров, из-за чего может потерять должность. Главным свидетелем стороны обвинения в суде был советник сестры Олега Бахматюка.

"Укрлендфарминг" – крупнейший украинский агропромышленный холдинг, который управляет крупнейшим в стране банком  плодородного чернозема – 500 тыс. га, занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством сахара, животноводством и дистрибуцией сельхозтехники. В его состав входит агропромышленная группа "Авангард", компании которой
специализируются на производстве куриных яиц (с проектной мощностью 1,6 млрд яиц в год) и продуктов яичной переработки, которые экспортируются в около 40 стран.

Несколько тысяч сотрудников предприятий Бахматюка на митинге призвали президента уволить главу НАБУ Сытника и защитить их рабочие места 01
Несколько тысяч сотрудников предприятий Бахматюка на митинге призвали президента уволить главу НАБУ Сытника и защитить их рабочие места 02
Несколько тысяч сотрудников предприятий Бахматюка на митинге призвали президента уволить главу НАБУ Сытника и защитить их рабочие места 03
Несколько тысяч сотрудников предприятий Бахматюка на митинге призвали президента уволить главу НАБУ Сытника и защитить их рабочие места 04
Несколько тысяч сотрудников предприятий Бахматюка на митинге призвали президента уволить главу НАБУ Сытника и защитить их рабочие места 05
Несколько тысяч сотрудников предприятий Бахматюка на митинге призвали президента уволить главу НАБУ Сытника и защитить их рабочие места 06
Несколько тысяч сотрудников предприятий Бахматюка на митинге призвали президента уволить главу НАБУ Сытника и защитить их рабочие места 07

Источник: https://censor.net.ua/n3174053
 
 
 Топ комментарии
 
Если Дубинский и Бахматюк выступают за увольнение Сытника,значит Сытник все делает правильно.
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Максим Мирович

«В Финляндии перейдут на четырёхдневную рабочую неделю и шестичасовой рабочий день» - заявила новая премьер-министр , 34-летняя Санна Марин. В этой новости прекрасно каждое слово.

А всего-навсего нужно было 80 лет назад дать ..здюлей совкам в финских лесах.

Несколько тысяч сотрудников предприятий Бахматюка на митинге призвали президента уволить главу НАБУ Сытника и защитить их рабочие места - Цензор.НЕТ 2463
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И про какую "революцію гідності" речь, если вот так, как стадо, свозят к ВР послушных холопов, чтобы попытаться массовкой защитить свою задницу?
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Всякі гої не можуть володіти агрохолдингами. власнико має бути богообраний. От коли УкрЛлендфармінг опиниться в руках вреїв, тоді все заспокоїться.
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+1. Как только владельцем станет лиццо щироукраниской мыролюбно пейсатой национальности, сразу все проблемы будут решены чудесным образом .
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ну и рожа. что ж нам так с керманычами не везет 😆
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В смысле антикоррупционное бюро уничтожает экономику Украины? Бред. Уничтожают экономику 450 придурков, которые не могут написать антикоррупционные законы. Не будем тыкать в Авакова - потому что законы ещё надо кому-то защищать.
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Сколько дурака не дури, но он- всё равно будет просить не обманывать....
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Це чи не той бідний Бахматюк, що стибрив 30 млрд у НБУ? 500 тисяч га в землі тримає в оренді... Так Бахматюк ще й кормить 100 тисяч власників земельних ділянок!!!
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Шо, бахматюк, теперь тяжко откашливать подачки пэтюньчика.
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Максим Мирович

«В Финляндии перейдут на четырёхдневную рабочую неделю и шестичасовой рабочий день» - заявила новая премьер-министр , 34-летняя Санна Марин. В этой новости прекрасно каждое слово.

А всего-навсего нужно было 80 лет назад дать ..здюлей совкам в финских лесах.

Несколько тысяч сотрудников предприятий Бахматюка на митинге призвали президента уволить главу НАБУ Сытника и защитить их рабочие места - Цензор.НЕТ 2463
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Моя знакомая врач в годы совдепии( в годы Брежнева) ездила в Финляндию по обмену опытом и говорила, что фины живут уже при коммунизме,там мидицина была на высшем уровне...я одного не понимаю Украина живёт ещё в прошлом веке по сравнению с ЕС, а наша власть сравнивает несравнимое,ну что скажешь советские украинцы,которые верят в сказку.
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та я в курсе...кацапня уже не верит,и потому решили вернуть феодализм и царя-батюшку
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зелена лавина інвестицій вже на підході..
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Скоро косюк курей на митинг пригонит
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Я бы понял, если бы митинг против клоунов. Но против главы НАБУ - это только в стране шиворт-навыворот.
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Если Дубинский и Бахматюк выступают за увольнение Сытника,значит Сытник все делает правильно.
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Ну звичайно все правильно. Корупціонер - головний борець з корупцією. Все правильно. Маячня бред повний абсурд
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Ахаха ЗЕбилы. ЗЕмафия совсем не для того начала дерибан земли шоб решать ваши аграрные проблемы. Господи избавь Украину от этих идиотов. К сцарю они челобитную понесли) В спорт лотто пишите ЗЕбильчики.Несколько тысяч сотрудников предприятий Бахматюка на митинге призвали президента уволить главу НАБУ Сытника и защитить их рабочие места - Цензор.НЕТ 8936
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И про какую "революцію гідності" речь, если вот так, как стадо, свозят к ВР послушных холопов, чтобы попытаться массовкой защитить свою задницу?
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а, сколько ахметка народу пригонит, если его тронут....???
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Барин приказал быдлу выйти на протест. Быдло - вечное быдло.
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На добыче бруштина,тоже могут остаться без работы тоже тысячи из за действий прокуратуры и Национальной Гвардии,а если уйдут с Украины олигархи,то всё будет 95 квартал ....всё уже в кумовской Украине так перевернулось,что государству достанется только навоз с московского стойла Несколько тысяч сотрудников предприятий Бахматюка на митинге призвали президента уволить главу НАБУ Сытника и защитить их рабочие места - Цензор.НЕТ 3142
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Почему не указано, что на правах рекламы?! Одни олигархи кошмарят бизнес других олигархов. Бахматюк упырь еще тот. Испереживался я за него. Щяс.
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Согнали бедных людей ,чтобы вора и взяточника спасать. Компания Райз которая принадлежит вору Бахматюку не выплачивает орендную плату собственникам зем паев в Харьковской области с Охочее
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О, Лёшик Гончаренко засветился. Ну, всё с этим митингом понятно. До видзення, губастик.
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Дяденька, это вы Украину с рашкой образца 37 года спутали, когда родственники и прочие коллеги очередного арестованного публично отрекались от "врага народа". Вот с рабсеян и требуйте
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ПУБЛІЧНО ПРОШУ ПРОБАЧЕННЯ ЩО ГОЛОСУВАВ, ТА АГІТУВАВ ЗА ПЕТРА ПОРОШЕНКА. БО ВІН ОБМАНУВ. ОБІЦЯВ ПЛАТИТИ ЗА АГІТАЦІЮ, АЛЕ ВЖЕ ПЕРЕСТАВ. ЯК ТІЛЬКИ СКІНЧИЛИСЯ КОШТИ З БЮДЖЕТУ. БО БРЕХУН. ТОЖ ВИБАЧТЕ... 😂😅😂
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